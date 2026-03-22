Résultat municipale 2026 à Lège-Cap-Ferret (33950) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lège-Cap-Ferret a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lège-Cap-Ferret, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lège-Cap-Ferret [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe DE GONNEVILLE (22 élus) D'INTERÊT PRESQU'ILE
|3 116
|52,82%
|
|Thomas SAMMARCELLI (7 élus) NOS VILLAGES ONT DE L'AVENIR
|2 783
|47,18%
|
|Participation au scrutin
|Lège-Cap-Ferret
|Taux de participation
|68,62%
|Taux d'abstention
|31,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Nombre de votants
|6 128
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Lège-Cap-Ferret - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe DE GONNEVILLE (Ballotage) D'INTERÊT PRESQU'ILE
|2 333
|39,14%
|Thomas SAMMARCELLI (Ballotage) NOS VILLAGES ONT DE L'AVENIR
|1 760
|29,53%
|Fabrice PASTOR-BRUNET (Ballotage) Un futur à partager
|1 381
|23,17%
|Jean Pierre VAILLANT Lege Cap Ferret C'est Vous !
|486
|8,15%
|Participation au scrutin
|Lège-Cap-Ferret
|Taux de participation
|68,22%
|Taux d'abstention
|31,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|6 090
Election municipale 2026 à Lège-Cap-Ferret [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lège-Cap-Ferret sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lège-Cap-Ferret.
L'actu des élections municipales 2026 à Lège-Cap-Ferret
18:38 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Lège-Cap-Ferret
Lors du match européen de 2024, les citoyens de Lège-Cap-Ferret avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,71% des inscrits. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Lège-Cap-Ferret plébiscitaient ensuite Sophie Panonacle (Majorité présidentielle) avec 35,97% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sophie Panonacle culminant à 57,57% des suffrages exprimés dans la commune. La situation politique de Lège-Cap-Ferret a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune dessinait un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée.
15:57 - Une majorité Divers issue du résultat de l'élection de 2020 à Lège-Cap-Ferret
Les résultats des municipales précédentes à Lège-Cap-Ferret se sont révélés très éclairants concernant la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Philippe De Gonneville (Divers) a devancé tous ses rivaux en obtenant 2 826 bulletins (66,79%). Derrière, Anny Bey (Divers droite) a capté 734 voix (17,34%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Lège-Cap-Ferret, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de ce triomphe écrasant, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Les listes en compétition pour le second tour de l'élection à Lège-Cap-Ferret
Pour la suite de l'élection municipale à Lège-Cap-Ferret ce dimanche, les électeurs sont donc appelés à départager la liste de Thomas Sammarcelli (LDVD) et la liste menée par Philippe De Gonneville (LDIV), selon les candidatures pour le second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Bien qu'ayant franchi le seuil de qualification, Fabrice Pastor-Brunet est absent de ce second tour. À 18 heures, les 11 bureaux de vote de Lège-Cap-Ferret fermeront pour le dépouillement.
11:59 - Que retenir des premiers résultats de la municipale 2026 à Lège-Cap-Ferret ?
Pour le lancement des municipales à Lège-Cap-Ferret, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 31,78 %, malgré une abstention historiquement haute en France. Pour ce premier tour, c'est Philippe De Gonneville qui a dominé avec 39,14 % des suffrages exprimés. Ensuite, Thomas Sammarcelli (Divers droite) s'est classé deuxième avec 29,53 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. La meilleure place, déjà occupée en 2020, a été maintenue pour Philippe De Gonneville, mais il a accusé une lourde baisse avec 27 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Fabrice Pastor-Brunet (Divers centre) s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Jean Pierre Vaillant, avec la nuance Rassemblement National, a obtenu 8,15 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord.
Villes voisines de Lège-Cap-Ferret
- Lège-Cap-Ferret (33950)
- Ecole primaire à Lège-Cap-Ferret
- Maternités à Lège-Cap-Ferret
- Crèches et garderies à Lège-Cap-Ferret
- Classement des collèges à Lège-Cap-Ferret
- Salaires à Lège-Cap-Ferret
- Impôts à Lège-Cap-Ferret
- Dette et budget de Lège-Cap-Ferret
- Climat et historique météo de Lège-Cap-Ferret
- Accidents à Lège-Cap-Ferret
- Délinquance à Lège-Cap-Ferret
- Inondations à Lège-Cap-Ferret
- Nombre de médecins à Lège-Cap-Ferret
- Pollution à Lège-Cap-Ferret
- Entreprises à Lège-Cap-Ferret
- Prix immobilier à Lège-Cap-Ferret