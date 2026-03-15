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19:20 - Lauris : démographie et socio-économie impactent les élections municipales En pleine campagne électorale municipale, Lauris est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 3 929 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 408 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 452 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (72,81%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 31,68% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,30%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 31 394 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. Lauris incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Le RN à Lauris : quelle place aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Lauris en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 26,38% des suffrages lors du tour préliminaire, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la ville avec 49,39% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 25,41% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 47,22% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 35,05% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 40,97% pour le Rassemblement national. Il finira en tête avec 50,82% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Bénédicte Auzanot.

16:58 - Lauris : 50,18 % de votants aux dernières municipales Il y a six ans à Lauris, le premier tour des municipales avait vu 50,18 % des électeurs se rendre aux bureaux de votes dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays alors que l'épidémie de Covid-19 frappait la population. L'élection suprême en 2022 avait ainsi fortement mobilisé, avec 77,28 % de participation dans la ville (contre 22,72 % d'abstention). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 57,25 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 70,43 % au premier tour, contre 49,89 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres établissent le profil d'une ville fortement mobilisée aux urnes. Dans le cadre de la municipale de 2026 à Lauris, cet élément aura en tout cas un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - À Lauris, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Bénédicte Auzanot (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections des députés à Lauris en 2024 avec 40,97%. Patrick Blanes (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 28,55%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Bénédicte Auzanot culminant à 50,82% des suffrages exprimés localement. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Lauris avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (35,05%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,09% des votes. Le contexte politique de Lauris a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Lauris ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Lauris plaçait Marine Le Pen en tête avec 26,38% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,89%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,61% pour Emmanuel Macron, contre 49,39% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Lauris portaient leur choix sur Sylvie Viala (Ensemble !) avec 27,50% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sylvie Viala virant de nouveau en tête avec 52,78% des voix. Cette physionomie politique de Lauris dessine ainsi un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, les impôts locaux ont-ils augmenté à Lauris ? À Lauris, en matière de fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint environ 921 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 788 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 31,93 % en 2024 (contre 13,80 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 288 770 € en 2024, loin des 1,12014 million d'euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 15,52 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 à Lauris : une élection pliée dès le premier round Quelles conclusions doit-on tirer des résultats des élections municipales précédentes à Lauris ? Au soir du premier scrutin à l'époque, André Rousset (Divers) a viré en tête en rassemblant 63,75% des bulletins. Dans la position de la principale opposante, Dominique Colombo (Divers) a engrangé 300 suffrages en sa faveur (19,88%). Ce triomphe au premier tour a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Lauris, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.