Résultat de l'élection municipale 2026 à Lexy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lexy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lexy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lexy.
L'actu des élections municipales 2026 à Lexy
11:42 - Veronique Lorin-Cridel, Marie-Pierre Grandmougin et Lucien Pesce forment le trio de tête à Lexy
Dimanche dernier à Lexy, le vote a mobilisé 55,16 % des électeurs dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Veronique Lorin-Cridel (Divers droite) qui a pris l'avantage en récoltant 37,28 % des suffrages exprimés. Derrière, Marie-Pierre Grandmougin a pris la position de dauphine avec 33,63 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Lucien Pesce (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lexy
Le deuxième tour des élections municipales à Lexy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie-Pierre Grandmougin
Liste Divers
NOUVELLE DYNAMIQUE LEXEENNE
|
|
Veronique Lorin-Cridel
Liste divers droite
LEXY AU COEUR
|
|
Lucien Pesce
Liste divers droite
Défense des intérêts communaux
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lexy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Veronique LORIN-CRIDEL (Ballotage) LEXY AU COEUR
|541
|37,28%
|Marie-Pierre GRANDMOUGIN (Ballotage) NOUVELLE DYNAMIQUE LEXEENNE
|488
|33,63%
|Lucien PESCE (Ballotage) Défense des intérêts communaux
|422
|29,08%
|Participation au scrutin
|Lexy
|Taux de participation
|55,16%
|Taux d'abstention
|44,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Nombre de votants
|1 471
Source : ministère de l’Intérieur
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