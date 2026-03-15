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19:17 - Les données démographiques de Levier révèlent les tendances électorales Comment la population de Levier peut-elle impacter le résultat des élections municipales ? Dans la commune, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,76% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (81,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1075 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,48%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,64%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Levier mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,44% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Levier Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice à la dernière bataille municipale à Levier il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,20% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 52,49% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 22,12% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Levier comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 44,37% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,37% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 47,56% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Levier vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour d'élection municipale 2026 à Levier, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. En 2020, l'abstention avait atteint 37,27 % à la fin du premier round, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux. 951 votants s'étaient à l'inverse déplacés, bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 20,98 % des citoyens en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 43,03 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 30,78 % au premier tour, contre 52,40 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger Levier comme une zone moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de la moyenne.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Levier Le contexte politique de Levier a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Levier avaient en effet placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 44,37% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Levier avaient ensuite placé en tête Florianne Jeandenand (Rassemblement National) avec 44,37% au premier tour, devant Annie Genevard (Les Républicains) avec 30,65%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Annie Genevard (Les Républicains), avec 52,44%.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Levier était difficile à étiqueter sur l'échiquier politique L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Levier s'inscrit comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Levier plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,20% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui obtenait 25,93%. Lors de la finale de l'élection à Levier, les électeurs accordaient 52,49% pour Marine Le Pen, contre 47,51% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Levier portaient leur choix sur Annie Genevard (LR) avec 39,01% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Annie Genevard virant de nouveau en tête avec 74,68% des voix.

12:58 - À Levier, le montant de la fiscalité locale est en hausse Si l'on regarde de près la fiscalité de Levier, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 15,13 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 24 270 € la même année, loin des 383 500 euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Levier atteint désormais un peu plus de 28,15 % en 2024 (contre 10,07 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Levier a atteint 606 euros en 2024 (contre 523 € en 2020).

11:59 - La liste "Unis Pour Levier" grande gagnante de la dernière municipale à Levier Quel bilan doit-on dresser des résultats des élections municipales précédentes à Levier ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Marc Saulnier a pris l'ascendant sur ses adversaires en totalisant 66,06% des suffrages. En deuxième position, Françoise Jeanneret a engrangé 33,93% des votes. Ce triomphe au premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Levier, cet équilibre pose les bases. Pour l'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche un défi immense, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.