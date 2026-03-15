En direct

19:17 - Le poids démographique et économique de Lespignan aux municipales La démographie et la situation socio-économique de Lespignan déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Avec une densité de population de 146 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,07%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (27,47%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1918 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (17,75%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,00%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Lespignan mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 22,09% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Lespignan Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière élection municipale à Lespignan il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 38,74% des votes lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 65,17% au tour décisif. Le parti lepéniste n'avait pas percé dans la circonscription de la commune lors des législatives la même année. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 51,12% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 47,26% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 53,94% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Julien Gabarron.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Lespignan À l'occasion des municipales 2026, le niveau de la participation jouera lourdement sur les résultats de Lespignan. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait vu 32,93 % des inscrits aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, en deçà de la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 67,07 %) alors que l'épidémie de Covid-19 jetait une ombre sur la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche réuni 77,59 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure éclairante. Le taux de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 47,28 % au premier tour en 2022 à 68,67 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 55,82 % (51,49 % en France). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent former une ville en déficit de participation au regard des moyennes nationales.

15:59 - Lespignan : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des dernières européennes, le podium à Lespignan s'était forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (51,12%), talonnée par Raphaël Glucksmann (11,58%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (7,70%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Lespignan plébiscitaient ensuite Julien Gabarron (Rassemblement National) avec 47,26% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Julien Gabarron culminant à 53,94% des suffrages exprimés dans la localité. L'orientation des électeurs de Lespignan a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Lespignan était indéchiffrable sur l'échiquier politique Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Lespignan choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 38,74% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 17,20%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en donnant 65,17% pour Marine Le Pen, contre 34,83% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Lespignan accordaient leurs suffrages à Emmanuelle Ménard (Divers droite) avec 46,57% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,38%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Lespignan comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - À Lespignan, les impôts sont en hausse avant l'élection Du côté de la fiscalité locale de Lespignan, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 816 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 656 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 48,05 % en 2024 (contre près de 24,27 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 100 640 € en 2024. Un produit qui est loin des 578 570 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 14,32 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Lespignan Comment s'était achevé le dernier scrutin municipal à Lespignan ? Unique liste en présence, la liste menée par Jean-François Guibbert a naturellement rassemblé 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour cette municipale 2026 à Lespignan, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. À l'occasion de ces nouvelles municipales cette fois, l'enjeu sera de savoir si une réelle opposition parvient à se fédérer. La liste des candidatures (voir ci-dessous) donne sans aucun doute d'ores et déjà une première réponse.