Résultat municipale 2026 à Léry (27690) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Léry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Léry, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Léry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Janick LÉGER
Janick LÉGER (17 élus) Léry, faire commune ensemble 		643 74,51%
  • Janick LÉGER
  • Nicolas LECARFF
  • Isabelle LEVÈRE
  • Romuald COCAGNE
  • Delphine LALEMAN
  • Bertrand AUBERT
  • Carole JUSZKO
  • Yoann CANCALON
  • Fatna RAFYQ
  • Tony POREE
  • Sarah MOUROT
  • Adrien HENRY
  • Sara PIZZETTA
  • Christian DERMAUT
  • Ophelie OUKNAZ
  • Christian VALLEE
  • Chantal CONTREMOULIN
Anne-Gaëlle MÉREAUX
Anne-Gaëlle MÉREAUX (2 élus) LÉRY, NOTRE VILLAGE NOTRE PRIORITE 		220 25,49%
  • Anne-Gaëlle MÉREAUX
  • Eric LEFEVRE
Participation au scrutin Léry
Taux de participation 67,32%
Taux d'abstention 32,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 892

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Normandie ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Normandie. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Léry