En direct

19:21 - Leuville-sur-Orge : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans les rues de Leuville-sur-Orge, les élections s'achèvent. Avec ses 24,60% de cadres pour 4 307 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 282 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 1 262 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (11,90%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 237 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Au sein de cette diversité sociale, près de 32,09% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 211,45 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Leuville-sur-Orge, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, se joignent aux défis français.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Leuville-sur-Orge ? Le mouvement nationaliste ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Leuville-sur-Orge il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 24,06% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 40,88% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 20,55% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Leuville-sur-Orge comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 34,80% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 37,85% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 46,70% lors du vote final.

16:58 - Leuville-sur-Orge : 27,79 % de votants aux dernières municipales En parallèle des municipales, le degré de la participation agira sur les résultats de Leuville-sur-Orge. Pour rappel, la participation s'élevait à 27,79 % lors des municipales de 2020, très en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid-19 affectait la population. De longue date, les municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent particulièrement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été évalué à 74,82 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 52,86 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 68,91 % au premier tour, contre 44,31 % en 2022. Regarder à la loupe ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Leuville-sur-Orge comme une zone assez peu mobilisée.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Leuville-sur-Orge a-t-elle voté ? L'orientation des électeurs de Leuville-sur-Orge a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,80%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Stefan Milosevic (Rassemblement National) en tête avec 37,85% au premier tour, devant Steevy Gustave (Union de la gauche) avec 28,48%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Steevy Gustave (Union de la gauche) en tête avec 53,30%.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Leuville-sur-Orge ? Lors des législatives de 2022, les votants de Leuville-sur-Orge plébiscitaient Steevy Gustave (Nupes) avec 28,89% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Alexis Izard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,90% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Leuville-sur-Orge votaient par ailleurs en priorité pour Emmanuel Macron (28,80%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 24,06%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en offrant 59,12% pour Emmanuel Macron, contre 40,88% pour de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Leuville-sur-Orge une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - La pression fiscale à Leuville-sur-Orge : une dynamique stable au cours des dernières années Du côté de la fiscalité de Leuville-sur-Orge, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 866 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 963 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à 36,35 % en 2024 (contre 19,98 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 35 700 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 1 329 400 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 15,72 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Leuville-sur-Orge À Leuville-sur-Orge, à l'occasion des municipales de 2020, les résultats ont offert un panorama précis des forces politiques en présence. Seule en lice, 'Leuville autrement 2020-2026' menée par Eric Braive a logiquement obtenu 739 soutiens (100,00%) dès le premier tour. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Leuville-sur-Orge, ce décor constitue un point de départ particulier. Ce dimanche soir, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité en place. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse limpide a d'ores et déjà été fourni.