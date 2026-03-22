Résultat de l'élection municipale 2026 à Lezoux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lezoux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lezoux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lezoux.
L'actu des élections municipales 2026 à Lezoux
11:44 - Jérôme Bouffange, Célia Bernard et Marcel Domingo forment le trio de tête à Lezoux
Jérôme Bouffange (Divers centre) a remporté le premier volet des municipales à Lezoux il y a une semaine, avec 39,13 % des votes. Dans son sillage, Célia Bernard (Divers droite) s'est classée deuxième avec 37,07 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Marcel Domingo (Divers droite) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Lezoux, le rendez-vous électoral a vu 60,29 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lezoux
Le deuxième tour des élections municipales à Lezoux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jérôme Bouffange
Liste divers centre
Changeons d'ère Lezoux
|
|
Marcel Domingo
Liste divers droite
Lezoux au coeur
|
|
Célia Bernard
Liste divers droite
Lezoux pour demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lezoux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme BOUFFANGE (Ballotage) Changeons d'ère Lezoux
|1 065
|39,13%
|Célia BERNARD (Ballotage) Lezoux pour demain
|1 009
|37,07%
|Marcel DOMINGO (Ballotage) Lezoux au coeur
|648
|23,81%
|Participation au scrutin
|Lezoux
|Taux de participation
|60,29%
|Taux d'abstention
|39,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Nombre de votants
|2 856
Source : ministère de l’Intérieur
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