Résultat municipale 2026 à Levroux (36110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Levroux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Levroux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Levroux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexis ROUSSEAU-JOUHENNET
Alexis ROUSSEAU-JOUHENNET (23 élus) VIVRE LEVROUX 		998 68,69%
  • Alexis ROUSSEAU-JOUHENNET
  • Sandrine LIMET
  • Dominique VALIGNON
  • Pauline SAINSON-GONIN
  • Benoît ÉTIENNE
  • Michèle PRÉVOST
  • Frédéric CHEVALLIER
  • Chantal Rodène BODIN CASALIS
  • Gaëtan BOUÉ
  • Stéphanie MASSAY
  • Jean-Baptiste MARSAUD
  • Pascale DESCAMPEAUX
  • Michel DESCOUT
  • Chantal SOUDRAIN
  • Nicolas PICARD
  • Sylvie MOREAU
  • Vincent CORBILLON
  • Florence OLLIVIER-BAVOUZET
  • Philippe-Louis AUCLERT
  • Valérie GUILLEMAIN-DIOT
  • Melvin MOREAU
  • Annie PENIN
  • Thierry PINAULT
Caroline FRIED
Caroline FRIED (4 élus) Ensemble unis pour Levroux 		455 31,31%
  • Caroline FRIED
  • Olivier ROY
  • Cindy POTIN
  • Eric CZESNAR
Participation au scrutin Levroux
Taux de participation 70,37%
Taux d'abstention 29,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,72%
Nombre de votants 1 544

Source : ministère de l’Intérieur

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