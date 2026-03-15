Résultat de l'élection municipale 2026 à Lescar : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lescar

Tête de listeListe
Valérie Revel
Valérie Revel Liste divers gauche
POUR VOUS et AVEC VOUS, CONTINUONS ENSEMBLE
  • Valérie Revel
  • Jean-Claude Setier
  • Isabelle Franco
  • Jean-Michel Baleix
  • Ophélie Brault
  • Fabien Ceresuela
  • Corinne Bordeneuve
  • Eric Gibeaux
  • Myriam Bokam
  • Jean-Claude Salles
  • Celine Piekarz
  • Claude Maitrot
  • Roselyne Janvier
  • Yan Lespès
  • Ellyn Fuentes
  • Daniel Bordenave
  • Françoise Ganchou
  • André Lot
  • Paola Panizza
  • Christophe Piton
  • Marie Barbel
  • Samuel Debort
  • Gloria Hubert
  • Lionel Delvert
  • Nicole Paragné
  • Christian Huard
  • Annie Airieau
  • Bernard Carrouche
  • Chantal Le Corno
  • André Sempe
  • Valérie Dutour
Jérôme Mange
Jérôme Mange Liste Divers
LESCAR A COEUR VAILLANT
  • Jérôme Mange
  • Pascale Claverie
  • Christian Hiere
  • Christine Medaillon
  • Christian Targe
  • Agathe Vanstraceele
  • Frédéric Andries
  • Marie-Claire Sbihi
  • Jean Chatelet
  • Sonia Di Liddo
  • Michel Ilunga Ngoy
  • Laure Ahado
  • Alexandre Lemoine
  • Sophie Aranjo
  • Philippe Vignat
  • Laetitia Dos Santos
  • Christian Clairay
  • Lisa Schneider
  • Abdoul-Aziz Hamidou Bâ
  • Alice de Almeida
  • René Ruiz
  • Muriel Morel
  • Mathieu de Carvalho
  • Sophie Chanoine
  • Michel Marty
  • Isabelle Bichon
  • Serge Mellon
  • Delphine Bastide
  • Alain Martinez
  • Amélie Capdaspe
  • Jean-Luc Miossec
François Verriere
François Verriere Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR LESCAR
  • François Verriere
  • Véronique Despalanques
  • Sylvain Gallouin
  • Jennifer Bernet
  • Anthony Tallieu
  • Angélique Playe
  • Jean-Paul Gérard
  • Sylvie Bouthinon
  • François-Xavier Michon
  • Sophia Garot
  • Alexandre Vanacker
  • Anne-Laure Gaillot
  • Artak Ohanian
  • Carine Monchâtre
  • Daniel Brunaud
  • Marie-Hélène Raffoux
  • Yves Chevrier
  • Maria-Irène Da Costa
  • Philippe Buzzanca
  • Naïra Grigorian
  • Laurent Masseing
  • Annie Labbé
  • Louis Fustino
  • Camille Beugre
  • Joseph Mignot
  • Madeleine Genet
  • Carmelo Italiano
  • Gilberte Douady
  • Philippe Charbonnel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie Revel
Valérie Revel (23 élus) Lescar pour vous ! continuons ensemble 		1 946 51,60%
  • Valérie Revel
  • Jean-Michel Baleix
  • Roselyne Janvier
  • Fabien Ceresuela
  • Ophélie Brault
  • Jean-Claude Salles
  • Corinne Bordeneuve
  • Jean-Claude Setier
  • Julie Darracq
  • Christian Huard
  • Françoise Ganchou Castillon
  • Claude Maitrot
  • Annie Airieau
  • André Lot
  • Mélina Domingos
  • Daniel Bierge
  • Tania Parraguette
  • Bernard Carrouche
  • Isabelle Franco
  • Daniel Bordenave
  • Maria Blockelet
  • Yan Lespès
  • Sabrina Abdi
Frédéric Lavigne
Frédéric Lavigne (3 élus) Lescar avec passion 		967 25,64%
  • Frédéric Lavigne
  • Sandrine Lafargue
  • Eric Gibeaux
Jérôme Mange
Jérôme Mange (3 élus) Lescar en plein coeur 		858 22,75%
  • Jérôme Mange
  • Pascale Claverie
  • Jean-Luc Hourcade
Participation au scrutin Lescar
Taux de participation 52,74%
Taux d'abstention 47,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 898

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie Revel
Valérie Revel Lescar pour vous ! continuons ensemble 		1 688 46,42%
Frédéric Lavigne
Frédéric Lavigne Lescar avec passion 		1 001 27,53%
Jérôme Mange
Jérôme Mange Lescar en plein coeur 		947 26,04%
Participation au scrutin Lescar
Taux de participation 50,68%
Taux d'abstention 49,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 746

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Laine
Christian Laine (25 élus) Pour lescar continuons ensemble 		2 670 50,00%
  • Christian Laine
  • Valérie Revel Da Rocha
  • Joël Grataccos
  • Marion Sauvanier
  • Michel Aguer
  • Fatiha Ferchichi
  • Fabien Ceresuela
  • Marie-Aimée Caperan Mory
  • Jean-Michel Baleix
  • Corinne Bordeneuve
  • Francis Chauvelier
  • Thérèse De Boissezon
  • Jean-Claude Setier
  • Karine Morcate
  • Henry Le Corno
  • Marie-Claire Fabre
  • Jean-Claude Salles
  • Chantal Routhier
  • Alain Vintras
  • Dominique Larrieu
  • Claude Maitrot
  • Françoise Castillon
  • André Sempe
  • Julie Darracq
  • Chérif Amrouche
Philippe Coy
Philippe Coy (8 élus) Lescar avec passion 		2 670 50,00%
  • Philippe Coy
  • Isabelle Comte-Palassoe
  • Eric Gibeaux
  • Pascale Comte
  • Jean-Jacques Habonneau
  • Nathalie Godinho Fernandes
  • Frédéric Lavigne
  • Ingrid Baronio
Participation au scrutin Lescar
Taux de participation 72,89%
Taux d'abstention 27,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Nombre de votants 5 489

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Laine
Christian Laine Pour lescar continuons ensemble 		2 198 42,42%
Philippe Coy
Philippe Coy Lescar avec passion 		1 813 34,99%
René Claverie
René Claverie Experience et ambition pour lescar 		1 170 22,58%
Participation au scrutin Lescar
Taux de participation 71,11%
Taux d'abstention 28,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,25%
Nombre de votants 5 355

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