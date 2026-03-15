Résultat de l'élection municipale 2026 à Lézignan-Corbières : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lézignan-Corbières [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lézignan-Corbières sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lézignan-Corbières.
L'actu des élections municipales 2026 à Lézignan-Corbières
13:09 - Le résultat de la dernière élection à Lézignan-Corbières
Dans la ville de Lézignan-Corbières, les jeux de pouvoir politiques locaux sont plus que jamais déterminés par le verdict des dernières municipales. Au soir du premier scrutin, Michel Maique (Divers gauche) a raflé la première place en totalisant 46,21% des voix. À ses trousses, Gerard Forcada (Divers droite) a obtenu 1 174 bulletins valides (38,42%). Ce fossé saillant mettait le premier dans un petit fauteuil. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Gerard Forcada l'a finalement emporté avec 1 772 suffrages (50,12%), face à Michel Maique rassemblant 49,87% des électeurs. C'était difficilement prévisible, mais les reports de voix ont tout changé, causant un retournement total de situation. Bien que Michel Maique ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 589 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute bénéficié du transfert des voix des listes de droite.
09:57 - Municipales à Lézignan-Corbières : les horaires des 8 bureaux de vote
Les 8 bureaux de vote de l'agglomération de Lézignan-Corbières seront accessibles de 8 h à 18 h pour accueillir les votants. Le premier tour des municipales 2026 se déroule ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les nouveaux maires de toutes les communes françaises. En 2020, en raison de la crise du coronavirus, le 2nd tour, initialement prévu le 22 mars, avait été repoussé en juin. Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats à Lézignan-Corbières. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lézignan-Corbières
|Tête de listeListe
|
Sophie Birkener
Liste divers gauche
LEZIGNANAIS DE COEUR
|
|
Gérard Forcada
Liste divers droite
Un autre Lézignan, oui c'est possible
|
|
Jean-Paul Pujol
Liste divers droite
LEZIGNAN AMBITIONS
|
|
Andre Hernandez
Liste divers gauche
UN NOUVEL ELAN POUR LEZIGNAN-CORBIERES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gerard Forcada (25 élus) Un autre lezignan oui c'est possible
|1 772
|50,12%
|
|Michel Maique (8 élus) Experience et progres pour lezignan
|1 763
|49,87%
|
|Participation au scrutin
|Lézignan-Corbières
|Taux de participation
|49,95%
|Taux d'abstention
|50,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 693
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Maique Experience et progres pour lezignan
|1 412
|46,21%
|Gerard Forcada Un autre lezignan oui c'est possible
|1 174
|38,42%
|Didier Marcon Ensemble pour un nouvel elan
|469
|15,35%
|Participation au scrutin
|Lézignan-Corbières
|Taux de participation
|43,43%
|Taux d'abstention
|56,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 222
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Maïque (26 élus) Lezignan gagnant - liste de gauche - democrates et republicains
|2 726
|56,25%
|
|Maximilien Faivre (4 élus) Lezignan rassemblement bleu marine
|1 217
|25,11%
|
|Didier Granat (3 élus) Le renouveau de lezignan-corbieres pour 2014
|903
|18,63%
|
|Participation au scrutin
|Lézignan-Corbières
|Taux de participation
|70,53%
|Taux d'abstention
|29,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,74%
|Nombre de votants
|5 087
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Maïque Lezignan gagnant - liste de gauche - democrates et republicains
|2 357
|49,41%
|Maximilien Faivre Lezignan rassemblement bleu marine
|1 212
|25,40%
|Didier Granat Le renouveau de lezignan-corbieres pour 2014
|1 201
|25,17%
|Participation au scrutin
|Lézignan-Corbières
|Taux de participation
|69,50%
|Taux d'abstention
|30,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,85%
|Nombre de votants
|5 013
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