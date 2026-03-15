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19:19 - L'avenir de la France se dessine aussi à Liancourt Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Liancourt, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 6 884 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 219 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 655 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 38% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 25,28% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Liancourt forme une communauté diversifiée, avec ses 709 résidents étrangers, soit 10,30% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, près de 31,06% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 4,31 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Liancourt, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Liancourt : des élections marquées par le vote RN Le RN ne figurait pas parmi les listes arrivées en tête lors des élections municipales à Liancourt en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 36,04% des suffrages lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 61,00% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 24,94% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Liancourt comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 45,84% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 42,71% pour le RN. Il achèvera sa course en tête avec 45,78% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour David Magnier.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 52,85 % d'abstention La participation s'élevait à 47,15 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Liancourt, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester à la maison du fait du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été rapporté à 72,60 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 47,85 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 62,52 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 45,37 % des inscrits. L'observation de cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Liancourt comme une localité en retrait des urnes. En parallèle de l'élection municipale, la valeur de la participation agira en définitive sur les résultats de Liancourt.

15:59 - Comment a voté Liancourt lors de la dernière année électorale ? La préférence des électeurs de Liancourt a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (45,84%). Les législatives à Liancourt une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite David Magnier (Rassemblement National) en tête du peloton avec 42,71% au premier tour, devant Loïc Pen (Union de la gauche) avec 30,36%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, David Magnier culminant à 45,78% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Liancourt présentait un paysage particulier lors des dernières élections En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Liancourt voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 36,04% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 23,47%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en livrant 61,00% pour Marine Le Pen, contre 39,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Liancourt soutenaient en priorité Loïc Pen (Nupes) avec 36,77% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Loïc Pen virant de nouveau en tête avec 57,43% des voix. Cette physionomie politique de Liancourt révèle donc un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Liancourt Signe de stabilité de la fiscalité à ArticleLiancourt, la taxe d'habitation a affiché un taux à 18,22 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 53 260 € la même année. Une recette bien loin des 1 296 090 € enregistrés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Liancourt a évolué pour se fixer à 42,59 % en 2024 (contre 21,05 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Liancourt a représenté 638 € en 2024, alors que ce montant se situait à 636 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Liancourt À Liancourt, les résultats des élections municipales il y a six ans ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Roger Menn (Union de la gauche) a pris la première place avec 52,62% des voix. Deuxième, Ophélie Van Elsuwe (Divers droite) a rassemblé 47,37% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Roger Menn a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Liancourt, cette répartition historique des voix pose les bases. Pour l'opposition, renverser une telle majorité constituera ce dimanche un challenge titanesque, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.