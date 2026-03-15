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19:17 - Lavérune : quand les données démographiques façonnent les urnes En marge des municipales, Lavérune apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 3 298 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 461 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (87,56%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 27,11% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 42,00% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 182,79 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Lavérune montre l'intérêt des habitants pour les idées françaises.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Lavérune aux municipales ? Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice lors de la dernière élection municipale à Lavérune il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 26,01% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 45,61% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 24,84% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Lavérune comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 35,68% aux élections européennes. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 39,37% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il finira avec 49,40% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Lavérune : le point sur l'abstention La participation des électeurs de Lavérune sera, à la fin du scrutin, une clé pour ces municipales 2026. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 1 286 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 51,58 %, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. De longue date, les municipales restent en effet, avec les élections présidentielles, un scrutin où les électeurs s'investissent particulièrement, puisqu'il s'agit de choisir leur maire et leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 80,13 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 60,44 % des électeurs (soit environ 1 534 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 74,69 %, bien au-delà des 49,98 % enregistrés en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville apparaît in fine comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - Comment Lavérune a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le panorama politique de Lavérune a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste. Lors des élections européennes, le résultat à Lavérune s'était en effet forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (35,68%), challengée par Raphaël Glucksmann (16,11%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,73%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Lavérune plébiscitaient ensuite Josyan Oliva (Union de l'extrême droite) avec 39,37% au premier tour. Mais c'est néanmoins Jean-Louis Roumegas (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 50,60% des suffrages exprimés.

14:57 - Dernière présidentielle à Lavérune : ce qu'il faut comprendre La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville politiquement partagée. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Lavérune était en effet marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 26,01% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 23,34%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,39% pour Emmanuel Macron, contre 45,61% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Lavérune soutenaient en priorité Julien Colet (Nupes) avec 28,58% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Patricia Miralles (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,04% des suffrages.

12:58 - Impôts à Lavérune : un enjeu central pour 2026 Pour ce qui est de la fiscalité à Lavérune, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est élevé à 1 165 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 882 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 41,56 % en 2024 (contre 20,11 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 27 100 € en 2024. Un produit qui est loin des quelque 714 500 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 11,52 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. Parallèlement, la taxe sur le foncier non bâti a été gelée à près de 100,00 % en 2024, sans changement sur la période, un taux à comparer aux quelque 40 à 50 % de moyenne nationale. Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, l'impôt s'est établi à 14,62 % environ en 2024 (la moyenne en France étant proche de 9,5 %).

11:59 - Élections de 2020 à Lavérune : des résultats sans appel Il peut être instructif d'analyser les scores du dernier scrutin municipal à Lavérune. Dès le premier tour de scrutin, Roger Caizergues a creusé l'écart en recueillant 73,01% des bulletins. En deuxième position, Sylvain Deyrat a capté 26,98% des voix. Cette victoire écrasante a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Lavérune, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante place l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.