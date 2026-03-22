Résultat municipale 2026 à Launaguet (31140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Launaguet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Launaguet, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Launaguet [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges DENEUVILLE (22 élus) UNIS POUR LAUNAGUET
|1 536
|46,40%
|
|Marie-Claude FARCY (5 élus) S'ENGAGER POUR LAUNAGUET OUVERTE, CRÉATIVE, RESPONSABLE
|1 310
|39,58%
|
|Patrice RENARD (2 élus) Launaguet nature et citoyenne
|464
|14,02%
|
|Participation au scrutin
|Launaguet
|Taux de participation
|53,74%
|Taux d'abstention
|46,26%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Nombre de votants
|3 365
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Launaguet - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges DENEUVILLE (Ballotage) UNIS POUR LAUNAGUET
|1 287
|40,04%
|Marie-Claude FARCY (Ballotage) S'ENGAGER POUR LAUNAGUET OUVERTE, CRÉATIVE, RESPONSABLE
|1 155
|35,94%
|Patrice RENARD (Ballotage) Launaguet nature et citoyenne
|772
|24,02%
|Participation au scrutin
|Launaguet
|Taux de participation
|52,64%
|Taux d'abstention
|47,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|3 294
Election municipale 2026 à Launaguet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Launaguet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Launaguet.
L'actu des élections municipales 2026 à Launaguet
18:37 - Il y a deux ans, Launaguet s'était tournée vers la droite
Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux de la présidentielle et des législatives deux ans plus tôt. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (28,01%). Sylvie Espagnolle (Union de la gauche) avait ensuite remporté le premier tour des élections des députés à Launaguet après la dissolution de l'Assemblée avec 36,05%. Julien Leonardelli (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 31,23%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Jean-François Portarrieu (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 64,60%.
15:57 - Élections de 2020 : la liste "Agir Avec Vous Naturellement" majoritaire à Launaguet
Étudier les résultats de la dernière élection municipale à Launaguet peut se révéler édifiant. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Michel Rougé (Parti socialiste) a surclassé ses rivaux en rassemblant 70,01% des bulletins. Deuxième, Georges Deneuville (Divers droite) a rassemblé 656 bulletins valides (29,98%). Cette victoire écrasante du candidat Parti socialiste a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Launaguet, ce décor offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Les forces d'opposition devront soulever des montagnes ce dimanche afin de contester cette mainmise, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
13:58 - Qui est encore en lice à Launaguet pour le 2e tour des municipales ?
Sont donc alignés pour ce second passage aux urnes ce dimanche : la liste de Georges Deneuville (LDVD), la liste menée par Patrice Renard (LECO) et la liste de Marie-Claude Farcy (LUG), selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine les candidatures officielles au deuxième tour. Les 6 258 électeurs de la ville auront la possibilité de se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 7 bureaux de vote de Launaguet.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections à Launaguet
Dans le cadre du premier tour des municipales à Launaguet, c'est Georges Deneuville (Divers droite) qui est arrivé en tête en s'adjugeant 40,04 % des voix. À sa suite, Marie-Claude Farcy (Union de la gauche) a obtenu la seconde place avec 35,94 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 10,06 points. Pour compléter ce tableau, avec 24,02 %, Patrice Renard (Ecologiste) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Launaguet, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 52,64 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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