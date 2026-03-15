Résultat de l'élection municipale 2026 à Laxou : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Laxou [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Laxou sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Laxou.
L'actu des élections municipales 2026 à Laxou
13:10 - Un résultat serré pour l'élection municipale de 2020 à Laxou
Les résultats des municipales il y a six ans à Laxou ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin, Laurent Garcia (Modem) a surclassé ses rivaux en rassemblant 1 328 voix (40,94%). Dans la position de la principale opposante, Laurence Wieser (Divers droite) a engrangé 33,82% des bulletins valides. Un delta considérable. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Laurent Garcia l'a finalement emporté avec 1 756 voix (50,47%), face à Laurence Wieser avec 49,52% des électeurs inscrits. La confrontation s'est au final avérée beaucoup plus serrée que prévu, la challengeuse parvenant à remonter la pente grâce à une bonne réserve de voix. Si Laurence Wieser a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 626 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Laxou
Les 10 bureaux de vote de l'agglomération de Laxou sont ouverts de 8 h à 18 h pour accueillir les votants. Les municipales offrent la possibilité aux Français de se faire entendre sur la manière dont est régie leur ville. À Laxou et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. À titre de rappel, c'est Laurent Garcia (Modem) qui a remporté la mairie au deuxième tour en 2020. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est affichée plus bas. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Laxou
|Tête de listeListe
|
Pierre Cantus
Liste divers centre
ATOUT LAXOU
|
|
Laurent Garcia
Liste divers centre
VIVONS LAXOU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Garcia (25 élus) Vivons laxou
|1 756
|50,47%
|
|Laurence Wieser (8 élus) Avec vous pour laxou
|1 723
|49,52%
|
|Participation au scrutin
|Laxou
|Taux de participation
|43,51%
|Taux d'abstention
|56,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 562
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Garcia Vivons laxou
|1 328
|40,94%
|Laurence Wieser Avec vous pour laxou
|1 097
|33,82%
|Pierre Baumann Laxou au coeur
|718
|22,13%
|Clotilde Gressot Essaim laxou
|100
|3,08%
|Participation au scrutin
|Laxou
|Taux de participation
|40,78%
|Taux d'abstention
|59,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 339
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Garcia (28 élus) Generations laxou
|3 190
|64,10%
|
|Christophe Gerardot (4 élus) Laxou rassemblee
|1 251
|25,14%
|
|Carole Chrisment (1 élu) Laxou 2014
|535
|10,75%
|
|Participation au scrutin
|Laxou
|Taux de participation
|59,69%
|Taux d'abstention
|40,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,70%
|Nombre de votants
|5 167
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