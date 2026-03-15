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19:21 - Les données démographiques de Lens révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Lens peuvent-ils impacter les résultats des élections municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 39% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 23,58%. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 008 euros par mois, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (7,32%) révèle des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,02%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Lens mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,48% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Quel score pour le RN à Lens aux derniers scrutins ? Le RN avait obtenu 22,75% des bulletins exprimés lors de l'élection municipale à Lens en 2020. Le scrutin n'a pas nécessité de second tour, Sylvain Robert étant choisi sans attendre. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 39,70% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 57,99% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 34,93% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 48,77% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 47,14% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 48,48% pour le Rassemblement national. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bruno Clavet.

16:58 - Lens : 32,38 % de votants aux dernières municipales Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Lens, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 67,62 %, un niveau plutôt élevé (la participation se limitant à 32,38 %) alors que nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer du fait de l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 37,31 % des habitants inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 59,53 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 45,89 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 63,08 % des inscrits. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité se révèle donc plutôt comme une zone souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Qui a dominé les élections il y a deux ans à Lens ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Lens avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 47,14% des bulletins. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Lens avaient ensuite favorisé Bruno Clavet (Rassemblement National) avec 48,48% au premier tour, devant Jean-Marc Tellier (Union de la gauche) avec 32,27%. La conclusion des urnes était d'ailleurs immédiate dès le premier round dans la circonscription.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Lens lors de la dernière présidentielle ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Lens accordaient leurs suffrages à Bruno Clavet (RN) avec 34,93% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jean-Marc Tellier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 51,23% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Lens choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 39,70% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 22,64%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,99% pour Marine Le Pen, contre 42,01% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Lens révèle une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Fiscalité en hausse à Lens : un impact sur les municipales Si l'on examine la fiscalité de Lens, le taux de la taxe d'habitation est passé à 20,23 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de près de 976 900 euros environ, en net recul par rapport aux 6 110 410 € enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Lens atteint désormais 61,14 % en 2024 (contre 38,88 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Lens a atteint 1 047 € en 2024 contre 937 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Lens À Lens, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont avérés très éclairants sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Sylvain Robert (Union de la gauche) a fait la course en tête en totalisant 3 962 voix (55,48%). Dans la position du principal opposant, Bruno Clavet (Rassemblement National) a obtenu 1 625 suffrages en sa faveur (22,75%). Bruno Ducastel (Divers) a suivi, rassemblant 12,39% des bulletins. Cette victoire sans appel de Sylvain Robert a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Lens, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition devant ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.