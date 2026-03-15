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19:17 - Launaguet : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux En pleine campagne électorale municipale, Launaguet se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 9 216 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 735 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,39%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 649 résidents étrangers, Launaguet est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,83%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 889 €/an. À Launaguet, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Launaguet Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Launaguet en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 19,87% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 38,08% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 19,90% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Launaguet comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 28,01% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 31,23% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 35,40% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Launaguet En ce jour de municipales à Launaguet, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait été marqué par une abstention de 62,34 %, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays (la participation se limitant à 37,66 %), en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 22,72 % localement. Même si les logiques varient d'un scrutin à l'autre, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent aisément être mises en perspective. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 52,59 % en 2022 à seulement 32,11 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 48,12 % (contre 48,51 % en France). Cette photographie des urnes depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une zone marquée par l'abstention par rapport au reste du pays.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Launaguet À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Launaguet avaient placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 28,01% des bulletins. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Launaguet avaient ensuite favorisé Sylvie Espagnolle (Union de la gauche) avec 36,05% au premier tour, devant Julien Leonardelli (Rassemblement National) avec 31,23%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Jean-François Portarrieu (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 64,60%.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Launaguet lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Launaguet votaient en priorité pour Emmanuel Macron (26,16%), devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 25,73%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en offrant 61,92% pour Emmanuel Macron, contre 38,08% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Launaguet portaient leur choix sur Sylvie Espagnolle (Nupes) avec 33,50% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sylvie Espagnolle virant de nouveau en tête avec 50,63% des voix. Cette physionomie politique de Launaguet dessine ainsi une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Launaguet À Launaguet, sur le plan de la fiscalité locale, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 065 € en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 687 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 53,00 % en 2024 (contre 21,70 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 45 800 euros en 2024, en net recul par rapport aux 1 434 730 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 13,07 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Launaguet À Launaguet, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un panorama précis des dynamiques politiques locales. Au soir du premier tour, Michel Rougé (Parti socialiste) a fait la course en tête avec 70,01% des bulletins. Deuxième, Georges Deneuville (Divers droite) a recueilli 656 bulletins valides (29,98%). Ce triomphe au premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Launaguet, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, la minorité devra gagner de nombreux électeurs, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.