Résultat municipale 2026 à Lauris (84360) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lauris a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lauris, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lauris [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Éric FONTANARAVA
Éric FONTANARAVA Ecouter, agir, vivre, Lauris 		859 43,12%
Dominique COLOMBO
Dominique COLOMBO Un avenir pour Lauris 		746 37,45%
André ROUSSET
André ROUSSET Racines et renouveau 		387 19,43%
Participation au scrutin Lauris
Taux de participation 62,23%
Taux d'abstention 37,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 2 050

Source : ministère de l’Intérieur

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