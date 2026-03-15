Résultat de l'élection municipale 2026 à Lescar : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lescar [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lescar sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lescar.
L'actu des élections municipales 2026 à Lescar
13:45 - Quel bilan sur les impôts pour la maire de Lescar avant ces municipales 2026 ?
À Lescar, sur le plan de la fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 1 238 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 1 015 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais environ 29,27 % en 2024 (contre 13,30 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 126 800 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 2 705 630 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 13,30 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Lescar
Analyser les scores de la dernière élection municipale à Lescar peut se révéler édifiant. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Valérie Revel (Divers gauche) a creusé l'écart en récoltant 46,42% des bulletins. Juste derrière, Frédéric Lavigne (Divers droite) a rassemblé 27,53% des voix. Un différentiel marqué. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Valérie Revel l'a finalement emporté avec 1 946 voix (51,60%), face à Frédéric Lavigne s'adjugeant 967 votants (25,64%) et Jérôme Mange avec 22,75% des votes. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers gauche a sans doute tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 258 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Journée électorale à Lescar : les horaires des 9 bureaux de vote
Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la commune peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Lescar. À l’occasion des élections municipales 2026, les 7 374 votants de Lescar devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la commune. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Consultez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Lescar. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lescar
|Tête de listeListe
|
Valérie Revel
Liste divers gauche
POUR VOUS et AVEC VOUS, CONTINUONS ENSEMBLE
|
|
Jérôme Mange
Liste Divers
LESCAR A COEUR VAILLANT
|
|
François Verriere
Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR LESCAR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valérie Revel (23 élus) Lescar pour vous ! continuons ensemble
|1 946
|51,60%
|
|Frédéric Lavigne (3 élus) Lescar avec passion
|967
|25,64%
|
|Jérôme Mange (3 élus) Lescar en plein coeur
|858
|22,75%
|
|Participation au scrutin
|Lescar
|Taux de participation
|52,74%
|Taux d'abstention
|47,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 898
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valérie Revel Lescar pour vous ! continuons ensemble
|1 688
|46,42%
|Frédéric Lavigne Lescar avec passion
|1 001
|27,53%
|Jérôme Mange Lescar en plein coeur
|947
|26,04%
|Participation au scrutin
|Lescar
|Taux de participation
|50,68%
|Taux d'abstention
|49,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 746
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Laine (25 élus) Pour lescar continuons ensemble
|2 670
|50,00%
|
|Philippe Coy (8 élus) Lescar avec passion
|2 670
|50,00%
|
|Participation au scrutin
|Lescar
|Taux de participation
|72,89%
|Taux d'abstention
|27,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,71%
|Nombre de votants
|5 489
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Laine Pour lescar continuons ensemble
|2 198
|42,42%
|Philippe Coy Lescar avec passion
|1 813
|34,99%
|René Claverie Experience et ambition pour lescar
|1 170
|22,58%
|Participation au scrutin
|Lescar
|Taux de participation
|71,11%
|Taux d'abstention
|28,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,25%
|Nombre de votants
|5 355
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