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19:21 - Élections municipales à Lézignan-Corbières : impact de la démographie et de l'économie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Lézignan-Corbières révèlent des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des élections municipales. Avec 32% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 19,74%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. De plus, le taux de ménages propriétaires (57,06%) souligne l'importance des questions d'habitat et d'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 994 € par an peut être caractéristique de disparités socio-économiques locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,34%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (11,59%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Lézignan-Corbières mettent en avant une diversité de qualifications, avec 35,52% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Lézignan-Corbières Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Lézignan-Corbières en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 38,60% des suffrages lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 63,03% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 36,42% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national validait 57,42% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,17% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 54,44% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 67,39% le dimanche suivant, actant la victoire pour Christophe Barthès.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Lézignan-Corbières aux dernières élections ? L'envie d'aller voter des électeurs de Lézignan-Corbières constituera un gros enjeu pour cette municipale. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal avait vu 43,43 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, dans la moyenne nationale. C'étaient 3 222 votants qui s'étaient mobilisés, le Covid-19 ayant créé un contexte défavorable pour la compétition. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche réuni 71,39 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Le nombre de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 44,47 % au premier tour en 2022 à 61,74 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 50,72 % (51,49 % au national). Cette photographie de la participation depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une zone en déficit de participation en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Lézignan-Corbières Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Le choc des Européennes 2024 à Lézignan-Corbières avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,17%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 14,77% des suffrages. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Christophe Barthès (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 54,44% au premier tour, devant Philippe Poutou (Union de la gauche) avec 16,40%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christophe Barthès culminant à 67,39% des votes sur place.

14:57 - Lézignan-Corbières : des verdicts éminemment tranchés lors des élections il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Lézignan-Corbières tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 38,60% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 17,64%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,03% pour Marine Le Pen, contre 36,97% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Lézignan-Corbières accordaient leurs suffrages à Christophe Barthès (RN) avec 36,42% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,42% des suffrages. Cette physionomie politique de Lézignan-Corbières révèle un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Lézignan-Corbières Alors que les impôts locaux se sont accrus à Lézignan-Corbières entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,89 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville près de 256 900 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 1,8075 million d'euros engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Lézignan-Corbières a évolué pour se fixer à 61,19 % en 2024 (contre 30,50 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Lézignan-Corbières s'est établi à 1 312 euros en 2024 contre 913 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Lézignan-Corbières Dans la ville de Lézignan-Corbières, les jeux de pouvoir politiques locaux sont plus que jamais déterminés par le verdict des dernières municipales. Au soir du premier scrutin, Michel Maique (Divers gauche) a raflé la première place en totalisant 46,21% des voix. À ses trousses, Gerard Forcada (Divers droite) a obtenu 1 174 bulletins valides (38,42%). Ce fossé saillant mettait le premier dans un petit fauteuil. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Gerard Forcada l'a finalement emporté avec 1 772 suffrages (50,12%), face à Michel Maique rassemblant 49,87% des électeurs. C'était difficilement prévisible, mais les reports de voix ont tout changé, causant un retournement total de situation. Bien que Michel Maique ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 589 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute bénéficié du transfert des voix des listes de droite.