Résultat municipale 2026 à Lentilly (69210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Lentilly - Tour 1
- Election municipale 2026 à Lentilly [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lentilly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lentilly, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lentilly [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric POLNY (22 élus) Lentilly Demain - Eric Polny
|1 551
|50,32%
|
|Nicole PAPOT (5 élus) Lentilly Ensemble
|1 130
|36,66%
|
|Arnaud FOGLIA (2 élus) Lentilly 2026
|401
|13,01%
|
|Participation au scrutin
|Lentilly
|Taux de participation
|61,31%
|Taux d'abstention
|38,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|3 152
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Lentilly [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Lentilly en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Lentilly
19:19 - Élections à Lentilly : l'impact des caractéristiques démographiques
En marge des élections municipales, Lentilly fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 34,31% de cadres pour 6 541 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 715 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 585 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 28,49% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 27,99% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,51%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 52 419 €/an. Lentilly incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.
17:57 - Vote RN à Lentilly : les chiffres récents
Le mouvement lepéniste restait loin du match lors des élections locales à Lentilly il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 19,25% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 32,92% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 14,25% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Lentilly comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,17% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 30,54% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 33,80% le dimanche suivant.
16:58 - Les électeurs de Lentilly très mobilisés lors des scrutins
En ce jour de municipales à Lentilly, la participation sera très observée. La participation s'élevait à 48,23 % pour le premier tour des municipales de 2020, dans la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus semait le doute dans la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 4 235 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 83,19 % de participation. L'affluence pour les législatives, mesurée de son côté à 53,42 % en 2022, a fortement grossi pour culminer à 78,16 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 64,08 %. Cette photographie des urnes depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une zone fortement mobilisée aux urnes par rapport aux moyennes françaises.
15:59 - Comment a voté Lentilly l'année de la dissolution ?
Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Lentilly avaient placé en tête Jonathan Gery (Rassemblement National) avec 30,54% au premier tour, devant Dominique Despras (Ensemble !) avec 25,69%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Anne Reymbaut (Union de la gauche), avec 35,24%. Les élections européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Lentilly avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,17%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 18,64% des votes. Le contexte politique de Lentilly a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.
14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Lentilly il y a 4 ans ?
Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Lentilly plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 35,54% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 19,25%. Lors de la finale de l'élection à Lentilly, les électeurs accordaient 67,08% pour Emmanuel Macron, contre 32,92% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Lentilly portaient leur choix sur Dominique Despras (Ensemble !) avec 34,49% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,19%. Cette physionomie politique de Lentilly laisse donc apparaître une municipalité de tradition centriste.
12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux pèseront-ils à Lentilly ?
Alors que les impôts locaux ont reculé à Lentilly entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 11,60 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 50 350 €, contre 1 387 230 € enregistrés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Lentilly a évolué pour se fixer à près de 23,46 % en 2024 (contre 12,43 % en 2020). En comparaison, la moyenne atteint environ 40 % à l'échelle nationale. Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Lentilly s'est établi à environ 679 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 729 € relevés en 2020.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Lentilly
Quel bilan doit-on dresser de l'issue du dernier scrutin municipal à Lentilly ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Nathalie Sorin (Divers centre) a pris la première place en récoltant 1 043 soutiens (45,80%). Derrière, Nicole Vagnier (Divers droite) a rassemblé 747 suffrages en sa faveur (32,80%). Marc Bertrand-Enche (Divers centre) était troisième, s'adjugeant 21,38% des bulletins. Un delta important. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Nathalie Sorin l'a finalement emporté avec 60,25% des votes, face à Nicole Vagnier qui a obtenu 986 électeurs (39,74%). Le fossé de départ s'est vérifié et même accentué, menant à une victoire nette et sans équivoque., sécurisant 452 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des battus a la difficile mission de rassembler plus largement dès le premier tour ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Lentilly : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales sont l'occasion pour les Français de se prononcer sur la façon dont est gérée leur ville. À titre de rappel, Nathalie Sorin a remporté la mairie au second tour en 2020. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Lentilly est affichée plus bas. Les 6 bureaux de vote de l'agglomération de Lentilly seront accessibles de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de s'exprimer. Les résultats à Lentilly seront publiés ici même à partir de 20 heures.
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