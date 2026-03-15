Résultat municipale 2026 à Lescar (64230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lescar a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lescar, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lescar [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie REVEL
Valérie REVEL (24 élus) POUR VOUS et AVEC VOUS, CONTINUONS ENSEMBLE 		3 007 61,04%
  • Valérie REVEL
  • Jean-Claude SETIER
  • Isabelle FRANCO
  • Jean-Michel BALEIX
  • Ophélie BRAULT
  • Fabien CERESUELA
  • Corinne BORDENEUVE
  • Eric GIBEAUX
  • Myriam BOKAM
  • Jean-Claude SALLES
  • Celine PIEKARZ
  • Claude MAITROT
  • Roselyne JANVIER
  • Yan LESPÈS
  • Ellyn FUENTES
  • Daniel BORDENAVE
  • Françoise GANCHOU
  • André LOT
  • Paola PANIZZA
  • Christophe PITON
  • Marie BARBEL
  • Samuel DEBORT
  • Gloria HUBERT
  • Lionel DELVERT
Jérôme MANGE
Jérôme MANGE (3 élus) LESCAR A COEUR VAILLANT 		1 215 24,67%
  • Jérôme MANGE
  • Pascale CLAVERIE
  • Christian HIERE
François VERRIERE
François VERRIERE (2 élus) L'ALTERNANCE POUR LESCAR 		704 14,29%
  • François VERRIERE
  • Véronique DESPALANQUES
Participation au scrutin Lescar
Taux de participation 65,74%
Taux d'abstention 34,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 5 023

Source : ministère de l’Intérieur

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