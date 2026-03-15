Résultat municipale 2026 à Libourne (33500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Libourne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Libourne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Libourne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BUISSON
Philippe BUISSON (30 élus) Libourne! 		6 206 65,62%
  • Philippe BUISSON
  • Laurie MAGIMEL
  • Jean-Philippe LE GAL
  • Juliette HEURTEBIS
  • Thierry MARTY
  • Quitterie LOEVENBRUCK
  • Christophe-Luc ROBIN
  • Marlinka CHICOYNEAU DE LAVALETTE
  • Rodolphe GUYOT
  • Karine BERRUEL
  • Denis SIRDEY
  • Gabi HÖPPER
  • Pierre PRUNIS
  • Dominique PELLARIN
  • François LABROUSSE
  • Emmanuelle MERIT
  • Cédric LOY
  • Marie-Sophie BERNADEAU
  • François BOILEAU
  • Esther SCHREIBER
  • Rachid AZLOUNI
  • Amélie DULAURENS
  • Baptiste ROUSSEAU
  • Marjorie DUPRAT
  • Bilal HALHOUL
  • Virginie BROUILLAC
  • Jean-Marc DEROUET
  • Claire PECOUT
  • Emile LUSIGNAN
  • Liliane TRAN
Franck DANIEL DE ROLAND
Franck DANIEL DE ROLAND (2 élus) Une ligne droite pour Libourne 		1 453 15,36%
  • Franck DANIEL DE ROLAND
  • Flavie FOURNIER
Christophe GIGOT
Christophe GIGOT (2 élus) Notre parti c'est Libourne 		1 090 11,53%
  • Christophe GIGOT
  • Edwige NOMDEDEU
Denis MAUGET
Denis MAUGET (1 élu) Libourne s'engage pour la paix 		545 5,76%
  • Denis MAUGET
Hélène HALBIN
Hélène HALBIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		163 1,72%
Participation au scrutin Libourne
Taux de participation 56,99%
Taux d'abstention 43,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 9 624

Source : ministère de l’Intérieur

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