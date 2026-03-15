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19:21 - Lescar : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et le contexte socio-économique de Lescar contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 15,39% des résidents sont des enfants, et 8,62% sont des personnes âgées. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (88,33%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 5524 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,34%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,21%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,49%), témoignent d'une population instruite à Lescar, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Lescar Le parti à la flamme était resté en retrait lors de l'élection municipale à Lescar en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 17,58% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 33,31% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 14,25% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Lescar comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 24,17% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 28,42% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 33,41% lors du vote final.

16:58 - Lescar : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Il y a six ans à Lescar, le premier round de la municipale avait vu 50,68 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays, de nombreux électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi provoqué un fort engouement, avec 82,15 % de participation dans la ville (contre une abstention à 17,85 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 57,60 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 74,91 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 55,57 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les données semblent constituer une ville relativement attachée au vote. Pour ces élections municipales, cette donnée à Lescar sera en tout cas fondamentale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - À Lescar, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite La situation politique de Lescar a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste. Les élections européennes du printemps 2024 à Lescar avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (24,17%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 20,14% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Lescar avaient ensuite propulsé aux avants-postes François Verriere (Rassemblement National) avec 28,42% au premier tour, devant Josy Poueyto (Majorité présidentielle) avec 25,51%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Josy Poueyto (Ensemble !) en tête avec 66,59%.

14:57 - À Lescar, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de le centre Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Lescar votaient en priorité pour Emmanuel Macron (30,73%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 18,51%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,69% pour Emmanuel Macron, contre 33,31% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Lescar portaient leur choix sur Josy Poueyto (Ensemble !) avec 31,18% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,11%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Lescar se positionne comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Quel bilan sur les impôts pour la maire de Lescar avant ces municipales 2026 ? À Lescar, sur le plan de la fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 1 238 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 1 015 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais environ 29,27 % en 2024 (contre 13,30 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 126 800 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 2 705 630 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 13,30 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Lescar Analyser les scores de la dernière élection municipale à Lescar peut se révéler édifiant. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Valérie Revel (Divers gauche) a creusé l'écart en récoltant 46,42% des bulletins. Juste derrière, Frédéric Lavigne (Divers droite) a rassemblé 27,53% des voix. Un différentiel marqué. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Valérie Revel l'a finalement emporté avec 1 946 voix (51,60%), face à Frédéric Lavigne s'adjugeant 967 votants (25,64%) et Jérôme Mange avec 22,75% des votes. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers gauche a sans doute tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 258 voix supplémentaires entre les deux tours.