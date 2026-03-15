Résultat de l'élection municipale 2026 à Lézignan-Corbières : les infos en direct

Sophie Birkener Liste divers gauche

LEZIGNANAIS DE COEUR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sophie Birkener Programme de Sophie Birkener à Lézignan-Corbières (LEZIGNANAIS DE COEUR) Engagements de la candidate Sophie BIRKENER se présente comme candidate à la mairie de Lézignan-Corbières avec une équipe engagée. Elle met en avant des valeurs telles que le respect, le dialogue et la proximité pour répondre aux attentes des citoyens. Son objectif est de rompre avec l'immobilisme et de redonner un nouveau souffle à la ville. Gestion responsable et transparente Le projet de Sophie BIRKENER inclut une gestion budgétaire claire et transparente. Un audit budgétaire sera réalisé pour mettre fin à l'opacité des investissements. Des bilans publics réguliers permettront de tenir les citoyens informés des choix réalisés. Sécurité et cadre de vie La sécurité humaine est une priorité, avec la création de brigades de proximité et de médiateurs. Des initiatives telles que les Brigades Vertes visent à garantir la propreté urbaine, essentielle pour l'attractivité touristique. La mobilité sera également repensée pour sécuriser les piétons et améliorer le stationnement. Démocratie participative Sophie BIRKENER souhaite instaurer une démocratie participative réelle à Lézignan-Corbières. La mairie sera transformée en « Maison Commune » pour accueillir tous les citoyens. Des conseils de quartier permettront une implication directe des habitants dans les projets locaux, y compris des jeunes dès 16 ans.

Sophie Birkener

Rachid Bouthouyak

Amal Edmond

Lokman Demirel

Aurore Garcia

Serge Lombardi

Denise Gely

Sebastien Charles-Nicolas

Samantha Didier

Frederic Gea

Elodie Bordee

Mario Garcia

Marion Collombon

Fernando Dos Reis Cardoso

Joelle Navarlas

Mourad Kourtit

Myriam Kourtit

Radouane Djamaï

Angelique Reymann

Yacine Nasri

Aurore Moizard

Bryan Garcia

Veronique Chabridon

Mimoun Boudhani

Charlene Schaeffner

Valentin Demoncheaux

Emma Kleinbohl

Abdelilah Hammoud

Petra Widder

Michel Louwette

Aurelie Lemaire

Eric Navarlas

Ines Edmond

Gerard Cabrera

Yvette Bivent

Gérard Forcada Liste divers droite

Un autre Lézignan, oui c'est possible Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Gérard Forcada Programme de Gérard Forcada à Lézignan-Corbières (Un autre Lézignan, oui c'est possible) Engagement Municipal Le candidat, Gérard FORCADA, met en avant son bilan positif en tant que maire de Lézignan-Corbières. Il souligne que 80 % de ses engagements de 2020 ont été réalisés, témoignant de son sérieux et de son dévouement. Pour le prochain mandat, il propose un pacte d’engagement conçu avec la participation des citoyens. Développement Économique Le programme met l'accent sur le soutien à l'économie locale, en défendant les commerçants et les agriculteurs. Il prévoit également un accompagnement pour l'entrepreneuriat afin de favoriser la création d'emplois durables. Cette approche vise à renforcer le tissu économique de la ville et à assurer un avenir prospère pour ses habitants. Bien-Être des Citoyens Le bien-vivre des jeunes est une priorité, avec des investissements dans l'éducation et les infrastructures sportives et culturelles. Les aînés seront également soutenus pour lutter contre l'isolement et favoriser la transmission des savoirs. Cette attention portée à tous les âges vise à renforcer la solidarité au sein de la communauté. Préservation de l'Environnement La préservation de l'environnement est un axe central du programme, considéré comme une richesse pour les générations futures. Le candidat s'engage à travailler pour construire une ville durable et respectueuse de son environnement. Cette démarche vise à assurer un cadre de vie sain et agréable pour tous les Lézignanais.

Gérard Forcada

Françoise Castel

William Combes

Christine Benet

Laurent Martinez

Corinne Armero

Michel Masuyer

Sabrina Fito

El Mahdi Dahbi

Mireille Santini

Alain Garcia

Christine Foulquier

Erik Le Moal

Pauline Vilchez

Christian Roig

Mélinda Martin

Jean-Charles Pitt

Magali Gary-Bobo

Thierry Caumeil

Emilie Fabregat

Philippe Galano

Vanessa Besler

Bernard Rousset

Angélique Arciet

Jérôme Bacave-Esteve

Carol-Ann Ehrhard

Laurent Mazet

Sylvette Marty

Bruno Bertrand

Mélanie Alessio

Matthieu Limon

Evelyne Filiol

Maxensse Niporte

Huguette Lagarde

Frédéric Ruiz

Jean-Paul Pujol Liste divers droite

LEZIGNAN AMBITIONS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Paul Pujol Programme de Jean-Paul Pujol à Lézignan-Corbières (LEZIGNAN AMBITIONS) Engagement pour Lézignan Le rassemblement pour Lézignan se positionne comme une alternative aux choix traditionnels. L'équipe, dirigée par Jean-Paul Pujol, se veut proche des citoyens et à l'écoute de leurs besoins. Leur objectif est de construire des projets en collaboration avec les habitants pour le bien de la communauté. Sécurité et Propreté Un des axes majeurs de leur programme est la lutte contre l'insécurité et les incivilités. Cela inclut une réorganisation de la police municipale pour assurer une présence accrue sur le terrain. De plus, des mesures seront mises en place pour améliorer la propreté de la ville et garantir un cadre de vie agréable pour tous. Développement Économique Le développement économique est également une priorité, avec un accent sur l'attraction de nouveaux habitants et la création d'emplois. L'équipe prévoit de soutenir les commerces locaux et de revitaliser le centre-ville. Cela passe par des initiatives visant à dynamiser l'économie locale et à encourager l'entrepreneuriat. Vie Culturelle et Associative La promotion de la vie culturelle et associative est essentielle pour le rassemblement. Ils souhaitent soutenir les artistes locaux et les événements culturels pour enrichir la vie de la commune. En renforçant les liens entre les habitants et les associations, ils visent à créer un véritable esprit de communauté à Lézignan.

Jean-Paul Pujol

Francoise Roussey

Jean-Claude Cochet

Corinne Casal

Jérôme Diaz

Valérie Ferret

Anthony Herlet

Lucie Deloupy

Patrick Ordogh

Annick Granat

Claude Bauller

Marie Josée Delode

Rogerio Reboucas

Julia Fauché

André Finestres

Carine Homs

Julien Remyot

Laura Israël

Michel Casal

Carole Waeldo

Bernard Olivares

Sabrina Vianet

Clément Guérin

Catherine Mauduit

Yann Dore

Claudine Oudin

Grégory Andrieu

Annette Pauc

Christophe Pez

Marie-Lise Lefebvre

Nicolas Ponte

Florence Malric

Julien Andreu

Christine Tellez

Georges Chassigneux

Andre Hernandez Liste divers gauche

UN NOUVEL ELAN POUR LEZIGNAN-CORBIERES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Andre Hernandez Programme de Andre Hernandez à Lézignan-Corbières (UN NOUVEL ELAN POUR LEZIGNAN-CORBIERES) Élections municipales 2026 Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 représentent un tournant crucial pour la ville de Lézignan-Corbières. Les habitants sont appelés à se prononcer sur l'avenir de leur commune et à choisir un nouveau maire. Ce scrutin est l'occasion de mettre en avant les enjeux locaux et de redéfinir les priorités pour le développement de la ville. Urgence d'un nouvel élan La ville de Lézignan-Corbières fait face à un déclin préoccupant, avec une perte significative de population. Les habitants expriment leur mécontentement face à l'inaction du maire sortant et souhaitent un changement radical. Il est essentiel d'agir rapidement pour revitaliser la ville et améliorer la qualité de vie de ses résidents. Programme de redressement Le programme proposé vise à mobiliser les habitants autour de projets concrets pour redresser la ville. Des initiatives telles que l'amélioration de la sécurité, la propreté et l'attractivité de Lézignan-Corbières sont au cœur des préoccupations. L'implication des citoyens et la collaboration avec la Communauté de Communes sont essentielles pour réussir cette transformation. Engagement envers les jeunes Le développement des jeunes est une priorité, avec des projets éducatifs et de loisirs adaptés à leurs besoins. La construction d'une nouvelle école maternelle et d'infrastructures sportives vise à offrir un cadre propice à leur épanouissement. En soutenant les initiatives des jeunes, Lézignan-Corbières souhaite bâtir un avenir prometteur pour sa jeunesse.