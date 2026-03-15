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19:18 - Analyse socio-économique de Levroux : perspectives électorales Quelle influence la population de Levroux exerce-t-elle sur le résultat des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 8,24% et une densité de population de 34 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (68,24%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1476 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,37%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,36%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Levroux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,98% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en posture de force à Levroux Le mouvement nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Levroux il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 33,02% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 52,42% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 28,27% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite sécurisait 44,65% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 43,59% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 44,27% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il achèvera sa course avec 49,62% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 31,73 % d'abstention à Levroux Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Levroux, l'abstention touchait 31,73 % des électeurs, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid ajoutait un contexte particulier à l'événement. Avec les présidentielles, les municipales demeurent en effet le moment où les électeurs votent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs fixé à 24,44 %. Même si les dynamiques changent d'un scrutin à l'autre, il est éclairant d'étudier l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 47,84 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 32,17 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,14 %. Regarder cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Levroux comme une zone où l'abstention est contenue. Ce facteur à Levroux sera en conséquence un véritable pivot de cette municipale 2026.

15:59 - Levroux : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les Européennes 2024 à Levroux avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,59%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 12,18% des suffrages. Marc Siffert (Union de l'extrême droite) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Levroux une vingtaine de jours plus tard avec 44,27%. Nicolas Forissier (Les Républicains) terminait à la deuxième place avec 34,45%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Nicolas Forissier (Les Républicains), avec 50,38%. Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Levroux s'était fortement orientée à le Rassemblement national La physionomie politique de Levroux révèle un bastion pour le courant national-populiste. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Levroux plaçait en effet Marine Le Pen devant avec 33,02% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 26,15%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,42% pour Marine Le Pen, contre 47,58% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Levroux soutenaient en priorité Fabien Thirion (RN) avec 28,27% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nicolas Forissier (Les Républicains) en première position avec 55,35% des suffrages.

12:58 - Municipales : des impôts stables au cœur de la campagne à Levroux À Levroux, en matière de fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 839 euros en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 765 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 34,37 % en 2024 (contre 18,18 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 75 100 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 648 060 € perçus en 2020 pour un taux stable de près de 17,44 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Alexis Rousseau-Jouhennet vainqueur des dernières élections à Levroux Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Levroux se sont révélés très éclairants sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Nicolas Cousin a terminé en tête en rassemblant 652 suffrages (44,78%). En deuxième position, Alexis Rousseau-Jouhennet a engrangé 44,43% des votes. Ce premier verdict particulièrement serré instaurait de nombreuses incertitudes pour le deuxième tour. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Alexis Rousseau-Jouhennet l'a finalement emporté avec 50,70% des bulletins, face à Nicolas Cousin avec 739 électeurs (49,29%). Portée par un score serré au premier tour, la dynamique s'est totalement inversée, concrétisant le basculement pressenti., sécurisant 108 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe des challengers se doit par tous les moyens de décrocher un meilleur résultat dès le premier tour ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.