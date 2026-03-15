Résultat municipale 2026 à Lempdes (63370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lempdes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lempdes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lempdes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël-Michel DERRÉ
Joël-Michel DERRÉ (26 élus) LEMPDES ET VOUS 		2 812 73,34%
  • Joël-Michel DERRÉ
  • Fabienne THOULY
  • Didier BOISEAU
  • Marion SAUX
  • Camille GABRILLARGUES
  • Barbara DURANTHON
  • Yannick GARCIA
  • Sandrine EYRAUD
  • Christophe DALLERY
  • Sabine REBEYRE
  • Isidro MARTIN
  • Pamela LEPINE
  • Laurent BOUDON
  • Brigitte AURELLE
  • Jérémy TOURNAIRE
  • Céline ROYET
  • Romain BIGNON
  • Corinne FAIVRE
  • Christian VERGNE
  • Sofia MIR
  • Christophe BOURGEADE
  • Célia FERREIRA
  • Henri GISSELBRECHT
  • Sarah PERRAUT
  • Wilfried TORLET
  • Emilie VALERO
Jean-Luc DUBOST
Jean-Luc DUBOST (3 élus) BIEN VIVRE A LEMPDES 		1 022 26,66%
  • Jean-Luc DUBOST
  • Brigitte MORAND
  • Philippe JONIN
Participation au scrutin Lempdes
Taux de participation 64,79%
Taux d'abstention 35,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 3 958

Source : ministère de l’Intérieur

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