Résultat municipale 2026 à Lembach (67510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lembach a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lembach, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lembach [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian TRAUTMANN
Christian TRAUTMANN (12 élus) Nos villages, notre avenir 		463 50,71%
  • Christian TRAUTMANN
  • Marie-Claude FILSER
  • Thierry DUHEM
  • Mireille ALBECKER
  • Pascal RICHTER
  • Rachel KAUFFER
  • Michel MULLER
  • Marie-Christine PERROT
  • Eric ILTIS
  • Frédérique HETZEL-LAEUFFER
  • Hervé VELTEN
  • Pauline HERRMANN
Sylvain ROYAL
Sylvain ROYAL (3 élus) Unis et engagés pour l'avenir 		450 49,29%
  • Sylvain ROYAL
  • Catherine ATTALI
  • Charles SUSS
Participation au scrutin Lembach
Taux de participation 75,85%
Taux d'abstention 24,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 936

Source : ministère de l’Intérieur

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