En direct

19:18 - Comment la composition démographique de Lentigny façonne les résultats électoraux ? À Lentigny, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les municipales. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 28,22% de 60 ans et plus. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (89,53%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1005 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,26%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,87%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Lentigny mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 19,31% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Lentigny Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté à la dernière campagne municipale à Lentigny en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 28,88% des votes lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 47,32% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 22,27% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Lentigny comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 43,33% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 40,14% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 40,18% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Lentigny plutôt mobilisée lors des élections Pour ces élections municipales, l'affluence aux urnes à Lentigny sera primordiale dans le dénouement du scrutin. La mobilisation s'élevait à 52,57 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale, bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 84,28 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 56,96 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 75,51 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 60,07 % des électeurs. L'observation de ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Lentigny comme une contrée fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Lentigny a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Lentigny. Lors des dernières européennes, le podium à Lentigny s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,33%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,62%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,23%). Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Lentigny après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 42,58%. Sandrine Granger (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 40,14%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Antoine Vermorel-Marques culminant à 52,09% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Lentigny présentait un paysage particulier il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Lentigny soutenaient en priorité Antoine Vermorel-Marques (LR) avec 29,32% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Antoine Vermorel-Marques virant de nouveau en tête avec 67,09% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Lentigny votaient par ailleurs en priorité pour Marine Le Pen (28,88%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 27,47%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,68% pour Emmanuel Macron, contre 47,32% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Lentigny touchée par la réforme fiscale avant ces élections Alors que les impôts locaux se sont accrus à Lentigny entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 6,88 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 6 400 euros. Une somme loin des quelque 199 800 euros engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Lentigny atteint désormais 30,10 % en 2024 (contre 13,40 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Lentigny s'est chiffrée à environ 773 euros en 2024 (contre 516 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Lentigny Les résultats des dernières municipales à Lentigny ont offert un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral, Véronique Gardette a pris l'ascendant sur ses rivaux avec 368 soutiens (57,50%). Dans la position du principal opposant, Daniel Gonin a rassemblé 42,50% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Véronique Gardette a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Lentigny, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront soulever des montagnes, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.