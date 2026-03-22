Résultat municipale 2026 à Léognan (33850) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Léognan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Léognan, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Léognan [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane GARCIA (25 élus) Léognan, Cap sur l'Avenir
|2 293
|44,90%
|
|Xavier BELLIARD (5 élus) Osons le Changement
|1 695
|33,19%
|
|Olivier MAUFFREY (3 élus) COLLECTIF CITOYEN LEOGNAN 2026
|1 119
|21,91%
|
|Participation au scrutin
|Léognan
|Taux de participation
|57,19%
|Taux d'abstention
|42,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|5 218
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Léognan - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane GARCIA (Ballotage) Léognan, Cap sur l'Avenir
|2 293
|43,48%
|Xavier BELLIARD (Ballotage) Osons le Changement
|1 608
|30,49%
|Olivier MAUFFREY (Ballotage) COLLECTIF CITOYEN LEOGNAN 2026
|1 373
|26,03%
|Participation au scrutin
|Léognan
|Taux de participation
|59,51%
|Taux d'abstention
|40,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Nombre de votants
|5 428
Election municipale 2026 à Léognan [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Léognan sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Léognan.
L'actu des élections municipales 2026 à Léognan
18:38 - Comment a voté Léognan lors des dernières élections ?
La physionomie politique de Léognan a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter. Les élections européennes de 2024 à Léognan avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (23,42%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 20,15% des suffrages. Sophie Mette (Majorité présidentielle) avait par la suite remporté le premier tour des législatives à Léognan près d'un mois plus tard avec 36,36%. Corinne Martinez (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 31,86%. Le second round n'a pas changé grand chose, Sophie Mette culminant à 69,38% des voix sur place.
15:57 - Une élection sans appel : retour sur les élections à Léognan
Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui déterminés par l'issue du dernier scrutin communal à Léognan. À l'issue du premier passage aux urnes, Laurent Barban (Divers gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en rassemblant 68,81% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Marie Viguier (Divers centre) a recueilli 994 bulletins valides (31,18%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers gauche a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Léognan, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à un défi colossal ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Pour le 2e tour des élections de Léognan, une triangulaire pleine d'incertitude
Comme le précisent les candidatures officielles au deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le scrutin a donc une suite ce dimanche, avec Xavier Belliard (LDVC) et sa liste "Osons Le Changement", la liste "Collectif Citoyen Leognan 2026" emmenée par Olivier Mauffrey (LDVG) et la liste "Léognan, Cap Sur L'avenir" emmenée par Stéphane Garcia (LDVG). Pour déterminer leur choix, les votants de la ville sont en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 9 bureaux de vote de Léognan.
11:59 - Les résultats du premier tour de l'élection à Léognan
Lors du premier volet des municipales à Léognan, c'est Stéphane Garcia (Divers gauche) qui s'est placé en première position en s'adjugeant 43,48 % des voix. À sa suite, Xavier Belliard (Divers centre) s'est classé deuxième avec 30,49 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. Pour compléter ce tableau, avec 26,03 %, Olivier Mauffrey (Divers gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Léognan, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 59,51 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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