Résultat municipale 2026 à Lentigny (42155) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lentigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lentigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lentigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves VERNIN
Yves VERNIN (15 élus) UNE NOUVELLE ENERGIE POUR LENTIGNY 		470 53,65%
  • Yves VERNIN
  • Barbara COURT
  • Jérémy FERRARI
  • Corinne SAINRAT
  • Rémi REGEFFE
  • Agnès CRETIN
  • Romain PEREY
  • Léa NICOLLET
  • Romain PONCET
  • Emilie DURAND
  • Jean-Paul CHARRONDIERE
  • Valérie PONCET
  • Frédéric SOARES
  • Marianne COTE
  • Bernard DENIS
Eric COLLET
Eric COLLET (4 élus) LENTIGNY SIMPLEMENT 		406 46,35%
  • Eric COLLET
  • Chantal GARCIA
  • Christophe POTET
  • Evelyne TANTOT
Participation au scrutin Lentigny
Taux de participation 66,23%
Taux d'abstention 33,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Nombre de votants 906

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Lentigny