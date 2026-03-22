Résultat de l'élection municipale 2026 à Lezoux : les résultats du 2e tour

Programme de Jérôme Bouffange à Lezoux (Changeons d'ère Lezoux)

Engagement citoyen

Le projet municipal de Lezoux repose sur l'implication des habitants dans les décisions qui les concernent. Une approche participative est mise en avant, avec des concertations et des référendums locaux. L'objectif est de garantir que chaque voix compte dans la construction de l'avenir de la commune.

Inclusion pour tous

La liste citoyenne vise à assurer que chaque habitant de Lezoux trouve sa place au sein de la communauté. Cela implique de créer des espaces et des initiatives qui favorisent l'intégration de tous, sans distinction. L'inclusion est un pilier fondamental pour construire une société plus juste et solidaire.

Finances maîtrisées

Une gestion rigoureuse des finances est essentielle pour l'avenir de Lezoux. L'équipe s'engage à investir de manière utile et responsable, en veillant à la transparence des choix budgétaires. Cela permettra de garantir des ressources pour des projets durables et bénéfiques pour la commune.

Transition écologique

La transition écologique est au cœur des préoccupations de la commune de Lezoux. Des actions concrètes seront mises en place pour protéger l'environnement et s'adapter aux changements climatiques. L'objectif est de promouvoir un cadre de vie sain et durable pour les générations futures.