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19:19 - Le poids démographique et économique de Lembach aux municipales Dans la ville de Lembach, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections municipales. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 14,70% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 12,91% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (33,55%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 778 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,60%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (4,10%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,05%, comme à Lembach, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

17:57 - Vers une avancée du RN à Lembach aux élections de 2026 ? Le RN n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Lembach en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 29,59% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 44,51% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 20,35% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement nationaliste obtenait 33,01% des voix au niveau local. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,18% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 38,58% pour le mouvement nationaliste. Il finira avec 44,14% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Lembach La participation des électeurs de Lembach sera ce soir une clé pour ces municipales. Aux municipales de 2020, la participation avait grimpé à 35,71 % au premier tour, en deçà de la moyenne nationale, représentant 436 votants alors que le scrutin avait lieu en pleine pandémie de Covid-19. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les citoyens votent le plus, les figures de l'édile et du président occupant une place centrale. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 923 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 74,74 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 51,02 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 64,03 % au premier tour, contre 46,73 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données esquissent in fine une contrée où la participation peine à décoller face aux moyennes nationales.

15:59 - Comment a voté Lembach lors de la dernière année électorale ? Pour le tour unique des européennes 2024 à Lembach, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,18%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Lembach portaient leur choix sur Théo Bernhardt (Rassemblement National) avec 38,58% au premier tour. Mais c'est pourtant Stéphanie Kochert (Majorité présidentielle) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 55,86% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Lembach a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Lembach : les points à retenir Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Lembach accordaient leurs suffrages à Stéphanie Kochert (Ensemble !) avec 30,09% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,99%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Lembach était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 32,01% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 29,59%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,49% pour Emmanuel Macron, contre 44,51% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Lembach dessine un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Lembach Sur le plan de la fiscalité locale de Lembach, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 692 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 538 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 24,92 % en 2024 (contre 11,75 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 43 600 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 221 620 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 11,50 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Pas de suspense pour le résultat des dernières élections municipales à Lembach Il peut être édifiant de se pencher sur les résultats des dernières municipales à Lembach. Unique liste en présence, 'Avançons ensemble' menée par Christian Trautmann a sans surprise engrangé 334 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour cette élection de 2026 à Lembach, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Ce dimanche soir, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).