Résultat municipale 2026 à Levier (25270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Levier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Levier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Levier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc SAULNIER
Marc SAULNIER (18 élus) Levier ensemble développons notre avenir 		538 51,48%
  • Marc SAULNIER
  • Nathalie SIEVERT
  • Guillaume BOUHIN
  • Isabelle CUENOT
  • David CÔTE
  • Jessica BOULCOURT
  • Christophe MICHEL
  • Isabelle VINAI
  • Norbert PECOT
  • Marie DESTAING
  • Jean DE LA ROCHEFOUCAULD
  • Sonia Marilyne VIEILLE
  • Olivier MARLOT
  • Mounia TOMASZEWSKI
  • Jean-Pierre GURTNER
  • Marion SPATARO
  • Christophe GARNIER
  • Vanessa BRUGHERA
Emmanuel BOURIOT
Emmanuel BOURIOT (5 élus) La force du collectif, le sens de l'avenir 		507 48,52%
  • Emmanuel BOURIOT
  • Pascale FRACHEBOIS-FUMEY
  • Philippe PREVALET
  • Delphine GARNIER
  • David DAYET
Participation au scrutin Levier
Taux de participation 69,89%
Taux d'abstention 30,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Nombre de votants 1 091

Source : ministère de l’Intérieur

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