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19:17 - Tendances démographiques et électorales à Léry : ce qu'il faut savoir Quel portrait faire de Léry, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 1 984 habitants répartis dans 956 logements, cette commune présente une densité de 232 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 89 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 124 foyers fiscaux. Dans la commune, 20,11% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,40% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 27,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 43,65% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 300,36 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Léry s'inscrit dans l'histoire de la France.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Léry Le Rassemblement national n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Léry en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,23% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 44,69% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 21,27% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 40,39% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,69% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 34,71% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 40,63% le dimanche suivant.

16:58 - Une participation de 52,99 % à Léry aux dernières municipales Pour rappel, la participation s'élevait à 52,99 % à Léry lors des municipales de 2020 (un score meilleur que les 44,7 % nationaux) alors que sévissait la pandémie du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été rapporté à 72,79 %. Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et celles de 2024 demeure riche en enseignements. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 46,20 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 71,59 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait mobilisé 57,42 % des électeurs locaux. Zoomer sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger Léry comme une zone civiquement engagée au regard des moyennes nationales. En marge de ces élections municipales 2026, le degré de la participation jouera quoi qu'il en soit sur les résultats de Léry.

15:59 - Le choc de la dernière séquence électorale à Léry Les Européennes 2024 à Léry avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (34,69%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 18,70% des suffrages. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Philippe Brun (Union de la gauche) en tête avec 45,27% au premier tour, devant Patrice Pauper (Rassemblement National) avec 34,71%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Philippe Brun culminant à 59,37% des votes sur place. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Léry ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Léry tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,23% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 27,25%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,31% pour Emmanuel Macron, contre 44,69% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Léry plébiscitaient Philippe Brun (Nupes) avec 37,58% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,61%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Léry comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité locale à Léry S'agissant des contributions locales à Léry, le produit fiscal par foyer s'est établi à 808 € en 2024 (année des dernières données) contre 470 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 38,23 % en 2024 (contre près de 16,87 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 6 560 € en 2024, contre 182 560 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 7,24 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Léry Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels restent, plus que jamais, marqués par le résultat du dernier scrutin municipal à Léry. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Janick Leger a imposé son rythme en recueillant 53,20% des voix. En deuxième position, Jean-Yves Calais a recueilli 284 votes (37,86%). Ce succès d'emblée a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Léry, ce décor constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant met l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.