Résultat de l'élection municipale 2026 à Lauris : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lauris

Le deuxième tour des élections municipales à Lauris a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Dominique Colombo
Dominique Colombo Liste divers droite
Un avenir pour Lauris
  • Dominique Colombo
  • Julien Bernaert
  • Céline Bernard
  • Jean-Claude Jamgotchian
  • Rachel Rossignol
  • Stéphane Perrin
  • Sabine Piacentino
  • Sébastien Bruchon
  • Estelle Eymard
  • Sylvain Gilibert
  • Christine Silvestre
  • Farid Azimani
  • Hélène Lemière
  • Daniel Le Du
  • Mireille Arnaud
  • Roger Le Serrec
  • Nadia Bellakhdar
  • Blaise Fernandez
  • Maryse Ferrero
  • Enzo Demonchaux-Acker
  • Catherine Lorban
  • Gabriel Gendre
  • Martine Devillers
  • Christophe Rambeau
  • Martine Rozier
  • Frédéric Augustin
  • Élisabeth Lepers
  • Christian Lacoste
  • Yvette Christmann
Éric Fontanarava
Éric Fontanarava Liste Divers
Ecouter, agir, vivre, Lauris
  • Éric Fontanarava
  • Isabelle Montenois
  • Gérard Larrivé
  • Vanessa Terris
  • Nicolas Lespagnol
  • Vanina Lasseron
  • Jean-Pierre Malosto
  • Danielle Gouvert-Banks
  • Jean-Marie Falip
  • Hélène Roux
  • Thierry Dernis
  • Florence Tornare
  • Nicolas Zieglé
  • Colette Moulin-Berger
  • Philippe Travert
  • Elisabeth Cauchi
  • Fabrice Pointu
  • Marie-Christine Giaume
  • Philippe Borne
  • Jane Muret
  • Michel Tabarant
  • Catherine Rychlinski
  • Yves Gally
  • Nicole Pereira
  • Michel Prunier
  • Dominique Smith
  • Nicolas Cuenca
  • Marie Jésus Maillet
  • Christian Gaillard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lauris

Tête de listeListe Voix % des voix
Éric FONTANARAVA
Éric FONTANARAVA (Ballotage) Ecouter, agir, vivre, Lauris 		859 43,12%
Dominique COLOMBO
Dominique COLOMBO (Ballotage) Un avenir pour Lauris 		746 37,45%
André ROUSSET
André ROUSSET (Ballotage) Racines et renouveau 		387 19,43%
Participation au scrutin Lauris
Taux de participation 62,23%
Taux d'abstention 37,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 2 050

Source : ministère de l’Intérieur

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