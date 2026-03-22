Résultat de l'élection municipale 2026 à Lauris : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lauris [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lauris sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lauris.
L'actu des élections municipales 2026 à Lauris
11:47 - Éric Fontanarava, Dominique Colombo et André Rousset forment le trio de tête à Lauris
Lors du premier volet des municipales à Lauris, c'est Éric Fontanarava qui est arrivé en tête en récoltant 43,12 % des suffrages exprimés. Derrière, Dominique Colombo (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 37,45 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, avec 19,43 %, André Rousset a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Lauris, le rendez-vous électoral a mobilisé 62,23 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lauris
Le deuxième tour des élections municipales à Lauris a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Dominique Colombo
Liste divers droite
Un avenir pour Lauris
|
|
Éric Fontanarava
Liste Divers
Ecouter, agir, vivre, Lauris
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lauris
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Éric FONTANARAVA (Ballotage) Ecouter, agir, vivre, Lauris
|859
|43,12%
|Dominique COLOMBO (Ballotage) Un avenir pour Lauris
|746
|37,45%
|André ROUSSET (Ballotage) Racines et renouveau
|387
|19,43%
|Participation au scrutin
|Lauris
|Taux de participation
|62,23%
|Taux d'abstention
|37,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|2 050
Source : ministère de l’Intérieur
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