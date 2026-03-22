Résultat de l'élection municipale 2026 à Lescure-d'Albigeois : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lescure-d'Albigeois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lescure-d'Albigeois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lescure-d'Albigeois.
L'actu des élections municipales 2026 à Lescure-d'Albigeois
11:46 - Un premier constat à Lescure-d'Albigeois avec les résultats du 1er tour
Pour le premier tour des élections municipales à Lescure-d'Albigeois, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a mobilisé 65,17 % des électeurs dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Bernard Delbruel (Divers gauche) qui s'est arrogé la première place avec 41,20 % des bulletins valides. À sa suite, Ghislain Pellieux (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 35,34 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, avec 23,46 %, Denis Rouquette (Divers droite) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lescure-d'Albigeois
Le deuxième tour des élections municipales à Lescure-d'Albigeois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Ghislain Pellieux
Liste divers gauche
LESCURE AUTREMENT
|
|
Denis Rouquette
Liste divers droite
L'AVENIR A DROITE
|
|
Bernard Delbruel
Liste divers gauche
LESCURE ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lescure-d'Albigeois
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard DELBRUEL (Ballotage) LESCURE ENSEMBLE
|957
|41,20%
|Ghislain PELLIEUX (Ballotage) LESCURE AUTREMENT
|821
|35,34%
|Denis ROUQUETTE (Ballotage) L'AVENIR A DROITE
|545
|23,46%
|Participation au scrutin
|Lescure-d'Albigeois
|Taux de participation
|65,17%
|Taux d'abstention
|34,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Nombre de votants
|2 421
Source : ministère de l’Intérieur
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