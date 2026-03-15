Résultat municipale 2026 à Lentilly (69210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lentilly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lentilly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lentilly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric POLNY
Eric POLNY (22 élus) Lentilly Demain - Eric Polny 		1 551 50,32%
  • Eric POLNY
  • Cassandre Armelle JOUBREL
  • Julien HUET
  • Virginie CHAVEROT
  • Roger VIALLON-NALLET
  • Gaëlle BURLOT
  • Thierry MAGNOLI
  • Mélodie BURKHARDT
  • Bouziane ZENTOUT
  • Coline ALLARD
  • Christian PONSONNAILLE
  • Julie MEDINA
  • Christian GAUTHIER
  • Valérie KACED
  • Robert DESSEIGNET
  • Joëlle PAGES
  • Yann FRACHISSE
  • Martine DIMINO
  • Antoine SEGALOV
  • Clémentine VERMARE
  • Nicolas EVRARD
  • Virginie BABIC
Nicole PAPOT
Nicole PAPOT (5 élus) Lentilly Ensemble 		1 130 36,66%
  • Nicole PAPOT
  • Jean-Louis BANCEL
  • Ghislaine DEVAUX-DUFFY
  • Alain LEGAL
  • Guylaine Anne HETIER
Arnaud FOGLIA
Arnaud FOGLIA (2 élus) Lentilly 2026 		401 13,01%
  • Arnaud FOGLIA
  • Catherine LACROIX
Participation au scrutin Lentilly
Taux de participation 61,31%
Taux d'abstention 38,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 3 152

Source : ministère de l’Intérieur

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