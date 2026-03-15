Résultat municipale 2026 à Lavérune (34880) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lavérune a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lavérune, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lavérune [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger CAIZERGUES
Roger CAIZERGUES (18 élus) LAVÉRUNE, UN AVENIR PARTAGÉ 		881 51,64%
  • Roger CAIZERGUES
  • Isabelle GERBIER
  • Joël SALGUES
  • Elodie JOANNOT
  • Frédéric ALDON
  • Frédérique BÉRARD
  • Sylvain CASTELLON
  • Marie-Christine CAVADORE
  • David GOUARD
  • Anne-Marie ARNOULD
  • Philippe Pierre LENOIR
  • Stéphanie BRAULT
  • François PETIT
  • Brigitte TORRANDELL
  • Filipe SERRA
  • Flavie BANEGAS
  • Vincent FAUDON
  • Sylvie SANCHEZ
Damien BABEL
Damien BABEL (5 élus) Lavérune, notre village, notre avenir 		825 48,36%
  • Damien BABEL
  • Lucie MAYNARD
  • Jean-Claude CABOT
  • Marie-Hélène JULLIEN
  • Gérald PIGEAUD
Participation au scrutin Lavérune
Taux de participation 68,28%
Taux d'abstention 31,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 1 748

Source : ministère de l’Intérieur

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