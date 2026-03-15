Résultat municipale 2026 à Launaguet (31140) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Launaguet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Launaguet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Launaguet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges DENEUVILLE
Georges DENEUVILLE UNIS POUR LAUNAGUET 		1 287 40,04%
Marie-Claude FARCY
Marie-Claude FARCY S'ENGAGER POUR LAUNAGUET OUVERTE, CRÉATIVE, RESPONSABLE 		1 155 35,94%
Patrice RENARD
Patrice RENARD Launaguet nature et citoyenne 		772 24,02%
Participation au scrutin Launaguet
Taux de participation 52,64%
Taux d'abstention 47,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 3 294

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Haute-Garonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Haute-Garonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Launaguet

En savoir plus sur Launaguet