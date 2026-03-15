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19:19 - Lembeye aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Lembeye mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de 28% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,61%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (69,17%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 383 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (22,58%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,56%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Lembeye mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,19% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Quel score pour le RN à Lembeye aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste était absent à la dernière municipale à Lembeye en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 22,14% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,92% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 17,88% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Lembeye comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 35,33% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 35,03% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 40,16% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Lembeye plutôt mobilisée lors des élections En 2020, la participation à Lembeye avait atteint 67,45 % au premier tour, une affluence particulièrement forte, représentant 375 votants alors que la pandémie du Covid-19 avait rendu prudents beaucoup d'électeurs. Le scrutin municipal demeure en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se mobilisent le plus. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une participation de 79,85 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 57,62 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 71,19 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,42 % des inscrits. Avec du recul, la municipalité se positionne donc sensiblement comme une zone soucieuse de voter. Au soir de cette municipale de 2026, l'état de la participation agira en tout cas sur les résultats de Lembeye.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Lembeye il y a deux ans Le choc des Européennes 2024 à Lembeye avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,33%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 19,67% des suffrages. David Habib (Divers gauche) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Lembeye près d'un mois plus tard avec 44,92%. Nicolas Cresson (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 35,03%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, David Habib culminant à 59,84% des suffrages exprimés sur place. .

14:57 - Lembeye présentait un paysage particulier il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Lembeye soutenaient en priorité David Habib (DVG) avec 41,24% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 78,60%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Lembeye accordaient par ailleurs leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,38%, devant Marine Le Pen crédité de 22,14%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,08% pour Emmanuel Macron, contre 46,92% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Lembeye un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Les électeurs de Lembeye se prononceront-ils sur la question fiscale ? À Lembeye, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint environ 607 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 545 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 29,68 % en 2024 (contre 15,05 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 14 450 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 118 310 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,45 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Lembeye Il peut se révéler instructif d'étudier les scores des dernières élections municipales à Lembeye. Pour rappel, ce scrutin se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes, laissant aux électeurs l'opportunité de panacher. 15 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Abassia Ben Allal a récolté le plus de voix avec 325 suffrages (88,07%). En deuxième position, Bernard Argel a recueilli 87,53% des suffrages. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour l'élection 2026 à Lembeye, ces équilibres individuels si particuliers aux communes rurales vont encore servir de toile de fond. À la suite d' une refonte du mode d'élection, il faut néanmoins rappeler que l'élection par listes paritaires s'est imposée dans les communes de moins de 1 000 habitants, empêchant à présent les candidatures individuelles.