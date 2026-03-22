Résultat municipale 2026 à Lège-Cap-Ferret (33950) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lège-Cap-Ferret a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lège-Cap-Ferret, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lège-Cap-Ferret [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe DE GONNEVILLE
Philippe DE GONNEVILLE (22 élus) D'INTERÊT PRESQU'ILE 		3 116 52,82%
  • Philippe DE GONNEVILLE
  • Marie Christine BESSOU
  • Laurent MAUPILÉ
  • Blandine CAULIER-DIAZ
  • Jean CASTAIGNEDE
  • Véronique GERMAIN
  • Luc ARSONNEAUD
  • Marie-Noëlle PIGUEL
  • Alain BORDELOUP
  • Martine TOUSSAINT ABEILLE
  • Paul LUCINE
  • Jennifer CASTELLA
  • Patrice ROY
  • Catherine GUILLERM
  • Vincent VERDIER
  • Sylvie LALOUBÈRE
  • Valéry DE SAINT-LÉGER
  • Isabelle LABRIT QUINCY
  • Mathieu CASTILLON
  • Hélène KHOURI
  • Didier POULMARC'H
  • Stéphanie RIVA
Thomas SAMMARCELLI
Thomas SAMMARCELLI (7 élus) NOS VILLAGES ONT DE L'AVENIR 		2 783 47,18%
  • Thomas SAMMARCELLI
  • Valerie GIRARD
  • Fabrice PASTOR-BRUNET
  • Laetitia GUIGNARD
  • Jerome MAZURIER
  • Patricia GAU
  • Daniel KHALDI
Participation au scrutin Lège-Cap-Ferret
Taux de participation 68,62%
Taux d'abstention 31,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 6 128

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Lège-Cap-Ferret - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe DE GONNEVILLE
Philippe DE GONNEVILLE (Ballotage) D'INTERÊT PRESQU'ILE 		2 333 39,14%
Thomas SAMMARCELLI
Thomas SAMMARCELLI (Ballotage) NOS VILLAGES ONT DE L'AVENIR 		1 760 29,53%
Fabrice PASTOR-BRUNET
Fabrice PASTOR-BRUNET (Ballotage) Un futur à partager 		1 381 23,17%
Jean Pierre VAILLANT
Jean Pierre VAILLANT Lege Cap Ferret C'est Vous ! 		486 8,15%
Participation au scrutin Lège-Cap-Ferret
Taux de participation 68,22%
Taux d'abstention 31,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 6 090

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