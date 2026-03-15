Résultat municipale 2026 à Liesse-Notre-Dame (02350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Liesse-Notre-Dame a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Liesse-Notre-Dame, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Liesse-Notre-Dame [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal BECQUET
Pascal BECQUET (14 élus) Union pour un nouveau chapitre 		440 80,73%
  • Pascal BECQUET
  • Dorothée DORIER
  • Cyrille LECACHEUR
  • Magalie GUINET-DUPONT
  • Patrick DUPONT
  • Valérie MOREL
  • Bruno REMY
  • Émilie DESSAINT
  • Jacky DOBIGNY
  • Alexandra BARREAU
  • Régis ARMAND
  • Amélie MARTIN
  • Gilbert MASQUELIER
  • Céline BERNARD
Philippe CALMUS
Philippe CALMUS (1 élu) Liesse : notre ambition commune 		105 19,27%
  • Philippe CALMUS
Participation au scrutin Liesse-Notre-Dame
Taux de participation 67,15%
Taux d'abstention 32,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Nombre de votants 560

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Aisne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Aisne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Liesse-Notre-Dame