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19:21 - Le poids démographique et économique de Libourne aux municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Libourne se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 24 668 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 511 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 6 190 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (68,33%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 2 548 personnes (10,33%) favorise une richesse culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 304 euros/mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 15,62%, annonçant une situation économique instable. Ainsi, Libourne incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Libourne aux municipales 2026 ? Le RN cumulait 12,44% des voix comptabilisées lors de l'élection municipale à Libourne en mars 2020. Le scrutin n'a pas nécessité de second tour, Philippe Buisson étant élu immédiatement. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 21,17% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 38,46% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 18,03% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN arrachait 38,62% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,97% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,05% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 36,54% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Libourne aux dernières élections ? Pour ces élections municipales, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Libourne sera essentielle dans la conclusion du scrutin. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 57,62 % du corps électoral, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que le Covid-19 touchait le pays. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 25,36 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,93 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 32,28 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 46,25 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où l'abstention est contenue.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Libourne ? La situation politique de Libourne a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone sans vote prédéterminé. Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Libourne avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 27,97% des bulletins. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Libourne plébiscitaient ensuite Florent Boudié (Majorité présidentielle) avec 33,20% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Florent Boudié culminant à 63,46% des voix sur place.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Libourne lors de la dernière présidentielle ? Lors des législatives de 2022, les votants de Libourne plébiscitaient Florent Boudié (Ensemble !) avec 33,86% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,38%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Libourne choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 27,40% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 23,29%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,54% pour Emmanuel Macron, contre 38,46% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Libourne une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Municipales : les impôts vont-ils compter à Libourne ? Si l'on regarde de près la fiscalité de Libourne, la taxe d'habitation a affiché un taux à 23,07 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 1,03814 million d'euros la même année. Une somme loin des 6 928 870 € perçus en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son produit et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Libourne atteint désormais 56,15 % en 2024 (contre 28,69 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Libourne a atteint 1 340 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 057 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Libourne Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Libourne. Au terme du premier tour à l'époque, Philippe Buisson (Divers gauche) a raflé la première place en récoltant 3 829 bulletins (56,60%). Sur la seconde marche, Charles Pouvreau (Divers) a rassemblé 18,76% des suffrages. Gonzague Malherbe (Rassemblement National) suivait, obtenant 12,44% des électeurs. Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Libourne, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Le camp minoritaire devra améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche pour remettre en cause cette domination, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.