En direct

19:19 - Démographie et politique à Lempdes, un lien étroit A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Lempdes fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 646 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 541 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 14,85% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 10,46% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 365 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,26% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 642,11 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Lempdes, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Rassemblement national à Lempdes : les derniers résultats Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Lempdes il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 24,27% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 41,79% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 20,77% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 33,93% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 33,92% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 34,80% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 43,49% lors du vote définitif.

16:58 - Lempdes classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour cette élection municipale, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Lempdes sera capitale dans l'épilogue du scrutin. Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 51,31 % du corps électoral, un score dans la norme alors qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré rester chez eux. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 19,92 % des citoyens en mesure de voter. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 42,47 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 27,26 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,71 % des inscrits. Si on tente de dégager une tendance, le territoire s'affiche comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Qui a dominé les élections en 2024 à Lempdes ? La situation politique de Lempdes a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une zone pivot, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Les élections européennes de 2024 à Lempdes avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,92%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 13,46% des votes. Brigitte Carletto (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à Lempdes après la dissolution avec 34,80%. André Chassaigne (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 34,35%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de André Chassaigne (Union de la gauche), avec 56,51%.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux de Lempdes lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Lempdes s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Lempdes privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (29,98%), devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 24,27%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en livrant 58,21% pour Emmanuel Macron, contre 41,79% pour de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Lempdes accordaient leurs suffrages à André Chassaigne (Nupes) avec 40,17% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,07% des suffrages.

12:58 - À Lempdes, les impôts sont en hausse avant l'élection Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Lempdes, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 16,13 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 116 350 € la même année, loin des 1 905 490 € récoltés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Lempdes atteint désormais un peu moins de 42,77 % en 2024 (contre 16,71 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Lempdes s'est établi à environ 1 192 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 820 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la liste "Lempdes Avenir 2020" à l'élection municipale de 2020 à Lempdes Les résultats des précédentes municipales à Lempdes ont fourni un constat instructif sur la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin, Henri Gisselbrecht (Divers centre) a terminé en tête avec 1 932 suffrages (63,11%). Deuxième, Jean-Michel Calut (Divers gauche) a recueilli 1 129 suffrages en sa faveur (36,88%). Cette victoire sans appel du candidat Divers centre a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Lempdes, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps. Afin d'ébranler cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront décupler le nombre de voix obtenues, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.