Résultat municipale 2026 à Lens-Lestang (26210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lens-Lestang a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lens-Lestang, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lens-Lestang [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François FAURE
François FAURE (13 élus) Lens-Lestang vers l'avenir 		301 72,01%
  • François FAURE
  • Nadine BRUN
  • Bruno GAGNE
  • Béatrice CARDAILLAC
  • David BAUDY
  • Morgane HENRY
  • Pierrick FRIZE
  • Florence BONNOT
  • Justin MARION
  • Aurélie LORRIAUX
  • Gilles SASSOULAS
  • Frédérique BERTHOT
  • Pierre VIAL
Patrice MAINFROY
Patrice MAINFROY (2 élus) POUR LENS LESTANG 2026-2032 		117 27,99%
  • Patrice MAINFROY
  • Michelle BERUT
Participation au scrutin Lens-Lestang
Taux de participation 60,82%
Taux d'abstention 39,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,38%
Nombre de votants 444

Source : ministère de l’Intérieur

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