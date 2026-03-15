Résultat municipale 2026 à Lavilledieu (07170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lavilledieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lavilledieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lavilledieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel PASTRE
Michel PASTRE (16 élus) Lavilledieu, l'expérience en mouvement 		730 61,24%
  • Michel PASTRE
  • Sylvie CROS
  • Gérard SAUCLES
  • Sabrina GEOFFROY
  • Jean TALLON
  • Virginie LAFONT
  • Cyril CHARRE
  • Christelle CROS
  • Michel ARNAUD
  • Mélody SAUZE
  • Bruno SCHNEIDER
  • Christelle ALBORÉ
  • André CULLET
  • Evelyne TOMÉ-GONÇALVÈS
  • Enzo MADADI
  • Sylvie FOURNIER
Roger KAPPEL
Roger KAPPEL (3 élus) Comm'un nouveau souffle 		462 38,76%
  • Roger KAPPEL
  • Cristelle REBOUL
  • Stéphane LEVY-VALENSI
Participation au scrutin Lavilledieu
Taux de participation 72,94%
Taux d'abstention 27,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,17%
Nombre de votants 1 294

Source : ministère de l’Intérieur

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