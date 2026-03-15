Résultat municipale 2026 à Lézignan-Corbières (11200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lézignan-Corbières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lézignan-Corbières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lézignan-Corbières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Andre HERNANDEZ
Andre HERNANDEZ UN NOUVEL ELAN POUR LEZIGNAN-CORBIERES 		1 828 38,96%
Gérard FORCADA
Gérard FORCADA Un autre Lézignan, oui c'est possible 		1 779 37,92%
Jean-Paul PUJOL
Jean-Paul PUJOL LEZIGNAN AMBITIONS 		834 17,77%
Sophie BIRKENER
Sophie BIRKENER LEZIGNANAIS DE COEUR 		251 5,35%
Participation au scrutin Lézignan-Corbières
Taux de participation 61,04%
Taux d'abstention 38,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 4 861

Source : ministère de l’Intérieur

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