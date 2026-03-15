Résultat de l'élection municipale 2026 à Lézignan-Corbières : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lézignan-Corbières

Tête de listeListe
Sophie Birkener
Sophie Birkener Liste divers gauche
LEZIGNANAIS DE COEUR
  • Sophie Birkener
  • Rachid Bouthouyak
  • Amal Edmond
  • Lokman Demirel
  • Aurore Garcia
  • Serge Lombardi
  • Denise Gely
  • Sebastien Charles-Nicolas
  • Samantha Didier
  • Frederic Gea
  • Elodie Bordee
  • Mario Garcia
  • Marion Collombon
  • Fernando Dos Reis Cardoso
  • Joelle Navarlas
  • Mourad Kourtit
  • Myriam Kourtit
  • Radouane Djamaï
  • Angelique Reymann
  • Yacine Nasri
  • Aurore Moizard
  • Bryan Garcia
  • Veronique Chabridon
  • Mimoun Boudhani
  • Charlene Schaeffner
  • Valentin Demoncheaux
  • Emma Kleinbohl
  • Abdelilah Hammoud
  • Petra Widder
  • Michel Louwette
  • Aurelie Lemaire
  • Eric Navarlas
  • Ines Edmond
  • Gerard Cabrera
  • Yvette Bivent
Gérard Forcada
Gérard Forcada Liste divers droite
Un autre Lézignan, oui c'est possible
  • Gérard Forcada
  • Françoise Castel
  • William Combes
  • Christine Benet
  • Laurent Martinez
  • Corinne Armero
  • Michel Masuyer
  • Sabrina Fito
  • El Mahdi Dahbi
  • Mireille Santini
  • Alain Garcia
  • Christine Foulquier
  • Erik Le Moal
  • Pauline Vilchez
  • Christian Roig
  • Mélinda Martin
  • Jean-Charles Pitt
  • Magali Gary-Bobo
  • Thierry Caumeil
  • Emilie Fabregat
  • Philippe Galano
  • Vanessa Besler
  • Bernard Rousset
  • Angélique Arciet
  • Jérôme Bacave-Esteve
  • Carol-Ann Ehrhard
  • Laurent Mazet
  • Sylvette Marty
  • Bruno Bertrand
  • Mélanie Alessio
  • Matthieu Limon
  • Evelyne Filiol
  • Maxensse Niporte
  • Huguette Lagarde
  • Frédéric Ruiz
Jean-Paul Pujol
Jean-Paul Pujol Liste divers droite
LEZIGNAN AMBITIONS
  • Jean-Paul Pujol
  • Francoise Roussey
  • Jean-Claude Cochet
  • Corinne Casal
  • Jérôme Diaz
  • Valérie Ferret
  • Anthony Herlet
  • Lucie Deloupy
  • Patrick Ordogh
  • Annick Granat
  • Claude Bauller
  • Marie Josée Delode
  • Rogerio Reboucas
  • Julia Fauché
  • André Finestres
  • Carine Homs
  • Julien Remyot
  • Laura Israël
  • Michel Casal
  • Carole Waeldo
  • Bernard Olivares
  • Sabrina Vianet
  • Clément Guérin
  • Catherine Mauduit
  • Yann Dore
  • Claudine Oudin
  • Grégory Andrieu
  • Annette Pauc
  • Christophe Pez
  • Marie-Lise Lefebvre
  • Nicolas Ponte
  • Florence Malric
  • Julien Andreu
  • Christine Tellez
  • Georges Chassigneux
Andre Hernandez
Andre Hernandez Liste divers gauche
UN NOUVEL ELAN POUR LEZIGNAN-CORBIERES
  • Andre Hernandez
  • Valérie Dumontet
  • Thierry Denard
  • Marie-Claude Martinez
  • Denis Provent
  • Dominique Gea
  • Michel Cano
  • Brigitte Briole
  • Nicolas Manessi
  • Valérie Martel
  • Michaël Monteil
  • Manon Cojean
  • Michel Escanuela
  • Nadia Benhamamouche
  • Alain Roux
  • Béatrice Arnaud
  • Freddy Nolot
  • Lucie Gamberoni
  • Flavien Calabuig-Pelous
  • Julie Waeldo
  • Bernard Fumet
  • Marie-Laure Montana
  • Pascal Roca
  • Laétitia Roux
  • Frank Gisclard
  • Magali Montoro
  • Xavier Bort
  • Nadine Ratier
  • Serge Ferreres
  • Marie-Claire Descouts
  • Eric Auriol
  • Denise Madaule
  • Thierry Deveze
  • Marjorie Duval
  • Alain Cuellar

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gerard Forcada
Gerard Forcada (25 élus) Un autre lezignan oui c'est possible 		1 772 50,12%
  • Gerard Forcada
  • Christine Benet
  • Jean-Paul Pujol
  • Berengere Lecea
  • Bernard Fumet
  • Sophie Birkener
  • William Combes
  • Dominique Pailhiez
  • Guy Vives
  • Virginie Julian
  • Thierry Caumeil
  • Camille Louarn
  • Serge Lombardi
  • Valérie Courtois
  • Dominique Jolis
  • Sabrina Fito
  • Didier Julian
  • Sylvie Fumet
  • Michel Masuyer
  • Martine Jaffus
  • Jean-Claude Lavaud
  • Sylvie Danre
  • Laurent Rouge
  • Michelle Nicolaou
  • Daniel Larrigole
Michel Maique
Michel Maique (8 élus) Experience et progres pour lezignan 		1 763 49,87%
  • Michel Maique
  • Françoise Barousse
  • Freddy Nolot
  • Catherine Fabresse-Roca
  • Thierry Denard
  • Sophie Courrière-Calmon
  • Rémi Penavaire
  • Christel Da Conceicao
Participation au scrutin Lézignan-Corbières
Taux de participation 49,95%
Taux d'abstention 50,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 693

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Maique
Michel Maique Experience et progres pour lezignan 		1 412 46,21%
Gerard Forcada
Gerard Forcada Un autre lezignan oui c'est possible 		1 174 38,42%
Didier Marcon
Didier Marcon Ensemble pour un nouvel elan 		469 15,35%
Participation au scrutin Lézignan-Corbières
Taux de participation 43,43%
Taux d'abstention 56,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 222

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Maïque
Michel Maïque (26 élus) Lezignan gagnant - liste de gauche - democrates et republicains 		2 726 56,25%
  • Michel Maïque
  • Françoise Barousse
  • Jules Escaré
  • Marie Régine Vaissiere
  • René Fremy
  • Brigitte Briole
  • Thierry Denard
  • Amandine Sagnes
  • Sébastien Deleigne
  • Christiane Tibie
  • Rémi Penavaire
  • Christel Da Conceicao
  • Marc Terpin
  • Marjorie Marty
  • Gérard Latorre
  • Valérie Dumontet
  • Bernard Sergent
  • Marie-Claude Martinez
  • Jean-Pierre Pigassou
  • Nicole Bousquet
  • Jean Tarbouriech
  • Marie-José Tournier
  • Jean Paul Baurens
  • Béatrice Arnaud
  • Freddy Nolot
  • Rose Marie Mellal
Maximilien Faivre
Maximilien Faivre (4 élus) Lezignan rassemblement bleu marine 		1 217 25,11%
  • Maximilien Faivre
  • Isabelle Soler
  • Isaac De Carvalho
  • Catherine Mauduit
Didier Granat
Didier Granat (3 élus) Le renouveau de lezignan-corbieres pour 2014 		903 18,63%
  • Didier Granat
  • Catherine Roman
  • Alexandre Capelle
Participation au scrutin Lézignan-Corbières
Taux de participation 70,53%
Taux d'abstention 29,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,74%
Nombre de votants 5 087

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Maïque
Michel Maïque Lezignan gagnant - liste de gauche - democrates et republicains 		2 357 49,41%
Maximilien Faivre
Maximilien Faivre Lezignan rassemblement bleu marine 		1 212 25,40%
Didier Granat
Didier Granat Le renouveau de lezignan-corbieres pour 2014 		1 201 25,17%
Participation au scrutin Lézignan-Corbières
Taux de participation 69,50%
Taux d'abstention 30,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,85%
Nombre de votants 5 013

Villes voisines de Lézignan-Corbières

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