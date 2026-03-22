Résultat municipale 2026 à Léguevin (31490) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Léguevin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Léguevin, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Léguevin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Étienne CARDEILHAC-PUGENS
Étienne CARDEILHAC-PUGENS (22 élus) Etienne Cardeilhac-Pugens Léguevin avec Vous 		2 274 50,20%
  • Étienne CARDEILHAC-PUGENS
  • Fanny PARRA
  • Stéfan MAFFRE
  • Marie-Paule PERRIN
  • Pierre CARRILLO
  • Béatrice BARCOS
  • Stéphane PASCAL
  • Cathy RICHEUX
  • Franc LAMOUROUX
  • Marion WRZOCHOL BOUBEE
  • Jean-Pierre DU PLANTIER-DAURIAC
  • Mélissa COHUET
  • Laurent BESSE
  • Alyssa JULIEN
  • Thibaut CANELLA
  • Muriel MOUSSAOUI
  • Jérôme BESSÈDE
  • Elise DELACOURT
  • Dominique VOLEBELE
  • Patricia GASCON
  • Sylvain GUERRERO
  • Julie MARTIN
Eric MARQUIE
Eric MARQUIE (5 élus) Léguevin en commun 		1 578 34,83%
  • Eric MARQUIE
  • Carole ARTEIL
  • Raphael CERVAN
  • Lucie SUBRIN
  • Nicolas CHARRIER
Jean-Luc MÉRAULT
Jean-Luc MÉRAULT (2 élus) Agir à Léguevin 		678 14,97%
  • Jean-Luc MÉRAULT
  • Carine RIEU
Participation au scrutin Léguevin
Taux de participation 64,87%
Taux d'abstention 35,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 4 617

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Léguevin - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Étienne CARDEILHAC-PUGENS
Étienne CARDEILHAC-PUGENS (Ballotage) Etienne Cardeilhac-Pugens Léguevin avec Vous 		2 112 46,00%
Eric MARQUIE
Eric MARQUIE (Ballotage) Léguevin en commun 		1 511 32,91%
Jean-Luc MÉRAULT
Jean-Luc MÉRAULT (Ballotage) Agir à Léguevin 		968 21,08%
Participation au scrutin Léguevin
Taux de participation 66,25%
Taux d'abstention 33,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 4 712

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