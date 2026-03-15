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19:16 - Lavilledieu : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Lavilledieu comme dans toute la France. Avec ses 2 248 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 246 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,91% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,67% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 46,41% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 885,03 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Lavilledieu manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Lavilledieu ? Le RN était absent lors de la dernière bataille municipale à Lavilledieu il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 31,78% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 57,81% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 20,05% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Lavilledieu comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 46,56% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 43,39% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 46,31% le dimanche suivant, et un siège remporté par Fabrice Brun.

16:58 - La commune de Lavilledieu plutôt mobilisée lors des élections Aux municipales de 2020 à Lavilledieu, l'abstention s'était fixée à 49,57 % lors du premier round, un chiffre assez faible, le coronavirus ayant pesé sur l'événement. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 20,36 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 51,50 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 27,44 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,71 %. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet de classer Lavilledieu comme une commune globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales. En ce jour d'élections municipales à Lavilledieu, cette réalité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Lavilledieu ? La situation politique de Lavilledieu a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Lavilledieu avaient en effet poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 46,56% des inscrits. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Lavilledieu accordaient leurs suffrages à Cyrille Grangier (Rassemblement National) avec 43,39% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Cyrille Grangier culminant à 46,31% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - À Lavilledieu, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Lavilledieu plébiscitaient Fabrice Brun (LR) avec 29,71% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,21%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Lavilledieu quelques semaines plus tôt voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 31,78% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 20,35%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,81% pour Marine Le Pen, contre 42,19% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Lavilledieu une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Fiscalité en hausse à Lavilledieu : un impact sur le scrutin municipal Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Lavilledieu, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 9,76 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de près de 30 000 euros environ la même année, bien en deçà des quelque 233 600 euros enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement sa portée et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Lavilledieu est passé à 35,07 % en 2024 (contre 14,29 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Lavilledieu s'est chiffrée à environ 723 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 443 € relevés en 2020.

11:59 - Le match de la municipale à Lavilledieu n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 S'intéresser aux scores des dernières municipales à Lavilledieu peut être instructif. Au soir du premier scrutin, Gérard Saucles a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 70,48% des voix. Derrière, Antoine Zerroudi a obtenu 29,51% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Gérard Saucles a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Lavilledieu, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Afin de remettre en cause cette domination ce dimanche, le camp minoritaire devra gagner de nombreux électeurs, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.