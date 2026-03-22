Résultat de l'élection municipale 2026 à Lexy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lexy

Le deuxième tour des élections municipales à Lexy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie-Pierre Grandmougin
Marie-Pierre Grandmougin Liste Divers
NOUVELLE DYNAMIQUE LEXEENNE
  • Marie-Pierre Grandmougin
  • Fabien Commito
  • Julie Colmet
  • Frédéric Perrey
  • Lola Christiane Schmitt
  • Éric Sulli
  • Séverine Osowski-Paciocco
  • Christian Sibella
  • Daniela-Alina Di Pompeo
  • Emmanuel Hillard
  • Isabelle Cunha Da Silva
  • Alexandre Grégory Fondeur
  • Géraldine Serot-Commito
  • Julien Poirier
  • Mélissa Clement Chillotti
  • Jean-Éric Lux
  • Mylène Locatelli
  • Benjamin Lugnier
  • Dominique Lhuillier
  • Vincent Bonvin
  • Odile Didier Thill
  • Alexandre Urosevic
  • Stéphanie Colmont
  • Nadjim Anki
  • Annabelle Giovanardi
  • Philippe Forteguerre
  • Ekaterina Evgenievna Kameneva Loubeau
  • Thibaut Losappio
  • Magalie Colle
Veronique Lorin-Cridel
Veronique Lorin-Cridel Liste divers droite
LEXY AU COEUR
  • Veronique Lorin-Cridel
  • Marc Bartolomucci
  • Sandy Houll-Zastawnik
  • Arnaud Turchi
  • Florence Michel
  • Alain Cridel
  • Sandrine Aubert-Lormant
  • Laurent Furgala
  • Katia Alabrese-Carini
  • Jean Loup Lamperti
  • Anissa Hammar Pires
  • Franck Ligi
  • Beatrice Thevenet
  • Anthony Zanchin
  • Dominique Stockholm
  • Julien Didier
  • Marie-Hélène Boulanger
  • Thomas Collin
  • Claudine Lieffring
  • Jerome Nicolas
  • Dominique Malnati-Boschi
  • Gilles Schmitt
  • Elody Cusey
  • Pierre-Aurélien Valentini
  • Laura Bailly
  • Franck Kiffer
  • Marie-José Mangeot
Lucien Pesce
Lucien Pesce Liste divers droite
Défense des intérêts communaux
  • Lucien Pesce
  • Fabienne Maury
  • Dominique Hamer
  • Delphine Schroeder
  • Raimondo Pasqua
  • Annick Dazy
  • Philippe Baraldo
  • Liliane Pasqua
  • Jean-Louis Cornale
  • Sandrine Hamer
  • Michel Canon
  • Samira Mathieu
  • Florian Baraldo
  • Magali Boulanger
  • Johann Bourgadel
  • Valérie Sgro
  • Fabien Canon
  • Sandra Rosato
  • Georges Fogueteiro
  • Laure Didier
  • Laurent Bastian
  • Brigitte Fedeli
  • Eddy Michalski
  • Carine Barthelemy
  • Fabrice Silighini
  • Nadine Tydek
  • Dominique Lapeyre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lexy

Tête de listeListe Voix % des voix
Veronique LORIN-CRIDEL
Veronique LORIN-CRIDEL (Ballotage) LEXY AU COEUR 		541 37,28%
Marie-Pierre GRANDMOUGIN
Marie-Pierre GRANDMOUGIN (Ballotage) NOUVELLE DYNAMIQUE LEXEENNE 		488 33,63%
Lucien PESCE
Lucien PESCE (Ballotage) Défense des intérêts communaux 		422 29,08%
Participation au scrutin Lexy
Taux de participation 55,16%
Taux d'abstention 44,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 1 471

Source : ministère de l’Intérieur

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