Résultat de l'élection municipale 2026 à Libourne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Libourne

Tête de listeListe
Christophe Gigot
Christophe Gigot Liste divers droite
Notre parti c'est Libourne
  • Christophe Gigot
  • Edwige Nomdedeu
  • Lionel Castano
  • Gaëlle Steyaert
  • Pierre Guillaume Chiberry
  • Maryse Thomas
  • Julien Dabek
  • Stéphanie Lambert
  • Grégory Huez
  • Sarah Michel
  • David Baptista
  • Sonia Billac
  • Yoann Gregori
  • Marie-Amélie Gigot
  • Laurent Nouzaréde
  • Anne Sophie Verger
  • Arturo Peigneux d'Egmont Hernandez
  • Sylvie Raynier
  • Bertrand Jaunay
  • Sophie Guelin
  • Jacky Tournefier
  • Florence Adamiak
  • Gilles Salvi
  • Madeleine Claverie
  • Jonathan Tolagen
  • Anne-Marie Gomara-Gimenez
  • Frédéric Bramery
  • Marie France Rollet
  • Frédéric Moquet
  • Lauranne Lardeux
  • Philippe Olejniezak
  • Liliane Martin
  • Frédéric San Miguel
  • Isabelle Pelet d'Anglade
  • Pascal Bouyat
  • Isabelle Leroy
  • Pierre Mauriac
Denis Mauget
Denis Mauget Liste de La France insoumise
Libourne s'engage pour la paix
  • Denis Mauget
  • Marie-Chantal Philippe
  • Jean-Luc Perreau
  • Daniela Ragalie
  • Benoit Lapôtre
  • Emma Rousset
  • Guillaume de Blangy
  • Nathalie Autef
  • Mohamed Nfati
  • Fatiha El Hazta
  • Emmanuel Corbiat
  • Florence Agert
  • Bernard Boyer
  • Axelle Bailly
  • Erwan Autès-Tréand
  • Estelle Demay
  • Thomas Guillet
  • Marinella Besse
  • Jean-Claude Bot
  • Flora Fernandez Coudret
  • Bernard Petitpain
  • Brigitte Rondel
  • Éric Fernandez Quintanilla
  • Drissia Harir
  • Éric Gonzalez-Martinez
  • Mauricette Palacin
  • Armand Boyer
  • Denise Pons
  • Driss Boudraa
  • Séléna Bouquey
  • Vincent Laborde
  • Chantal Lourteau
  • Ahmed Ait Issad
  • Anne-Marie Marcelli
  • Mickaël Brun
  • Myriam Mahla
  • Alexandre Richet
Philippe Buisson
Philippe Buisson Liste divers gauche
Libourne!
  • Philippe Buisson
  • Laurie Magimel
  • Jean-Philippe Le Gal
  • Juliette Heurtebis
  • Thierry Marty
  • Quitterie Loevenbruck
  • Christophe-Luc Robin
  • Marlinka Chicoyneau de Lavalette
  • Rodolphe Guyot
  • Karine Berruel
  • Denis Sirdey
  • Gabi Höpper
  • Pierre Prunis
  • Dominique Pellarin
  • François Labrousse
  • Emmanuelle Merit
  • Cédric Loy
  • Marie-Sophie Bernadeau
  • François Boileau
  • Esther Schreiber
  • Rachid Azlouni
  • Amélie Dulaurens
  • Baptiste Rousseau
  • Marjorie Duprat
  • Bilal Halhoul
  • Virginie Brouillac
  • Jean-Marc Derouet
  • Claire Pecout
  • Emile Lusignan
  • Liliane Tran
  • Denis Bernard-Chouard
  • Saïda Benbekkari
  • Lucas Del Castillo
  • Monique Julien
  • Gaspard Mendelson
  • Sandy Chauveau
  • Jean-François Poncet
Hélène Halbin
Hélène Halbin Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Hélène Halbin
  • Bruno Ballanger
  • Sylviane Juvigny
  • Nabil Benali
  • Catherine Ramires
  • Thomas Cauchi
  • Marie-Pierre Germain-Dufros
  • Thierry Daviau
  • Monique Dugué
  • Jérôme Courjaud
  • Sabrina Pilleboue
  • Mathias Farchaud
  • Louise Savoie
  • Jahman Belagoune
  • Tina Moreno
  • Patrick Dos Santos
  • Marion Nguyen Van Ngu
  • Abdelkader Hamouche
  • Sandrine Izlane
  • Xavier Loubet
  • Iliann Hélène Adande Gomes
  • Moustapha Rabo
  • Isabelle Trely
  • Fouad Habach
  • Coralie Boulet
  • Pascal Violet
  • Sabine Sandra Ben Said - Bourgeix
  • Abdellah Harfouch
  • Ludivine Centa Leboeuf
  • Guillaume Piot
  • Marianne Noto
  • Jean Philippe Lasserre
  • Nadia El Allali
  • Naoufal Chtibi
  • Hiba Khaled
  • Maxime Juvigny
  • Orianne Delaunay
Franck Daniel de Roland
Franck Daniel de Roland Liste d'extrême droite
Une ligne droite pour Libourne
  • Franck Daniel de Roland
  • Flavie Fournier
  • Pascal de Aranjo
  • Marie-Thérèse Alonso
  • Jean-Pierre Ladreyt
  • Muriel Comogeille
  • Alban Ferron
  • Anaïs Gourraud
  • Joseph Grondin
  • Hortense Almeida Mazeau
  • Jean-François Gils
  • Nina Payet
  • Mathieu Candas
  • Clémence Chambret
  • Thibaut Faure
  • Lynda Blondel
  • Christophe Dardenne
  • Marie Todea
  • Nicolas Grondin
  • Brigitte Martin
  • Nicolas Curty
  • Rabia Kreifeur
  • Jacques Gauthier-Lafaye
  • Marie-Reine Vignon
  • Alain Plantey
  • Micheline Noez
  • Pierre Dumain
  • Jeanne de la Conception
  • Olivier Fretey
  • Eileen Sanquer
  • Romain Feuardent
  • Michelle Margotin
  • Christophe Maillot
  • Denise Brudy
  • Laurent Faure
  • Marie-Christine Hironde
  • Gérard Tricoire

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Buisson
Philippe Buisson (29 élus) Philippe buisson, la passion de libourne 		3 829 56,60%
  • Philippe Buisson
  • Laurence Rouède
  • Jean-Philippe Le Gal
  • Anne-Marie Priegnitz
  • Christophe-Luc Robin
  • Agnès Séjournet
  • Jean-Louis Arcaraz
  • Sandy Chauveau
  • Thierry Marty
  • Julie Dumont
  • Baptiste Rousseau
  • Marie-Sophie Bernadeau
  • Denis Sirdey
  • Gabi Höper
  • Laurent Kermabon
  • Marie-Noëlle Lavie
  • Val Duclos
  • Monique Julien
  • Jean-François Le Strat
  • Esther Schreiber
  • Michel Galand
  • Karine Berruel
  • Bilal Halhoul
  • Sabine Aggoun
  • Daniel Beaufils
  • Bénédicte Guichon
  • Régis Grelot
  • Juliette Heurtebis
  • Antoine Le Ny
Charles Pouvreau
Charles Pouvreau (3 élus) Libourne, c'est ensemble ! 		1 269 18,76%
  • Charles Pouvreau
  • Edwige Nomdedeu
  • Christophe Dardenne
Gonzague Malherbe
Gonzague Malherbe (2 élus) L'union pour libourne 		842 12,44%
  • Gonzague Malherbe
  • Marie-Antoinette Dallais
Christophe Gigot
Christophe Gigot (1 élu) Libourne 2020: le nouveau souffle 		576 8,51%
  • Christophe Gigot
Hélène Halbin
Hélène Halbin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		248 3,66%
Participation au scrutin Libourne
Taux de participation 42,38%
Taux d'abstention 57,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 942

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Buisson
Philippe Buisson (27 élus) Libourne, une ambition partagée 		4 955 49,60%
  • Philippe Buisson
  • Corinne Venayre
  • Jean-Philippe Le Gal
  • Agnès Sejournet
  • Nouredine Bouachera
  • Catherine Bernadeau
  • Jean-Louis Arcaraz
  • Isabelle Hardy
  • Thierry Marty
  • Annie Pouzargue
  • Val Duclos
  • Laurence Rouede
  • Michel Galand
  • Monique Julien
  • Patrick Nivet
  • Sabine Aggoun
  • Denis Sirdey
  • Annie Conte
  • Régis Grelot
  • Sandy Chauveau
  • Jean-Pierre Gauthier
  • Gabi Höper
  • Omar N'fati
  • Véronique Piveteau
  • Joël Rousset
  • Esther Schreiber
  • Daniel Beaufils
Jean-Paul Garraud
Jean-Paul Garraud (7 élus) Libourne, pour une ville forte 		4 005 40,09%
  • Jean-Paul Garraud
  • Fabienne Montaud
  • Christophe Dardenne
  • Claire Blondel
  • Rodolphe Guyot
  • Nathalie Fontaine
  • Alain Heraud
Gonzague Malherbe
Gonzague Malherbe (1 élu) Libourne fait front 		1 028 10,29%
  • Gonzague Malherbe
Participation au scrutin Libourne
Taux de participation 63,89%
Taux d'abstention 36,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,29%
Nombre de votants 10 328

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Buisson
Philippe Buisson Libourne, une ambition partagée 		3 813 38,93%
Jean-Paul Garraud
Jean-Paul Garraud Libourne, pour une ville forte 		2 627 26,82%
Charles Pouvreau
Charles Pouvreau L'oxygène pour libourne 		1 243 12,69%
Gonzague Malherbe
Gonzague Malherbe Libourne fait front 		1 204 12,29%
Philippe Labansat
Philippe Labansat Lib.r.e.s. 		508 5,18%
Jean-Pierre Ladreyt
Jean-Pierre Ladreyt Liste d'union municipale ni droite ni gauche mais libournais 		397 4,05%
Participation au scrutin Libourne
Taux de participation 62,14%
Taux d'abstention 37,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Nombre de votants 10 044

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