Résultat municipale 2026 à Léognan (33850) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Léognan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Léognan, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Léognan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane GARCIA
Stéphane GARCIA (25 élus) Léognan, Cap sur l'Avenir 		2 293 44,90%
  • Stéphane GARCIA
  • Stéphanie LE CAMUS
  • Jerôme LANDAIS
  • Anne-Marie LABASTHE
  • Gérald DUPUY
  • Marie Christine ITHURRIA
  • Patrick TISSERAND
  • Julie MOULIN
  • Christophe LE CAMUS
  • Laura CAMEL
  • Patrick EVENE
  • Elodie LASSERRE
  • Olivier CHAMLEY
  • Hélène SANCE
  • Christian MORISSON
  • Marie-Pierre FORT
  • Thierry DEXPERT
  • Muriel EYL
  • Joaquim PIMENTA
  • Nabila BERNARD
  • Frédéric NOGUES
  • Audrey MIRALLES GERMAIN
  • Patrick LONCAN
  • Colette RIGAUT
  • Freddy KLIPFEL
Xavier BELLIARD
Xavier BELLIARD (5 élus) Osons le Changement 		1 695 33,19%
  • Xavier BELLIARD
  • Marie VIGUIER
  • Jean-Marc GUINOT
  • Marjorie DUPUY
  • Vincent BEGOUIN
Olivier MAUFFREY
Olivier MAUFFREY (3 élus) COLLECTIF CITOYEN LEOGNAN 2026 		1 119 21,91%
  • Olivier MAUFFREY
  • Kitterie ANCELE
  • Franck MARTINET
Participation au scrutin Léognan
Taux de participation 57,19%
Taux d'abstention 42,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 5 218

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Léognan - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane GARCIA
Stéphane GARCIA (Ballotage) Léognan, Cap sur l'Avenir 		2 293 43,48%
Xavier BELLIARD
Xavier BELLIARD (Ballotage) Osons le Changement 		1 608 30,49%
Olivier MAUFFREY
Olivier MAUFFREY (Ballotage) COLLECTIF CITOYEN LEOGNAN 2026 		1 373 26,03%
Participation au scrutin Léognan
Taux de participation 59,51%
Taux d'abstention 40,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 5 428

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