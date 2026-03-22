Résultat de l'élection municipale 2026 à Lézignan-Corbières : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lézignan-Corbières

Le deuxième tour des élections municipales à Lézignan-Corbières a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gérard Forcada
Gérard Forcada Liste divers droite
Un autre Lézignan, oui c'est possible
  • Gérard Forcada
  • Françoise Castel
  • William Combes
  • Christine Benet
  • Laurent Martinez
  • Corinne Armero
  • Michel Masuyer
  • Sabrina Fito
  • El Mahdi Dahbi
  • Mireille Santini
  • Alain Garcia
  • Christine Foulquier
  • Erik Le Moal
  • Pauline Vilchez
  • Christian Roig
  • Mélinda Martin
  • Jean-Charles Pitt
  • Magali Gary-Bobo
  • Thierry Caumeil
  • Emilie Fabregat
  • Philippe Galano
  • Vanessa Besler
  • Bernard Rousset
  • Angélique Arciet
  • Jérôme Bacave-Esteve
  • Carol-Ann Ehrhard
  • Laurent Mazet
  • Sylvette Marty
  • Bruno Bertrand
  • Mélanie Alessio
  • Matthieu Limon
  • Evelyne Filiol
  • Maxensse Niporte
  • Huguette Lagarde
  • Frédéric Ruiz
Andre Hernandez
Andre Hernandez Liste divers gauche
UN NOUVEL ELAN POUR LEZIGNAN-CORBIERES
  • Andre Hernandez
  • Valérie Dumontet
  • Thierry Denard
  • Marie-Claude Martinez
  • Denis Provent
  • Dominique Gea
  • Michel Cano
  • Brigitte Briole
  • Nicolas Manessi
  • Valérie Martel
  • Michaël Monteil
  • Manon Cojean
  • Michel Escanuela
  • Nadia Benhamamouche
  • Alain Roux
  • Béatrice Arnaud
  • Freddy Nolot
  • Lucie Gamberoni
  • Flavien Calabuig-Pelous
  • Julie Waeldo
  • Bernard Fumet
  • Marie-Laure Montana
  • Pascal Roca
  • Laétitia Roux
  • Frank Gisclard
  • Magali Montoro
  • Xavier Bort
  • Nadine Ratier
  • Serge Ferreres
  • Marie-Claire Descouts
  • Eric Auriol
  • Denise Madaule
  • Thierry Deveze
  • Marjorie Duval
  • Alain Cuellar

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lézignan-Corbières

Tête de listeListe Voix % des voix
Andre HERNANDEZ
Andre HERNANDEZ (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR LEZIGNAN-CORBIERES 		1 828 38,96%
Gérard FORCADA
Gérard FORCADA (Ballotage) Un autre Lézignan, oui c'est possible 		1 779 37,92%
Jean-Paul PUJOL
Jean-Paul PUJOL (Ballotage) LEZIGNAN AMBITIONS 		834 17,77%
Sophie BIRKENER
Sophie BIRKENER LEZIGNANAIS DE COEUR 		251 5,35%
Participation au scrutin Lézignan-Corbières
Taux de participation 61,04%
Taux d'abstention 38,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 4 861

Source : ministère de l’Intérieur

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