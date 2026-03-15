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19:16 - Comprendre l'électorat de Liesse-Notre-Dame : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Liesse-Notre-Dame comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 265 habitants répartis dans 622 logements, ce village présente une densité de 127 hab/km². Ses 40 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 329 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,46% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 22,83% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 41,03% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 5,65 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Liesse-Notre-Dame contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Quel est le poids du RN à Liesse-Notre-Dame ? Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru lors de la dernière campagne municipale à Liesse-Notre-Dame il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 48,56% des voix comptabilisées lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 69,73% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 41,62% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement nationaliste validait 62,63% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 59,60% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 62,43% pour le mouvement nationaliste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Dragon.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Liesse-Notre-Dame ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 61,48 % à Liesse-Notre-Dame lors des municipales de 2020, un chiffre exceptionnellement haut alors que le coronavirus perturbait l'événement. Il est en effet communément admis que l'élection municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le moment où les Français se rendent le plus aux urnes. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été chiffré à 77,83 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 52,93 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 66,42 % au premier tour, contre 48,43 % en 2022. Prendre du recul sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Liesse-Notre-Dame comme une commune fortement mobilisée aux urnes. En ce jour d'élection municipale à Liesse-Notre-Dame, cette particularité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Il y a deux ans, Liesse-Notre-Dame s'était tournée vers l'extrême droite Nicolas Dragon (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des législatives à Liesse-Notre-Dame en 2024 avec 62,43%. Damien Delavenne (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 19,37%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (59,60%). De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Liesse-Notre-Dame ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Liesse-Notre-Dame voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 48,56% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 17,25%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 69,73% pour Marine Le Pen, contre 30,27% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Liesse-Notre-Dame soutenaient en priorité Nicolas Dragon (RN) avec 41,62% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,63%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Liesse-Notre-Dame comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Philippe CALMUS a-t-il augmenté les impôts à Liesse-Notre-Dame ? Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Liesse-Notre-Dame entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 22,99 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant près de 41 100 euros environ la même année. Un montant loin des 259 400 euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Liesse-Notre-Dame a évolué pour se fixer à 49,44 % en 2024 (contre 17,72 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Liesse-Notre-Dame s'est chiffrée à 727 euros en 2024 (contre 555 € en 2020).

11:59 - Philippe Calmus vainqueur des dernières élections municipales à Liesse-Notre-Dame Il peut s'avérer édifiant d'examiner les résultats du dernier scrutin municipal à Liesse-Notre-Dame. Dès le premier tour à l'époque, Philippe Calmus a pris l'ascendant sur ses adversaires avec 50,32% des voix. Juste derrière, Lionel Messieux a rassemblé 49,67% des voix. Ce succès d'emblée de Philippe Calmus a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Liesse-Notre-Dame, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Devant cette victoire écrasante, le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.