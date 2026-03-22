Résultat de l'élection municipale 2026 à Lezoux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lezoux

Le deuxième tour des élections municipales à Lezoux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jérôme Bouffange
Jérôme Bouffange Liste divers centre
Changeons d'ère Lezoux
  • Jérôme Bouffange
  • Elsa Pereira
  • Cyril Glorieux
  • Houria Zaamari
  • Hervé Chéron
  • Christelle Lepigeon
  • Jean-François Chauveau
  • Charlène Terrier
  • Salah Abidar
  • Flora Belaubre
  • Olivier Constant
  • Christine Nigon
  • Daniel Bouffange
  • Séverine Jamet
  • Thierry Lachaux
  • Amélie Compas
  • Dominique Verger
  • Catherine Magou
  • Didier Marty
  • Annick Fafournoux
  • Christian Deslignes
  • Anaïs Bouchardy
  • Jonathan Bervillé
  • Estelle Gautier
  • Nicolas Chanroux
  • Mélissa Waterlot
  • David Dalmasso
  • Virginie Rousse
  • Alain Pannetier
  • Marine de Araujo
  • Rémi Ricoux
Marcel Domingo
Marcel Domingo Liste divers droite
Lezoux au coeur
  • Marcel Domingo
  • Sylvie Roche
  • Romain Ferrier
  • Caroline Agier
  • Guillaume Fricker
  • Marie-France Marmy
  • Xavier Massimino
  • Maria Gameiro
  • Régis Labrune
  • Brigitte Boithias
  • Jonathan Amsellem
  • Estelle Bardoux-Lepage
  • Fabien Rigal
  • Aurore Cohade
  • Pierre-Henri Naudin
  • Corinne Basset
  • Alain Cosson
  • Florence Gouttebel
  • David Mauchamp
  • Nadège Zahidi
  • Rémy Palou
  • Anne Bayonnette
  • Guillaume Coherier
  • Anne Rozière
  • Gérard Buravant
  • Maria Varin
  • Sébastien Lenoir
  • Anne-Marie Olivon
  • Bernard Bory
  • Catherine Morand
  • Daniel Cartier
Célia Bernard
Célia Bernard Liste divers droite
Lezoux pour demain
  • Célia Bernard
  • Christian Bournat
  • Fabienne Deschery
  • Jean-Marc Pelletey
  • Audrey Arraby
  • Jean-Louis Gauthier
  • Marlène Brebion
  • Thierry Orciere
  • Elisabeth Botella-Deux
  • Jean-Luc Chapuis
  • Nadege Martin
  • Gérald Fedit
  • Meghann Hyenveux
  • Benoît Bravard
  • Camille Pelletey
  • Guillaume Eloy
  • Jocelyne Maillard
  • Vincent Jean François Verdier
  • Jackie Boudet Martin
  • Jean Paul Gabriel Farraire
  • Sandrine Fontaine
  • Michaël Teyssonnier
  • Elodie Dardat
  • François Ce Ougna
  • Anne-Marie Sauvaget
  • Emmanuel Lancement
  • Céline Fabre-Planche
  • Christophe Chabanis
  • Océane Mironne
  • Stéphane Raffault
  • Francine Duverge

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lezoux

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme BOUFFANGE
Jérôme BOUFFANGE (Ballotage) Changeons d'ère Lezoux 		1 065 39,13%
Célia BERNARD
Célia BERNARD (Ballotage) Lezoux pour demain 		1 009 37,07%
Marcel DOMINGO
Marcel DOMINGO (Ballotage) Lezoux au coeur 		648 23,81%
Participation au scrutin Lezoux
Taux de participation 60,29%
Taux d'abstention 39,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Nombre de votants 2 856

Source : ministère de l’Intérieur

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