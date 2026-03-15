Résultat de l'élection municipale 2026 à Lens : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lens [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lens sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lens.
L'actu des élections municipales 2026 à Lens
13:09 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Lens
À Lens, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont avérés très éclairants sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Sylvain Robert (Union de la gauche) a fait la course en tête en totalisant 3 962 voix (55,48%). Dans la position du principal opposant, Bruno Clavet (Rassemblement National) a obtenu 1 625 suffrages en sa faveur (22,75%). Bruno Ducastel (Divers) a suivi, rassemblant 12,39% des bulletins. Cette victoire sans appel de Sylvain Robert a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Lens, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition devant ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Elections à Lens : les horaires des 22 bureaux de vote
Dans le cadre des municipales de 2026, les 22 386 votants de Lens sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local représente une étape importante de la vie démocratique de la ville. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste de ceux qui veulent apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Lens est en ligne plus bas dans cette page. Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 22 bureaux de vote de Lens. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Lens dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lens
|Tête de listeListe
|
Sylvain Robert
Liste d'union à gauche
LENS TOUJOURS
|
|
Michel Darras
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Bruno Clavet
Liste du Rassemblement National
ENSEMBLE SAUVONS LENS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain Robert (32 élus) Lens toujours avec vous
|3 962
|55,48%
|
|Bruno Clavet (4 élus) Lens bleu marine
|1 625
|22,75%
|
|Bruno Ducastel (2 élus) Agir pour lens
|885
|12,39%
|
|Naceira Vincent (1 élu) Lens verts l'avenir
|390
|5,46%
|
|Frédéric Cotton Lens en commun 2020
|187
|2,61%
|Michel Darras Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|92
|1,28%
|Participation au scrutin
|Lens
|Taux de participation
|32,38%
|Taux d'abstention
|67,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 312
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain Robert (28 élus) Rassemblement de toute la gauche pour l'avenir de lens
|5 314
|42,01%
|
|Arnaud Sanchez (7 élus) Le seul rassemblement pour lens
|4 292
|33,93%
|
|Hugues Sion (4 élus) Lens bleu marine
|3 041
|24,04%
|
|Participation au scrutin
|Lens
|Taux de participation
|55,33%
|Taux d'abstention
|44,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,41%
|Nombre de votants
|13 093
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain Robert Ensemble pour l'avenir de lens
|3 448
|27,52%
|Hugues Sion Lens bleu marine
|2 504
|19,98%
|Arnaud Sanchez Tous pour lens
|2 284
|18,22%
|Sébastien Plociniczak Lens dans le bon sens
|1 580
|12,61%
|Sophie Gauthy Lensois, l'alternance c'est nous !
|1 378
|10,99%
|Naceira Vincent Rassemblement citoyen lensois-lens en toute confiance avec naceira vincent et dominique delelis
|697
|5,56%
|Jean-Michel Humez Vive la commune
|404
|3,22%
|Flore Lataste Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|234
|1,86%
|Participation au scrutin
|Lens
|Taux de participation
|55,61%
|Taux d'abstention
|44,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,15%
|Nombre de votants
|12 936
Villes voisines de Lens
- Lens (62300)
- Ecole primaire à Lens
- Maternités à Lens
- Crèches et garderies à Lens
- Classement des collèges à Lens
- Salaires à Lens
- Impôts à Lens
- Dette et budget de Lens
- Climat et historique météo de Lens
- Accidents à Lens
- Délinquance à Lens
- Inondations à Lens
- Nombre de médecins à Lens
- Pollution à Lens
- Entreprises à Lens
- Prix immobilier à Lens