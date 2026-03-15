Résultat de l'élection municipale 2026 à Libourne : les infos en direct

Christophe Gigot Liste divers droite

Notre parti c'est Libourne Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christophe Gigot Programme de Christophe Gigot à Libourne (Notre parti c'est Libourne) Sécurité Totale La sécurité est une priorité absolue pour notre projet. Nous prévoyons de doubler les effectifs de la police municipale et d'installer un système de vidéoprotection opérationnel 24h/24. Des patrouilles visibles seront déployées dans tous les quartiers pour garantir une tolérance zéro face aux incivilités. Économie Circulaire Nous souhaitons faire de Libourne un modèle d'économie circulaire en créant un « Pôle Nature » aux Dagueys. Ce projet inclut la construction d'une passerelle sur l'Isle et l'établissement d'une « Maison des animaux » ainsi qu'un refuge. Nous accompagnerons également les commerces d'objets recyclés et implanterons des hydroliennes sur la Dordogne. Fiscalité Maîtrisée Notre engagement est de ne pas augmenter les taux d'imposition pendant six ans. Cette politique de stabilité fiscale vise à préserver le pouvoir d'achat des Libournais tout en favorisant l'attractivité de notre ville. Nous nous engageons également à ne pas augmenter la CFE durant cette même période. Culture et Solidarité Nous souhaitons rassembler la communauté par la culture, le sport et la solidarité. Un projet phare est la construction d'une grande salle de spectacle de 1000 places assises. Nous mettrons également en avant notre patrimoine viticole et spirituel tout en soutenant les associations et clubs sportifs locaux.

Christophe Gigot

Edwige Nomdedeu

Lionel Castano

Gaëlle Steyaert

Pierre Guillaume Chiberry

Maryse Thomas

Julien Dabek

Stéphanie Lambert

Grégory Huez

Sarah Michel

David Baptista

Sonia Billac

Yoann Gregori

Marie-Amélie Gigot

Laurent Nouzaréde

Anne Sophie Verger

Arturo Peigneux d'Egmont Hernandez

Sylvie Raynier

Bertrand Jaunay

Sophie Guelin

Jacky Tournefier

Florence Adamiak

Gilles Salvi

Madeleine Claverie

Jonathan Tolagen

Anne-Marie Gomara-Gimenez

Frédéric Bramery

Marie France Rollet

Frédéric Moquet

Lauranne Lardeux

Philippe Olejniezak

Liliane Martin

Frédéric San Miguel

Isabelle Pelet d'Anglade

Pascal Bouyat

Isabelle Leroy

Pierre Mauriac

Denis Mauget Liste de La France insoumise

Libourne s'engage pour la paix Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Denis Mauget Programme de Denis Mauget à Libourne (Libourne s'engage pour la paix) Services publics renforcés La liste de gauche à Libourne met l'accent sur le renforcement des services publics municipaux. Cela inclut la défense de l'école publique, qui doit rester un lieu d'apprentissage et d'émancipation. De plus, il est essentiel de consolider les services de proximité pour garantir que chaque Libournais se sente soutenu. Hôpital public en danger La défense de l'hôpital public à Libourne est une priorité majeure. La liste s'oppose à la fermeture de lits et de postes, ainsi qu'à la dette de l'hôpital. Des centres de santé seront également créés pour lutter contre les déserts médicaux. Logement pour tous La création de logements sociaux est essentielle pour assurer un toit à tous les Libournais. La liste propose des mesures contre les abus locatifs et la création de logements d'urgence. Des lieux d'accueil publics seront également mis en place pour les personnes en grande précarité. Transition écologique La transition écologique est au cœur des préoccupations de la liste à Libourne. Des actions seront menées pour lutter contre l'épandage de pesticides et créer une ceinture verte pour le maraîchage local. De plus, des mesures seront prises pour adapter la ville aux changements climatiques, comme la création d'îlots de fraîcheur.

Denis Mauget

Marie-Chantal Philippe

Jean-Luc Perreau

Daniela Ragalie

Benoit Lapôtre

Emma Rousset

Guillaume de Blangy

Nathalie Autef

Mohamed Nfati

Fatiha El Hazta

Emmanuel Corbiat

Florence Agert

Bernard Boyer

Axelle Bailly

Erwan Autès-Tréand

Estelle Demay

Thomas Guillet

Marinella Besse

Jean-Claude Bot

Flora Fernandez Coudret

Bernard Petitpain

Brigitte Rondel

Éric Fernandez Quintanilla

Drissia Harir

Éric Gonzalez-Martinez

Mauricette Palacin

Armand Boyer

Denise Pons

Driss Boudraa

Séléna Bouquey

Vincent Laborde

Chantal Lourteau

Ahmed Ait Issad

Anne-Marie Marcelli

Mickaël Brun

Myriam Mahla

Alexandre Richet

Philippe Buisson Liste divers gauche

Libourne! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Buisson Programme de Philippe Buisson à Libourne (Libourne!) Progrès urbains Le projet urbain Libourne 2030 vise à améliorer le cadre de vie des habitants. Cela inclut des investissements significatifs pour rénover les chaussées et trottoirs, ainsi que la transformation des quais de l’Isle en espaces apaisés. Ces initiatives visent à créer des lieux de vie agréables et accessibles pour tous. Sécurité publique Assurer la sécurité et la tranquillité publique est une priorité pour la commune. Cela passe par le renforcement des effectifs de la police municipale et l'augmentation de la vidéoprotection dans les quartiers. Des mesures seront également prises pour lutter contre les incivilités et soutenir les victimes. Transition écologique Accélérer la transition écologique est essentiel pour protéger l'environnement et maîtriser les dépenses futures. Cela inclut des investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments et le développement des énergies renouvelables. La végétalisation des espaces urbains est également prévue pour lutter contre les effets de chaleur. Accessibilité et mobilité Faciliter les mobilités pour tous les Libournais est un objectif clé de la municipalité. Cela comprend le maintien de la gratuité des transports Calibus et l'amplification du plan vélo avec des infrastructures sécurisées. De nouvelles voies vertes et des parkings de proximité seront également développés pour améliorer l'accès au centre-ville.

Philippe Buisson

Laurie Magimel

Jean-Philippe Le Gal

Juliette Heurtebis

Thierry Marty

Quitterie Loevenbruck

Christophe-Luc Robin

Marlinka Chicoyneau de Lavalette

Rodolphe Guyot

Karine Berruel

Denis Sirdey

Gabi Höpper

Pierre Prunis

Dominique Pellarin

François Labrousse

Emmanuelle Merit

Cédric Loy

Marie-Sophie Bernadeau

François Boileau

Esther Schreiber

Rachid Azlouni

Amélie Dulaurens

Baptiste Rousseau

Marjorie Duprat

Bilal Halhoul

Virginie Brouillac

Jean-Marc Derouet

Claire Pecout

Emile Lusignan

Liliane Tran

Denis Bernard-Chouard

Saïda Benbekkari

Lucas Del Castillo

Monique Julien

Gaspard Mendelson

Sandy Chauveau

Jean-François Poncet

Hélène Halbin Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Voir la liste des candidats

Hélène Halbin

Bruno Ballanger

Sylviane Juvigny

Nabil Benali

Catherine Ramires

Thomas Cauchi

Marie-Pierre Germain-Dufros

Thierry Daviau

Monique Dugué

Jérôme Courjaud

Sabrina Pilleboue

Mathias Farchaud

Louise Savoie

Jahman Belagoune

Tina Moreno

Patrick Dos Santos

Marion Nguyen Van Ngu

Abdelkader Hamouche

Sandrine Izlane

Xavier Loubet

Iliann Hélène Adande Gomes

Moustapha Rabo

Isabelle Trely

Fouad Habach

Coralie Boulet

Pascal Violet

Sabine Sandra Ben Said - Bourgeix

Abdellah Harfouch

Ludivine Centa Leboeuf

Guillaume Piot

Marianne Noto

Jean Philippe Lasserre

Nadia El Allali

Naoufal Chtibi

Hiba Khaled

Maxime Juvigny

Orianne Delaunay

Franck Daniel de Roland Liste d'extrême droite

Une ligne droite pour Libourne Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Franck Daniel de Roland Programme de Franck Daniel de Roland à Libourne (Une ligne droite pour Libourne) Priorités de sécurité La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Un engagement fort est pris pour instaurer une politique de tolérance zéro face à l'insécurité. Cela vise à rassurer les habitants et à améliorer leur qualité de vie. Gestion des finances Le gel des impôts locaux est proposé pour préserver le pouvoir d'achat des Libournais. Une révision des dépenses publiques est également envisagée, avec une attention particulière portée sur les projets d'envergure. Cette approche vise à assurer une gestion rigoureuse des deniers publics. Amélioration des infrastructures Un plan pluriannuel de rénovation des rues et trottoirs est prévu pour améliorer l'état des infrastructures. La création de nouveaux parkings est également une priorité pour faciliter la circulation. Ces mesures visent à rendre la ville plus accessible et agréable pour ses habitants. Engagement social Une politique active en faveur des seniors est envisagée, soulignant l'importance de cette tranche de la population. Le dialogue avec les Libournais sur des sujets tels que l'enlèvement des déchets est encouragé. Cela reflète une volonté d'inclure les citoyens dans les décisions qui les concernent.