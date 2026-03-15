Résultat municipale 2026 à Leuville-sur-Orge (91310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Leuville-sur-Orge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Leuville-sur-Orge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Leuville-sur-Orge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Éric BRAIVE
Éric BRAIVE (23 élus) Leuville autrement 2026-2032 		1 069 71,31%
  • Éric BRAIVE
  • Aurélie CHENINA
  • Sébastien MOREAU
  • Evelyne FOULON
  • Marc BOURGEOIS
  • Sylvie BASSET ALHINC
  • Marc MENCE
  • Yannick SAUVADET
  • Michel COMTE
  • Micheline MAZARGUIL
  • Francisco PENALVER
  • Laëtitia RIVA-ROVEDA
  • Hervé AUJALEU
  • Nathalie MARCHAND
  • Ibrahim OUSSENI
  • Sylvie GOURLAND
  • Gilbert DUBERNET
  • Audrey TASSIN
  • Christophe BASSET
  • Marilyne MOREAU
  • Patrick CASSET
  • Christine AUJALEU
  • Thomas RANC
Sylvestre MUSIAL
Sylvestre MUSIAL (4 élus) Agir pour Leuville, les leuvillois unis mars 2026 		430 28,69%
  • Sylvestre MUSIAL
  • Nathalie SAVERI
  • Bruno SAVERI
  • Delphine GUINAUDEAU
Participation au scrutin Leuville-sur-Orge
Taux de participation 50,92%
Taux d'abstention 49,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 1 527

Source : ministère de l’Intérieur

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