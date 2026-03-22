Résultat municipale 2026 à Leucate (11370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Leucate a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Leucate, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Leucate [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel PY (21 élus) LEUCATE RENOUVEAU 2026
|1 811
|47,45%
|
|Alain MASSA (4 élus) PERSPECTIVE COMMUNE
|1 086
|28,45%
|
|Philippe DURAN (1 élu) Nouveau Cap Pour Leucate
|474
|12,42%
|
|Laure-Emmanuelle PHILIPPE (1 élu) LEUCATE RASSEMBLÉE POUR RAYONNER
|446
|11,68%
|
|Participation au scrutin
|Leucate
|Taux de participation
|71,44%
|Taux d'abstention
|28,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Nombre de votants
|3 874
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Leucate - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel PY (Ballotage) LEUCATE RENOUVEAU 2026
|1 698
|44,26%
|Alain MASSA (Ballotage) PERSPECTIVE COMMUNE
|950
|24,77%
|Philippe DURAN (Ballotage) Nouveau Cap Pour Leucate
|661
|17,23%
|Laure-Emmanuelle PHILIPPE (Ballotage) LEUCATE RASSEMBLÉE POUR RAYONNER
|527
|13,74%
|Participation au scrutin
|Leucate
|Taux de participation
|71,92%
|Taux d'abstention
|28,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Nombre de votants
|3 901
Election municipale 2026 à Leucate [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Leucate sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Leucate.
L'actu des élections municipales 2026 à Leucate
18:36 - Les surprises de l'année électorale 2024 à Leucate
Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux de la présidentielle et des législatives deux ans plus tôt. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,63%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Leucate avaient ensuite placé en tête Frédéric Falcon (Rassemblement National) avec 49,05% au premier tour, devant Christine Breyton (Majorité présidentielle) avec 24,00%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Frédéric Falcon culminant à 61,70% des suffrages exprimés sur place.
15:57 - Une majorité Divers droite issue du résultat des municipales de 2020 à Leucate
L'étude des résultats des municipales de 2020 à Leucate s'avère très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour, Michel Py (Divers droite) a creusé l'écart en récoltant 58,51% des soutiens. Derrière, Marie-France Barthet (Divers gauche) a rassemblé 840 bulletins valides (29,93%). Ce triomphe au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Leucate, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Pour les forces d'opposition, faire basculer une telle majorité constituera ce dimanche un défi herculéen, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
13:58 - Les électeurs de Leucate départagent 4 listes
Sont donc alignés pour ce second passage dans les bureaux de vote ce dimanche : Alain Massa avec la liste "Perspective Commune" (LDVC), Laure-Emmanuelle Philippe sous l'étiquette LRN ("Leucate Rassemblée Pour Rayonner"), Philippe Duran avec la liste "Nouveau Cap Pour Leucate" (LDIV) et la liste "Leucate Renouveau 2026" emmenée par Michel Py (LDVD), d'après la liste des candidats au second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 6 bureaux de vote de la commune de Leucate permettent aux électeurs de s'exprimer.
11:59 - Michel Py, Alain Massa et Philippe Duran forment le trio de tête à Leucate
Lors du premier volet des municipales à Leucate, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a mobilisé 71,92 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Michel Py (Divers droite) qui a pris la pole position en rassemblant 44,26 % des bulletins valides. Dans son sillage, Alain Massa (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 24,77 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Michel Py a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a accusé une lourde baisse avec 14 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Duran s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Laure-Emmanuelle Philippe, avec la nuance Rassemblement National, a obtenu 13,74 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
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