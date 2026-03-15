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19:17 - Élections municipales à Lens-Lestang : un éclairage démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Lens-Lestang contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,76%. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (20,93%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 519 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,98%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,02%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Lens-Lestang mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,13% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Lens-Lestang ? Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière bataille municipale à Lens-Lestang en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 37,78% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 58,68% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 23,60% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Lens-Lestang comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 44,90% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 48,72% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 52,11% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Thibaut Monnier.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Lens-Lestang ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Lens-Lestang, le premier tour des élections municipales avait vu 37,52 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux (l'abstention avait donc culminé à 62,48 %) alors que le scrutin se tenait dans un contexte de pandémie de Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été évalué à 77,33 %. La mobilisation atteignait pour sa part 57,44 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 71,69 %, contre seulement 48,06 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité civiquement engagée. Dans le cadre de la municipale de 2026 à Lens-Lestang, cet élément aura en tout cas un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Lens-Lestang Lors des élections européennes, le podium à Lens-Lestang s'était dessiné autour de Jordan Bardella (44,90%), challengée par Valérie Hayer (11,48%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,20%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Lens-Lestang portaient leur choix sur Thibaut Monnier (Rassemblement National) avec 48,72% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thibaut Monnier culminant à 52,11% des suffrages exprimés sur place. Le contexte politique de Lens-Lestang a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - En 2022, la commune de Lens-Lestang était difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Lens-Lestang plébiscitaient Emmanuelle Anthoine (LR) avec 30,68% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,62%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Lens-Lestang quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,78% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 19,44%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,68% pour Marine Le Pen, contre 41,32% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Lens-Lestang comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité en hausse à Lens-Lestang Si on se penche sur la fiscalité de Lens-Lestang, la taxe d'habitation a affiché un taux à 11,11 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 18 900 € la même année. Une recette bien loin des 106 900 euros perçus en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Lens-Lestang est passé à près de 33,51 % en 2024 (contre 18,00 % en 2020). Une donnée à mettre en regard de la moyenne en France, avoisinant les 40 %, en augmentation de 1,2 point ces quatre dernières années. Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Lens-Lestang s'est chiffrée à 689 euros en 2024 contre 562 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Lens-Lestang ? À Lens-Lestang, les résultats des élections municipales il y a six ans ont été particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Dans la localité, le vote s'est déroulé par candidatures individuelles à l'époque, sans liste, laissant ainsi aux votants la possibilité de barrer ou ajouter des noms. 15 conseillers ont été élus au premier tour. Bruno Gagne a récolté le plus de votes avec 98,79% des bulletins. Juste derrière, Pascal Guitton a recueilli 97,59% des voix. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les municipales 2026 à Lens-Lestang, ces équilibres propres aux petites communes vont encore peser. À noter que le principe des candidatures individuelles n'a en revanche plus cours dans le pays.