Résultat de l'élection municipale 2026 à Lézignan-Corbières : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lézignan-Corbières [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lézignan-Corbières sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lézignan-Corbières.
L'actu des élections municipales 2026 à Lézignan-Corbières
11:48 - Andre Hernandez, Gérard Forcada et Jean-Paul Pujol forment le trio de tête à Lézignan-Corbières
Pour le premier tour des élections municipales à Lézignan-Corbières, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 61,04 % localement. C'est Andre Hernandez (Divers gauche) qui a pris la tête en récoltant 38,96 % des voix. À sa suite, Gérard Forcada (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 37,92 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Paul Pujol (Divers droite) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Sophie Birkener, portant la nuance Divers gauche, a obtenu 5,35 % des voix, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lézignan-Corbières
Le deuxième tour des élections municipales à Lézignan-Corbières a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gérard Forcada
Liste divers droite
Un autre Lézignan, oui c'est possible
|
|
Andre Hernandez
Liste divers gauche
UN NOUVEL ELAN POUR LEZIGNAN-CORBIERES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lézignan-Corbières
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Andre HERNANDEZ (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR LEZIGNAN-CORBIERES
|1 828
|38,96%
|Gérard FORCADA (Ballotage) Un autre Lézignan, oui c'est possible
|1 779
|37,92%
|Jean-Paul PUJOL (Ballotage) LEZIGNAN AMBITIONS
|834
|17,77%
|Sophie BIRKENER LEZIGNANAIS DE COEUR
|251
|5,35%
|Participation au scrutin
|Lézignan-Corbières
|Taux de participation
|61,04%
|Taux d'abstention
|38,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Nombre de votants
|4 861
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Lézignan-Corbières
- Lézignan-Corbières (11200)
- Ecole primaire à Lézignan-Corbières
- Maternités à Lézignan-Corbières
- Crèches et garderies à Lézignan-Corbières
- Classement des collèges à Lézignan-Corbières
- Salaires à Lézignan-Corbières
- Impôts à Lézignan-Corbières
- Dette et budget de Lézignan-Corbières
- Climat et historique météo de Lézignan-Corbières
- Accidents à Lézignan-Corbières
- Délinquance à Lézignan-Corbières
- Inondations à Lézignan-Corbières
- Nombre de médecins à Lézignan-Corbières
- Pollution à Lézignan-Corbières
- Entreprises à Lézignan-Corbières
- Prix immobilier à Lézignan-Corbières