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19:19 - Élections à Lentilly : l'impact des caractéristiques démographiques En marge des élections municipales, Lentilly fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 34,31% de cadres pour 6 541 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 715 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 585 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 28,49% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 27,99% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,51%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 52 419 €/an. Lentilly incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - Vote RN à Lentilly : les chiffres récents Le mouvement lepéniste restait loin du match lors des élections locales à Lentilly il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 19,25% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 32,92% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 14,25% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Lentilly comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,17% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 30,54% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 33,80% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Lentilly très mobilisés lors des scrutins En ce jour de municipales à Lentilly, la participation sera très observée. La participation s'élevait à 48,23 % pour le premier tour des municipales de 2020, dans la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus semait le doute dans la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 4 235 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 83,19 % de participation. L'affluence pour les législatives, mesurée de son côté à 53,42 % en 2022, a fortement grossi pour culminer à 78,16 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 64,08 %. Cette photographie des urnes depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une zone fortement mobilisée aux urnes par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Comment a voté Lentilly l'année de la dissolution ? Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Lentilly avaient placé en tête Jonathan Gery (Rassemblement National) avec 30,54% au premier tour, devant Dominique Despras (Ensemble !) avec 25,69%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Anne Reymbaut (Union de la gauche), avec 35,24%. Les élections européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Lentilly avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,17%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 18,64% des votes. Le contexte politique de Lentilly a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Lentilly il y a 4 ans ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Lentilly plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 35,54% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 19,25%. Lors de la finale de l'élection à Lentilly, les électeurs accordaient 67,08% pour Emmanuel Macron, contre 32,92% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Lentilly portaient leur choix sur Dominique Despras (Ensemble !) avec 34,49% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,19%. Cette physionomie politique de Lentilly laisse donc apparaître une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux pèseront-ils à Lentilly ? Alors que les impôts locaux ont reculé à Lentilly entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 11,60 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 50 350 €, contre 1 387 230 € enregistrés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Lentilly a évolué pour se fixer à près de 23,46 % en 2024 (contre 12,43 % en 2020). En comparaison, la moyenne atteint environ 40 % à l'échelle nationale. Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Lentilly s'est établi à environ 679 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 729 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Lentilly Quel bilan doit-on dresser de l'issue du dernier scrutin municipal à Lentilly ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Nathalie Sorin (Divers centre) a pris la première place en récoltant 1 043 soutiens (45,80%). Derrière, Nicole Vagnier (Divers droite) a rassemblé 747 suffrages en sa faveur (32,80%). Marc Bertrand-Enche (Divers centre) était troisième, s'adjugeant 21,38% des bulletins. Un delta important. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Nathalie Sorin l'a finalement emporté avec 60,25% des votes, face à Nicole Vagnier qui a obtenu 986 électeurs (39,74%). Le fossé de départ s'est vérifié et même accentué, menant à une victoire nette et sans équivoque., sécurisant 452 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des battus a la difficile mission de rassembler plus largement dès le premier tour ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.