Résultat municipale 2026 à Léguevin (31490) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Léguevin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Léguevin, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Léguevin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Étienne CARDEILHAC-PUGENS (22 élus) Etienne Cardeilhac-Pugens Léguevin avec Vous
|2 274
|50,20%
|
|Eric MARQUIE (5 élus) Léguevin en commun
|1 578
|34,83%
|
|Jean-Luc MÉRAULT (2 élus) Agir à Léguevin
|678
|14,97%
|
|Participation au scrutin
|Léguevin
|Taux de participation
|64,87%
|Taux d'abstention
|35,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|4 617
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Léguevin - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Étienne CARDEILHAC-PUGENS (Ballotage) Etienne Cardeilhac-Pugens Léguevin avec Vous
|2 112
|46,00%
|Eric MARQUIE (Ballotage) Léguevin en commun
|1 511
|32,91%
|Jean-Luc MÉRAULT (Ballotage) Agir à Léguevin
|968
|21,08%
|Participation au scrutin
|Léguevin
|Taux de participation
|66,25%
|Taux d'abstention
|33,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|4 712
Election municipale 2026 à Léguevin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Léguevin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Léguevin.
L'actu des élections municipales 2026 à Léguevin
18:37 - En marge de la dissolution, comment Léguevin a-t-elle voté ?
Lors des dernières élections européennes, le podium à Léguevin s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (28,27%), devançant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (18,04%) et Valérie Hayer (14,54%). Les élections législatives à Léguevin qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Nadine Demange-Fierlej (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 33,30% au premier tour, devant Arnaud Simion (Union de la gauche) avec 31,63%. C'est finalement Arnaud Simion (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 57,69% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Léguevin a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un fief macroniste, elle s'est positionnée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Etienne Cardeilhac-Pugens vainqueur des dernières élections à Léguevin
Il peut se révéler intéressant de s'intéresser aux scores des dernières municipales à Léguevin. À l'issue du premier passage aux urnes, Etienne Cardeilhac-Pugens (Divers centre) a distancé ses adversaires en recueillant 1 311 voix (41,55%). Derrière, Stéphane Mirc (Divers droite) a obtenu 1 296 suffrages en sa faveur (41,07%). La troisième place est revenue à Robert Couderc (Divers gauche), glanant 17,36% des suffrages. Avec un écart aussi réduit, la configuration du deuxième tour soulevait des questions. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Etienne Cardeilhac-Pugens l'a finalement emporté avec 47,28% des voix, face à Stéphane Mirc s'adjugeant 1 524 votants (41,22%) et Robert Couderc avec 11,49% des suffrages. La tension a finalement laissé place à un fort écart et une victoire incontestable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., gagnant 437 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Léguevin, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques.
13:58 - Qui est encore en lice à Léguevin pour la finale des élections 2026 ?
La bataille électorale continue donc ce dimanche, avec Jean-Luc Mérault, Étienne Cardeilhac-Pugens et Eric Marquie, selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine les candidatures au second tour. Les 7 112 électeurs de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 8 bureaux de vote de Léguevin.
11:59 - Que disaient les résultats des élections municipales à Léguevin il y a une semaine ?
Les élections municipales 2026 à Léguevin ont vu Étienne Cardeilhac-Pugens arriver en tête dimanche dernier avec 46,00 % des votes. Dans son sillage, Eric Marquie (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 32,91 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Luc Mérault, étiqueté Divers centre, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Léguevin, l'élection a enregistré une participation de 66,25 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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