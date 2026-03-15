Résultat municipale 2026 à Lescure-d'Albigeois (81380) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lescure-d'Albigeois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lescure-d'Albigeois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lescure-d'Albigeois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard DELBRUEL
Bernard DELBRUEL LESCURE ENSEMBLE 		957 41,20%
Ghislain PELLIEUX
Ghislain PELLIEUX LESCURE AUTREMENT 		821 35,34%
Denis ROUQUETTE
Denis ROUQUETTE L'AVENIR A DROITE 		545 23,46%
Participation au scrutin Lescure-d'Albigeois
Taux de participation 65,17%
Taux d'abstention 34,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 2 421

Source : ministère de l’Intérieur

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