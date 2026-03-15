Résultat de l'élection municipale 2026 à Laxou : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Laxou

Tête de listeListe
Pierre Cantus
Pierre Cantus Liste divers centre
ATOUT LAXOU
  • Pierre Cantus
  • Gaëlle de Rossi-Bogner
  • Ralph Fernandez
  • Kamila Bensaadi
  • Pierre Baumann
  • Annick Thimon
  • Aziz Berehil
  • Caroline Delmas
  • Didier Mainard
  • Valérie Hector
  • Armand Dehass
  • Zahia Kandi
  • David Janser
  • Sylvie Prevost
  • Matthieu Ziegler
  • Valérie Ephritikhine
  • Jean-Phillipe Gurecki
  • Mélanie Vincent
  • David Faure
  • Susan Pierre
  • Alexis Lebegue
  • Émilie Brun
  • Jean-Pierre Reichhart
  • Sophie Lamarche
  • Christian Machin
  • Lise Aleil-Marchal
  • Emmanuel Pierre
  • Catherine Fernandes
  • Loïc Jeudy
  • Odile Causin
  • Gérard Lorrain
  • Agnès Delahaye-Walter
  • Michel Denis
  • Françoise Simon
  • Yves Michaud
Laurent Garcia
Laurent Garcia Liste divers centre
VIVONS LAXOU
  • Laurent Garcia
  • Marion Housseaux
  • Jean-Pierre Ehrenfeld
  • Alexandra Petitjean-Monnin
  • Abdelkarim Qribi
  • Isabelle Arcediano
  • Alain Vigne
  • Claire Vasseur
  • David Garland
  • Isabelle Langovisth
  • Christophe Hammann
  • Nathalie Jacquot
  • Ilan Lavot
  • Nathalie Pinet
  • Olivier Nicloux
  • Eve-Marie Gallot
  • Matthieu Ehlinger
  • Geneviève Pierson
  • Sébastien Abada
  • Annie Martin Cenizo
  • Christian Perconte-Duplain
  • Marie-José Balthazard
  • Nicolas Toussaint
  • Emmanuelle Geoffroy
  • Patrick Mas
  • Christine Lejeune-Villain
  • Cheikh Mbacke Mbow
  • Ursule Broussier
  • Abou-Soufian El Hamdaoui
  • Marie-Edith Caillet
  • Alain Oury
  • Patricia Lacroix
  • Maurice Huguin
  • Dominique Valentin
  • Marc Boré

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Garcia
Laurent Garcia (25 élus) Vivons laxou 		1 756 50,47%
  • Laurent Garcia
  • Anne Mathilde Coulomb Costantini
  • Marc Boré
  • Alexandra Petitjean-Monnin
  • Jean-Pierre Ehrenfeld
  • Isabelle Arcediano
  • Alain Vigne
  • Claire Vasseur Oukazi
  • Ilan Lavot
  • Nathalie Jacquot
  • David Garland
  • Nathalie Pinet
  • Sébastien Abada
  • Eve-Marie Gallot
  • Matthieu Ehlinger
  • Annie Henrard
  • Christian Perconte-Duplain
  • Geneviève Pierson
  • Abdelkarim Qribi
  • Marion Housseaux
  • Cheikh Mbacké Mbow
  • Jeanine Lhommée
  • Maurice Huguin
  • Marie-José Balthazard
  • Patrice Feltin
Laurence Wieser
Laurence Wieser (8 élus) Avec vous pour laxou 		1 723 49,52%
  • Laurence Wieser
  • Pierre Baumann
  • Naïma Bouguerioune
  • Samba Fall
  • Guilaine Girard
  • Didier Mainard
  • Claudine Baillet-Bardeau
  • Pierre Cantus
Participation au scrutin Laxou
Taux de participation 43,51%
Taux d'abstention 56,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 562

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Garcia
Laurent Garcia Vivons laxou 		1 328 40,94%
Laurence Wieser
Laurence Wieser Avec vous pour laxou 		1 097 33,82%
Pierre Baumann
Pierre Baumann Laxou au coeur 		718 22,13%
Clotilde Gressot
Clotilde Gressot Essaim laxou 		100 3,08%
Participation au scrutin Laxou
Taux de participation 40,78%
Taux d'abstention 59,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 339

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Garcia
Laurent Garcia (28 élus) Generations laxou 		3 190 64,10%
  • Laurent Garcia
  • Laurence Wieser
  • Yves Pinon
  • Nathalie Parent-Heckler
  • Christian Machin
  • Naïma Bouguerioune
  • Didier Mainard
  • Claudine Baillet-Bardeau
  • Olivier Ernoult
  • Guilaine Girard
  • Abdel Karim Qribi
  • Carole Breneur
  • Dominique Leca
  • Anne-Marie Antoine
  • Samba Fall
  • Isabelle Taghite
  • Jean-Pierre Reichhart
  • Nathalie Jacquot
  • Marc Boré
  • Stéphanie Muel
  • Pierre Cantus
  • Patricia Miccoli
  • Matthieu Ehlinger
  • Brigitte Chaufournier
  • Jean Caillet
  • Catherine Fernandes
  • Serge Vautrin
  • Marie-Josèphe Ligier
Christophe Gerardot
Christophe Gerardot (4 élus) Laxou rassemblee 		1 251 25,14%
  • Christophe Gerardot
  • Myriam Doux
  • Pierre Baumann
  • Valérie Ephritikhine
Carole Chrisment
Carole Chrisment (1 élu) Laxou 2014 		535 10,75%
  • Carole Chrisment
Participation au scrutin Laxou
Taux de participation 59,69%
Taux d'abstention 40,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,70%
Nombre de votants 5 167

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