Résultat municipale 2026 à Lespignan (34710) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lespignan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lespignan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lespignan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Géraldine ESCANDE-COLIN
Géraldine ESCANDE-COLIN (18 élus) LESPIGNAN AGIR POUR L'AVENIR 		952 51,35%
  • Géraldine ESCANDE-COLIN
  • Jean-François GUIBBERT
  • Ludivine ALBERT
  • Daniel SCAFA
  • Amandine DIEGO
  • Bernard GUERRERE
  • Marie-Jeanne MULLER
  • Didier MONTIER
  • Corinne LOUBES
  • José GOMEZ
  • Ghislaine GAY
  • Martial MARTINEZ
  • Alexandra SCHAAB
  • René COUSIN
  • Éliane CHAUMET
  • Vincent BAR
  • Esther CAVALLÉ
  • Fabrice LETELLIER
Pascal LOUBET
Pascal LOUBET (5 élus) Lespignan en dynamique(s) 		902 48,65%
  • Pascal LOUBET
  • Marie Carmen CHOLLET
  • Alain DECAMPS
  • Françoise CARLES
  • Alain MANES
Participation au scrutin Lespignan
Taux de participation 65,70%
Taux d'abstention 34,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Nombre de votants 1 923

Source : ministère de l’Intérieur

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