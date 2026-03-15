Résultat municipale 2026 à Liancourt (60140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Liancourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Liancourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Liancourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laëtitia COQUELLE
Laëtitia COQUELLE (24 élus) Liancourt Avance avec Laëtitia Coquelle 		1 279 61,79%
  • Laëtitia COQUELLE
  • Thierry BALLINER
  • Laëtitia ROULET
  • Sébastien RABINEAU
  • Adeline MESTRE
  • Michel BIRCK
  • Mirjana ILIC
  • Yves NEMBRINI
  • Isabelle FRILLAY
  • Xavier DARCHE
  • Nora LARIBI
  • Quentin TOLCK
  • Dorothée PIERARD
  • Stéphane GRAS
  • Laurence GEFFROY
  • Didier DUCHAUSSOY
  • Christelle DELVAL
  • Patrick GOSSET
  • Claire COP
  • Dakoury DAGO
  • Soumia BAKHTI
  • Alexis BRILLET
  • Aline LEJEUNE
  • Hugues ALEXANDRE
Jérémy VISCONTI
Jérémy VISCONTI (5 élus) LIANCOURT POUR TOUS 		791 38,21%
  • Jérémy VISCONTI
  • Catherine VANDEWATTYNE
  • Antonin FERREIRA ROCHE
  • Ophélie BEASLAY
  • Casimir SZEPIZDYN
Participation au scrutin Liancourt
Taux de participation 57,44%
Taux d'abstention 42,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 2 112

Source : ministère de l’Intérieur

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