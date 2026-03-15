Résultat municipale 2026 à Lèves (28300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lèves a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lèves, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lèves [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi MARTIAL
Rémi MARTIAL (25 élus) ENSEMBLE POUR LEVES 2026 		1 685 69,23%
  • Rémi MARTIAL
  • Marie-Hélène FERREIRA
  • Lionel LECOINTRE
  • Marie-Pierre DAVID
  • Patrick LE CALVÉ
  • Ghislaine AUGÉ-DERUSSIT
  • Joël HOUVET
  • Bénédicte PALLUEL
  • Olivier PICHEREAU
  • Brigitte MOREAU
  • Louis JÉRÔME
  • Alicia DELACHAUME
  • Louis-Marie DE SOYE
  • Liliane GAIDET
  • Denis GOISQUE
  • Muriel DEGUINE-BAUDRIN
  • Hervé LOIRE
  • Marie-Pierre LEGRAND
  • Antonin GILLETTA
  • Muriel LABAN
  • Clément LALANDE-VILLEMIN
  • Isabelle DREANO
  • Jean-Marie BONNEFOND
  • Marie-Christine VELLA
  • Zakaria ZOUHARI-BOULLAY
Sigismond BOEUF
Sigismond BOEUF (4 élus) Lèves en Commun 		749 30,77%
  • Sigismond BOEUF
  • Caroline MARCHAND
  • Pierre-Lucas BENOIT
  • Éléonore VUARNESSON
Participation au scrutin Lèves
Taux de participation 60,11%
Taux d'abstention 39,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 2 520

Source : ministère de l’Intérieur

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