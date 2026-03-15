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19:17 - Lèves aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Lèves, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. Dans l'agglomération, 19,14% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 28,49% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (87,53%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2754 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,17%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,07%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Lèves mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,91% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Lèves aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections locales à Lèves il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 23,31% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 39,20% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 14,77% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN réunissait 40,24% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,18% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 31,06% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 39,26% lors du vote final.

16:58 - À Lèves, 48,71 % de participation aux dernières municipales Aux municipales de 2020 à Lèves, l'abstention s'était élevée à 51,29 % lors du premier tour (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux). 1 944 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que progressait le coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est en revanche élevé à 26,16 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 46,84 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,43 %, loin des 50,86 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste du pays. En ce jour d'élection municipale 2026 à Lèves, cette contingence sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Les surprises de l'année électorale 2024 à Lèves Lors des dernières européennes, le podium à Lèves s'était cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (30,18%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (17,10%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,36%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Lèves plébiscitaient ensuite Harold Huwart (Divers centre) avec 32,85% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Harold Huwart culminant à 60,74% des votes dans la commune. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Lèves ? Globalement, le paysage électoral fait de Lèves une ville à la croisée des chemins politiques. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Lèves voyait en effet Emmanuel Macron s'imposer localement avec 28,58% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,31%. Le second tour validait ensuite ce premier round en livrant 60,80% pour Emmanuel Macron, contre 39,20% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Lèves accordaient leurs suffrages à Rémi Martial (LR) avec 25,85% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Luc Lamirault (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 59,76% des suffrages.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Lèves Du côté de la fiscalité locale de Lèves, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 827 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 846 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à 51,19 % en 2024 (contre près de 31,98 % en 2020). Un pourcentage à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, qui approche les 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation souvent automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 60 600 euros en 2024. Un montant loin des 1 154 220 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 16,33 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante des élections à Lèves Il peut s'avérer intéressant de s'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Lèves. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Rémi Martial (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 1 356 suffrages (71,40%). Juste derrière, Nicolas André (Divers gauche) a obtenu 28,59% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Lèves, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, renverser une telle majorité sera ce dimanche le principal défi, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.