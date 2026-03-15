Résultat de l'élection municipale 2026 à Libourne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Libourne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Libourne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Libourne.
L'actu des élections municipales 2026 à Libourne
13:09 - Le résultat des dernières municipales à Libourne
Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Libourne. Au terme du premier tour à l'époque, Philippe Buisson (Divers gauche) a raflé la première place en récoltant 3 829 bulletins (56,60%). Sur la seconde marche, Charles Pouvreau (Divers) a rassemblé 18,76% des suffrages. Gonzague Malherbe (Rassemblement National) suivait, obtenant 12,44% des électeurs. Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Libourne, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Le camp minoritaire devra améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche pour remettre en cause cette domination, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Libourne
Les municipales se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Lors des élections municipales précédentes, le second tour n’a pas eu lieu à la date prévue à cause du coronavirus. Il avait été reporté de trois mois. Découvrez ci-dessous la liste des prétendants à Libourne. Les 19 bureaux de vote de l'agglomération de Libourne seront accessibles de 8 h à 19 h pour accueillir les votants. Cette page affichera les résultats à Libourne dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Libourne
|Tête de listeListe
|
Christophe Gigot
Liste divers droite
Notre parti c'est Libourne
|
|
Denis Mauget
Liste de La France insoumise
Libourne s'engage pour la paix
|
|
Philippe Buisson
Liste divers gauche
Libourne!
|
|
Hélène Halbin
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Franck Daniel de Roland
Liste d'extrême droite
Une ligne droite pour Libourne
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Buisson (29 élus) Philippe buisson, la passion de libourne
|3 829
|56,60%
|
|Charles Pouvreau (3 élus) Libourne, c'est ensemble !
|1 269
|18,76%
|
|Gonzague Malherbe (2 élus) L'union pour libourne
|842
|12,44%
|
|Christophe Gigot (1 élu) Libourne 2020: le nouveau souffle
|576
|8,51%
|
|Hélène Halbin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|248
|3,66%
|Participation au scrutin
|Libourne
|Taux de participation
|42,38%
|Taux d'abstention
|57,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 942
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Buisson (27 élus) Libourne, une ambition partagée
|4 955
|49,60%
|
|Jean-Paul Garraud (7 élus) Libourne, pour une ville forte
|4 005
|40,09%
|
|Gonzague Malherbe (1 élu) Libourne fait front
|1 028
|10,29%
|
|Participation au scrutin
|Libourne
|Taux de participation
|63,89%
|Taux d'abstention
|36,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,29%
|Nombre de votants
|10 328
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Buisson Libourne, une ambition partagée
|3 813
|38,93%
|Jean-Paul Garraud Libourne, pour une ville forte
|2 627
|26,82%
|Charles Pouvreau L'oxygène pour libourne
|1 243
|12,69%
|Gonzague Malherbe Libourne fait front
|1 204
|12,29%
|Philippe Labansat Lib.r.e.s.
|508
|5,18%
|Jean-Pierre Ladreyt Liste d'union municipale ni droite ni gauche mais libournais
|397
|4,05%
|Participation au scrutin
|Libourne
|Taux de participation
|62,14%
|Taux d'abstention
|37,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,51%
|Nombre de votants
|10 044
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