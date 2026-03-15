Résultat municipale 2026 à Lens (62300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lens a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lens, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lens [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain ROBERT
Sylvain ROBERT (30 élus) LENS TOUJOURS 		5 734 50,72%
  • Sylvain ROBERT
  • Fatima AIT-CHIKHEBBIH
  • Sebastien LANNOY
  • Sophie KAUFMANN
  • Chérif OUDJANI
  • Virginie GLEMBA
  • Pierre-Yves COURCOL
  • Ines ESSAIDI
  • Jean-Pierre HANON
  • Adeline DAVID
  • Jean-François CECAK
  • Laure MEPHU NGUIFO
  • Jean-Christophe DESOUTTER
  • Melissa PETERSEN
  • Jordan LOURDEL
  • Hélène CORRE
  • Thibault GHEYSENS
  • Maryse BARBAUT
  • Thierry DAUBRESSE
  • Ludivine DEGOUVE
  • Antoine WATTIER
  • Patricia BRAET
  • Pierre MAZURE
  • Armelle ROPERTO
  • Francis NYCZ
  • Sandrine LAGNIEZ
  • Farid BOUKERCHA
  • Sonia DUPUIS
  • Mickael BILLEBAULT
  • Christiane NION
Bruno CLAVET
Bruno CLAVET (9 élus) ENSEMBLE SAUVONS LENS ! 		5 256 46,49%
  • Bruno CLAVET
  • Isabelle COROENNE
  • Maxime OZOG
  • Virginie ZAVODSZKI
  • Alexis AUDANT
  • Frédérique LAUWERS
  • Jonathan PONTHIEU
  • Marie MAY
  • Serge DE SCHEPPER
Michel DARRAS
Michel DARRAS Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		316 2,79%
Participation au scrutin Lens
Taux de participation 51,18%
Taux d'abstention 48,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 11 546

Source : ministère de l’Intérieur

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