Résultat municipale 2026 à Launaguet (31140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Launaguet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Launaguet, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Launaguet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges DENEUVILLE
Georges DENEUVILLE (22 élus) UNIS POUR LAUNAGUET 		1 536 46,40%
  • Georges DENEUVILLE
  • Alexandra DELPY
  • Guy BUSIDAN
  • Malika CHERIF
  • Hassan HAMDANI
  • Marie MAILLARD
  • Georges IOANNOU
  • Sylvie IZQUIERDO
  • Laurent BATTAÏA
  • Bénédicte CHAPEAU
  • Eric CHAUVIN
  • Soraya HADDAD
  • Mikael LAURI
  • Sylvie OURGAUD
  • Christophe JAMMY
  • Hélène ESTIVALEZES
  • Yann GLEIZES
  • Betty BAUDET
  • Donatien VARON
  • Mélanie BRANCO
  • Serge PIACESI
  • Paola HUGUENIN
Marie-Claude FARCY
Marie-Claude FARCY (5 élus) S'ENGAGER POUR LAUNAGUET OUVERTE, CRÉATIVE, RESPONSABLE 		1 310 39,58%
  • Marie-Claude FARCY
  • Pascal PAQUELET
  • Martine BALANSA
  • Tanguy THEBLINE
  • Caroline DIEZ
Patrice RENARD
Patrice RENARD (2 élus) Launaguet nature et citoyenne 		464 14,02%
  • Patrice RENARD
  • Nadia MENECEUR
Participation au scrutin Launaguet
Taux de participation 53,74%
Taux d'abstention 46,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 3 365

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Launaguet - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges DENEUVILLE
Georges DENEUVILLE (Ballotage) UNIS POUR LAUNAGUET 		1 287 40,04%
Marie-Claude FARCY
Marie-Claude FARCY (Ballotage) S'ENGAGER POUR LAUNAGUET OUVERTE, CRÉATIVE, RESPONSABLE 		1 155 35,94%
Patrice RENARD
Patrice RENARD (Ballotage) Launaguet nature et citoyenne 		772 24,02%
Participation au scrutin Launaguet
Taux de participation 52,64%
Taux d'abstention 47,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 3 294

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