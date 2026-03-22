Résultat municipale 2026 à Leucate (11370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Leucate a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Leucate, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Leucate [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel PY
Michel PY (21 élus) LEUCATE RENOUVEAU 2026 		1 811 47,45%
  • Michel PY
  • Céline CABAL
  • Edouard PICAREL
  • Marie BRETON
  • Hamdani BELACEL
  • Monique CHING
  • Nicolas GRIZAUD
  • Marie-Laure BOYER-CORCUFF
  • Jonathan VANNIER
  • Melina GALINDO
  • Antoine CAZALS
  • Véronique VIGNES-LACZNY
  • Nicolas MOYA
  • Annie BOFFELLI
  • Richard FARINES
  • Frédérique GUERRIER
  • Lucas JAULENT
  • Hamel LAHCINI
  • Bernard KIRCHSTETTER
  • Christine DUPLISSY
  • Jean-Luc VILLALBA
Alain MASSA
Alain MASSA (4 élus) PERSPECTIVE COMMUNE 		1 086 28,45%
  • Alain MASSA
  • Alexandra BAUCHART
  • Sébastien LEVOUX
  • Oliphie PRUVOST
Philippe DURAN
Philippe DURAN (1 élu) Nouveau Cap Pour Leucate 		474 12,42%
  • Philippe DURAN
Laure-Emmanuelle PHILIPPE
Laure-Emmanuelle PHILIPPE (1 élu) LEUCATE RASSEMBLÉE POUR RAYONNER 		446 11,68%
  • Laure-Emmanuelle PHILIPPE
Participation au scrutin Leucate
Taux de participation 71,44%
Taux d'abstention 28,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 3 874

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Aude ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Leucate - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel PY
Michel PY (Ballotage) LEUCATE RENOUVEAU 2026 		1 698 44,26%
Alain MASSA
Alain MASSA (Ballotage) PERSPECTIVE COMMUNE 		950 24,77%
Philippe DURAN
Philippe DURAN (Ballotage) Nouveau Cap Pour Leucate 		661 17,23%
Laure-Emmanuelle PHILIPPE
Laure-Emmanuelle PHILIPPE (Ballotage) LEUCATE RASSEMBLÉE POUR RAYONNER 		527 13,74%
Participation au scrutin Leucate
Taux de participation 71,92%
Taux d'abstention 28,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 3 901

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