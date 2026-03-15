Résultat municipale 2026 à Lécluse (59259) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lécluse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lécluse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lécluse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rudy DILLIES
Rudy DILLIES (12 élus) ENSEMBLE, PRÉPARONS ET VIVONS L'AVENIR 		543 70,43%
  • Rudy DILLIES
  • Nicolas STIEVET
  • Muriel DUBOIS
  • Bernard LECOMTE
  • Nathalie LEROY
  • Michael TATENCLOUX
  • Mischa TAYEBI
  • Steve PATTE
  • Marie-Pierre LOLIVIER
  • Erick LADENT
  • Valentine LAVERSIN
  • Denis FRUCHART
Reine-Elise CARLIER
Reine-Elise CARLIER (2 élus) SOLIDARITE, ACTIONS, ENGAGEMENTS 		228 29,57%
  • Reine-Elise CARLIER
  • Renaud MALAQUIN
Participation au scrutin Lécluse
Taux de participation 74,72%
Taux d'abstention 25,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 795

Source : ministère de l’Intérieur

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