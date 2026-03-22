Programme de Andre Hernandez à Lézignan-Corbières (UN NOUVEL ELAN POUR LEZIGNAN-CORBIERES)

Élections municipales

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 représentent un moment crucial pour la ville de Lézignan-Corbières. Les habitants sont appelés à voter pour un changement significatif, en mettant fin à une période d'inaction. Ce scrutin est perçu comme une opportunité de redresser la ville et de lui redonner son dynamisme.

Engagement pour la ville

Une équipe compétente et motivée s'est constituée autour de André Hernandez, avec des personnalités reconnues dans la vie locale. Leur objectif est d'innover et de transformer la ville en s'appuyant sur des valeurs républicaines. Ils souhaitent instaurer un vivre ensemble apaisé et réduire les inégalités au sein de la communauté.

Programme de redressement

Le programme proposé vise à mobiliser la population pour améliorer la sécurité, la propreté et l'attractivité de Lézignan-Corbières. Des actions concrètes comme le renforcement de la présence policière et la réhabilitation du centre-ville sont prévues. L'accent est également mis sur le soutien aux jeunes et le développement d'infrastructures adaptées.

Fierté et avenir

Le projet vise à redonner aux habitants la fierté d'être Lézignanais et à croire en l'avenir de leur ville. La mobilisation des jeunes et la création d'équipements de loisirs sont des priorités. Lézignan-Corbières a un potentiel humain formidable, et le programme se veut une réponse à l'impatience de la jeunesse pour un avenir serein.