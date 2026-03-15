Résultat municipale 2026 à Lembeye (64350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lembeye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lembeye, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lembeye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel DESSÉRÉ
Jean-Michel DESSÉRÉ (12 élus) LEMBEYE SOLIDAIRE 		252 58,06%
  • Jean-Michel DESSÉRÉ
  • Marie-Laure HOURTICOT
  • Olivier BOURDA
  • Annie SUBRA
  • Sébastien PINA
  • Edith BARON
  • Hervé BIRKLÉ
  • Aurélie BREUVART
  • Marco Carlos BRAS PINTO
  • Patricia DIANA
  • Bruno AMADIEU
  • Catherine ANDUREU
Michel COMBRET
Michel COMBRET (3 élus) VOTRE VOIX-NOTRE FORCE 		182 41,94%
  • Michel COMBRET
  • Bernadette LACADÉE
  • Nasr-Eddine BEN ALLAL
Participation au scrutin Lembeye
Taux de participation 82,91%
Taux d'abstention 17,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Nombre de votants 456

Source : ministère de l’Intérieur

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