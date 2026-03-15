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19:19 - Élections à Lécluse : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Lécluse, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 767 logements pour 1 355 habitants, la densité de la ville est de 273 habitants par km². L'existence de 54 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le bourg, 16,09% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 27,32% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 19,15% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 43,64% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 511,69 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Lécluse contribue à construire l'avenir de la France.

17:57 - Quel est le poids du RN à Lécluse ? Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Lécluse en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 45,53% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 68,97% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 43,58% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 68,30% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 60,71% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 61,52% pour le mouvement nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 68,29% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Thierry Tesson.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Lécluse avant 2026 Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales à Lécluse, l'abstention frappait 28,84 % des inscrits (un taux particulièrement faible) alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison de la pandémie du Covid. La présidentielle de 2022 a par la suite enregistré une abstention très différente, s'élevant à 23,55 % localement. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 53,60 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,68 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 44,46 %. En prenant du recul, les chiffres semblent former une zone globalement épargnée par l'abstention par rapport aux tendances françaises. Au soir de cette municipale 2026, cet élément pèsera en définitive irrémédiablement sur les résultats de Lécluse.

15:59 - Comment Lécluse a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Lécluse avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (60,71%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 6,89% des voix. Thierry Tesson (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à Lécluse après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 61,52%. Frédéric Chéreau (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 22,45%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Thierry Tesson culminant à 68,29% des voix dans la commune.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Lécluse ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Lécluse accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 45,53%, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 16,82%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en livrant 68,97% pour Marine Le Pen, contre 31,03% pour d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Lécluse accordaient leurs suffrages à Thibaut Francois (RN) avec 43,58% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,30%.

12:58 - À Lécluse, une fiscalité en hausse qui pèsera sur le résultat du vote En matière d'impôts locaux à Lécluse, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 438 € en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 377 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 34,87 % en 2024 (contre environ 15,58 % en 2020). Cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 19 190 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 158 800 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 12,84 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Lécluse ? Il peut se révéler éclairant d'observer les résultats des dernières élections municipales à Lécluse. Au soir du premier tour, Rudy Dillies a fait la course en tête en obtenant 41,33% des voix. Dans la position de la principale opposante, Nicole Descamps-Vottier a rassemblé 224 voix (34,04%). Isabelle Lepoivre était troisième, glanant 162 bulletins (24,62%). Un différentiel marqué. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Nicole Descamps-Vottier l'a finalement emporté avec 355 voix (51,37%), face à Rudy Dillies rassemblant 48,62% des électeurs inscrits. Les réserves de voix ont joué un rôle déterminant, rendant possible un basculement radical du scrutin. En dépit du fait que Rudy Dillies a gagné le pari des ralliements en ajoutant 112 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.