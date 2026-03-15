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19:20 - Comprendre l'électorat de Lescure-d'Albigeois : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Lescure-d'Albigeois, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 2 207 logements pour 4 585 habitants, la densité de la ville est de 323 hab/km². Avec 332 entreprises, Lescure-d'Albigeois offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 31,71% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 39,23% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,60%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2 177 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. Lescure-d'Albigeois manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Lescure-d'Albigeois Le parti nationaliste restait loin du match lors du scrutin municipal à Lescure-d'Albigeois en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 27,92% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron localement avec 51,34% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 27,32% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 32,49% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,40% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 42,07% pour le Rassemblement national. Ce dernier clôturera le scrutin en tête avec 54,98% lors du vote final, synonyme d'élection de Karen Erodi.

16:58 - La commune de Lescure-d'Albigeois plutôt mobilisée lors des élections Il y a six ans à Lescure-d'Albigeois, le tour de chauffe des municipales avait vu 53,99 % des inscrits se rendre aux urnes dans la commune, au-dessus de la moyenne nationale alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. S'agissant d'élire leur maire, les élections municipales restent en effet de longue date, avec l'élection présidentielle, des scrutins où les électeurs se manifestent en nombre. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 80,82 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 57,90 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 71,69 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 55,91 % des inscrits. En prenant du recul, les données semblent former une commune civiquement engagée face aux moyennes nationales. En marge de cette municipale 2026, la valeur de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Lescure-d'Albigeois.

15:59 - Lescure-d'Albigeois : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le contexte politique de Lescure-d'Albigeois a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Lors des élections européennes, le résultat à Lescure-d'Albigeois s'était en effet cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,40%), devant Raphaël Glucksmann (17,45%) et Valérie Hayer (10,94%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Lescure-d'Albigeois plébiscitaient ensuite Julien Bacou (Rassemblement National) avec 42,07% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Julien Bacou culminant à 54,98% des voix localement.

14:57 - Lescure-d'Albigeois affichait un paysage particulier lors des dernières élections La synthèse des votes de 2022 dépeint Lescure-d'Albigeois comme une ville à la croisée des chemins politiques. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Lescure-d'Albigeois était en effet marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 27,92% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,92%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,34% pour Marine Le Pen, contre 48,66% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Lescure-d'Albigeois plébiscitaient Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble !) avec 28,69% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie-Christine Verdier-Jouclas virant de nouveau en tête avec 35,75% des voix.

12:58 - Les électeurs de Lescure-d'Albigeois se prononceront-ils sur les impôts ? Du côté de la fiscalité de Lescure-d'Albigeois, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 120 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 731 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 54,43 % en 2024 (contre près de 23,45 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 48 300 euros en 2024, loin des quelque 786 000 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 12,99 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Lescure A Venir" majoritaire à Lescure-d'Albigeois Quel avait été le dénouement des précédentes municipales à Lescure-d'Albigeois ? À l'issue du premier passage aux urnes, Elisabeth Claverie (Divers gauche) a imposé son rythme en obtenant 716 suffrages (37,25%). Sur la seconde marche, Ghislain Pellieux (Divers gauche) a engrangé 35,32% des voix. Ce score assez ténu laissait planer d'incontournables incertitudes en vue du 2e tour. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Elisabeth Claverie l'a finalement emporté avec 43,18% des votes, face à Ghislain Pellieux rassemblant 31,24% des électeurs inscrits et Francis Salabert obtenant 25,57% des bulletins. Alors que le premier tour avait été disputé, la victoire s'est révélée écrasante et sans appel au second tour. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. La candidate étiquetée Divers gauche a certainement profité du report de votes des partisans des listes de gauche éjectées au premier tour, récupérant 228 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Lescure-d'Albigeois, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier.