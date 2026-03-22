Résultat de l'élection municipale 2026 à Lescure-d'Albigeois : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lescure-d'Albigeois

Le deuxième tour des élections municipales à Lescure-d'Albigeois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Ghislain Pellieux
Ghislain Pellieux Liste divers gauche
LESCURE AUTREMENT
  • Ghislain Pellieux
  • Claudette Rouquette Baules
  • Alain Canac
  • Sophie Sanchez
  • Jérôme Sabrié
  • Chantal Celotto-Rouvellac
  • Éric Albert
  • Nadine Canac
  • Renaud Masson
  • Mylène Franc
  • Alain Jalby
  • Nathalie Gabrelle
  • Claude Bru
  • Delphine Romera
  • Fabrice T'Ioen
  • Véronique Daude
  • José Decaix
  • Isabelle Ramirez
  • Mathieu Gensac
  • Marie-Claude Aversenc
  • Grégory Lacombe
  • Stéphanie Cathala
  • Vincent Ronca
  • Sandrine Lescoules
  • Edouard Phan
  • Florence Malaterre
  • Alain Bosc
Denis Rouquette
Denis Rouquette Liste divers droite
L'AVENIR A DROITE
  • Denis Rouquette
  • Loetitia Derouin
  • Jean-Claude Raffanel
  • Danielle Lacoste
  • Vincent Carbonnier
  • Virginie Bouye
  • Martin Meyer
  • Emilie Tarroux
  • Vincent Douay
  • Julie Montagne
  • Jean-Philippe Ruault
  • Sarah Dolle
  • Steeve Crescent
  • Julie Borruso
  • Philippe Salacroup
  • Virginie Barres
  • François Miralles
  • Sabine Gadjard
  • Sébastien Artaria
  • Nicole Marie
  • Alexis Riviere
  • Marie-Line Besset
  • Fredy Lacoste
  • Françoise Bourdeaux
  • Laurent Senet
  • Alice Mas
  • Francis Carrasco
  • Charlotte Douay
  • Jean-Louis de Dona
Bernard Delbruel
Bernard Delbruel Liste divers gauche
LESCURE ENSEMBLE
  • Bernard Delbruel
  • Françoise Chincholle
  • Yves Monteillet
  • Nassera Abadlia
  • Olivier Lebrun
  • Patrizia Dry
  • Francis Alary
  • Martine Deleuze
  • Christian Dumay
  • Laurence Guiraud
  • Laurent Jeannin
  • Inès Lebailly
  • Franck Garric
  • Liliane Espié
  • Robin Cot
  • Patricia Combettes
  • David Poutrain
  • Carole Ségura
  • Maxime Fontanille
  • Bénédicte Leymarie
  • Thierry Montbroussous
  • Brigitte Foulché
  • Kadour Samet
  • Stéphanie Palmyre
  • Philippe Foulché
  • Véronique Lanas
  • Michel Albenge
  • Huguette Delpy-Soutadé
  • Max Granier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lescure-d'Albigeois

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard DELBRUEL
Bernard DELBRUEL (Ballotage) LESCURE ENSEMBLE 		957 41,20%
Ghislain PELLIEUX
Ghislain PELLIEUX (Ballotage) LESCURE AUTREMENT 		821 35,34%
Denis ROUQUETTE
Denis ROUQUETTE (Ballotage) L'AVENIR A DROITE 		545 23,46%
Participation au scrutin Lescure-d'Albigeois
Taux de participation 65,17%
Taux d'abstention 34,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 2 421

Source : ministère de l’Intérieur

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