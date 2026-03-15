Résultat de l'élection municipale 2026 à Lens : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lens

Tête de listeListe
Sylvain Robert
Sylvain Robert Liste d'union à gauche
LENS TOUJOURS
  • Sylvain Robert
  • Fatima Ait-Chikhebbih
  • Sebastien Lannoy
  • Sophie Kaufmann
  • Chérif Oudjani
  • Virginie Glemba
  • Pierre-Yves Courcol
  • Ines Essaidi
  • Jean-Pierre Hanon
  • Adeline David
  • Jean-François Cecak
  • Laure Mephu Nguifo
  • Jean-Christophe Desoutter
  • Melissa Petersen
  • Jordan Lourdel
  • Hélène Corre
  • Thibault Gheysens
  • Maryse Barbaut
  • Thierry Daubresse
  • Ludivine Degouve
  • Antoine Wattier
  • Patricia Braet
  • Pierre Mazure
  • Armelle Roperto
  • Francis Nycz
  • Sandrine Lagniez
  • Farid Boukercha
  • Sonia Dupuis
  • Mickael Billebault
  • Christiane Nion
  • Jacques Hojnatzki
  • Emilie Petitprez
  • Geoffrey Gorillot
  • Aicha Saad-Saoud
  • Fabrice Fontaine
  • Sophie Jackowski
  • Yorick Kubiak
  • Virginie Pieprzyk
  • Samuel Desmulie
  • Yvette Mazereuw
  • Farid Chefira
Michel Darras
Michel Darras Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Michel Darras
  • Dominique Gai
  • Julien Naessens
  • Nicole Huleux
  • Yohann Louis
  • Sylvie Bajtala
  • Romuald Pissonnier
  • Béatrice Delhaye
  • Alain Sueur
  • Bérengère Varlet
  • Jean-Michel Lohez
  • Priscillia Catouillard
  • Emmanuel Delcroix
  • Marianne Basquin
  • Hervé Martin
  • Aurélie Chabot
  • Patrick Offe
  • Gwenaëlle Guilluy
  • Michel Payement
  • Izaïna Goumzi
  • Embarek Abderrahman
  • Corinne Delval
  • Alain Lefebvre
  • Pearl Sueur
  • Frédéric Duporge
  • Naïma Zeraoulia
  • Lilian Idrolle
  • Catherine Calonne
  • Dimitri Ryckewaert
  • Émilie Asselin
  • Jacques Descamps
  • Saphia El Fil
  • Thyllan Boutry
  • Vanessa Lelong
  • Mickaël Deshayes-Bastins
  • Kelly Lemaire
  • Sébastien Lamper
  • Laure Renuy
  • Alain Salmon
Bruno Clavet
Bruno Clavet Liste du Rassemblement National
ENSEMBLE SAUVONS LENS !
  • Bruno Clavet
  • Isabelle Coroenne
  • Maxime Ozog
  • Virginie Zavodszki
  • Alexis Audant
  • Frédérique Lauwers
  • Jonathan Ponthieu
  • Marie May
  • Serge de Schepper
  • Nelly Doboeuf
  • William Decoopman
  • Belinda Deloffre
  • Grégory Lempereur
  • Marie-Claude Garde
  • Gilles Montreuil
  • Virginie Laurent
  • Marc Dumont
  • Doriane Vivard
  • Frank Gilson
  • Isabelle Pokker
  • Jérémy Spinnato
  • Marie-France Leroy
  • Alain Bezeau
  • Sylvette Walliez
  • Patrick Tahon
  • Karine Bao
  • Alexandre Pach Trembacz
  • Elodie Darcheville
  • Jordan May
  • Marie-Anne Lempereur
  • Alexis Debas
  • Sabrina Lespagnol
  • Jean-Dominique Rainguez
  • Dgessy Chretien
  • Frédéric Decroix
  • Claudine Delplace
  • Sébastien Remili
  • Aurélie Mazza
  • Hayden Pignon
  • Shirley Feron
  • Denis Milson

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain Robert
Sylvain Robert (32 élus) Lens toujours avec vous 		3 962 55,48%
  • Sylvain Robert
  • Fatima Ait- Chikhebbih
  • Arnaud Desmaretz
  • Laure Mephu Nguifo
  • Jean-Pierre Hanon
  • Sandrine Lagniez
  • Thibault Gheysens
  • Sophie Jackowski
  • Jean-Christophe Desoutter
  • Lysiane Vairon
  • Jean-François Cecak
  • Cécile Bourdon
  • Pierre Mazure
  • Yvette Mazereuw
  • Bruno Cavaco
  • Hélène Corre
  • Dominique Real
  • Patricia Braet
  • Farid Boukercha
  • Magali Lourdelle
  • Henri Cugier
  • Danièle Lefebvre
  • Jordan Lourdel
  • Josette Chochoi
  • Thierry Daubresse
  • Isabelle Brassart
  • Chérif Oudjani
  • Michèle Masset
  • Jacques Hojnatzki
  • Virginie Glemba
  • Hadj-Abdelmajid Chenifine
  • Christiane Nion
Bruno Clavet
Bruno Clavet (4 élus) Lens bleu marine 		1 625 22,75%
  • Bruno Clavet
  • Frédérique Lauwers
  • Alexandre Pach
  • Marie- France Leroy
Bruno Ducastel
Bruno Ducastel (2 élus) Agir pour lens 		885 12,39%
  • Bruno Ducastel
  • Anne-Sophie Hidous
Naceira Vincent
Naceira Vincent (1 élu) Lens verts l'avenir 		390 5,46%
  • Naceira Vincent
Frédéric Cotton
Frédéric Cotton Lens en commun 2020 		187 2,61%
Michel Darras
Michel Darras Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		92 1,28%
Participation au scrutin Lens
Taux de participation 32,38%
Taux d'abstention 67,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 312

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain Robert
Sylvain Robert (28 élus) Rassemblement de toute la gauche pour l'avenir de lens 		5 314 42,01%
  • Sylvain Robert
  • Cécile Bourdon
  • Thierry Daubresse
  • Naceira Vincent
  • Jean-Pierre Hanon
  • Fatima Ait- Chikhebbih
  • Jean-Paul Decourcelles
  • Annie Flament
  • Philippe Millet
  • Frédérique Masson
  • Georges Pochon
  • Marielle Timme
  • Bruno Cavaco
  • Katia Breton
  • Philippe Rayter
  • Hélène Corre
  • Pierre Mazure
  • Dominique Delelis
  • Luc Maroni
  • Marie-Paule Ledent-Derolez
  • Jean-François Cecak
  • Danièle Lefebvre
  • André Delsert
  • Laure Mephu Nguifo
  • Roger Rudynski
  • Yvette Dauthieu
  • Didier Gayant
  • Jocelyne Delporte
Arnaud Sanchez
Arnaud Sanchez (7 élus) Le seul rassemblement pour lens 		4 292 33,93%
  • Arnaud Sanchez
  • Sophie Gauthy
  • Sébastien Plociniczak
  • Lysiane Posmyk-Vairon
  • Bruno Ducastel
  • Saidia Bourkiss
  • Farid Boukercha
Hugues Sion
Hugues Sion (4 élus) Lens bleu marine 		3 041 24,04%
  • Hugues Sion
  • Marie-Josée Barbet
  • Olivier Normand
  • Ariane Blomme
Participation au scrutin Lens
Taux de participation 55,33%
Taux d'abstention 44,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,41%
Nombre de votants 13 093

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain Robert
Sylvain Robert Ensemble pour l'avenir de lens 		3 448 27,52%
Hugues Sion
Hugues Sion Lens bleu marine 		2 504 19,98%
Arnaud Sanchez
Arnaud Sanchez Tous pour lens 		2 284 18,22%
Sébastien Plociniczak
Sébastien Plociniczak Lens dans le bon sens 		1 580 12,61%
Sophie Gauthy
Sophie Gauthy Lensois, l'alternance c'est nous ! 		1 378 10,99%
Naceira Vincent
Naceira Vincent Rassemblement citoyen lensois-lens en toute confiance avec naceira vincent et dominique delelis 		697 5,56%
Jean-Michel Humez
Jean-Michel Humez Vive la commune 		404 3,22%
Flore Lataste
Flore Lataste Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		234 1,86%
Participation au scrutin Lens
Taux de participation 55,61%
Taux d'abstention 44,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Nombre de votants 12 936

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