Résultat de l'élection municipale 2026 à Lieusaint : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lieusaint [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lieusaint sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lieusaint.
L'actu des élections municipales 2026 à Lieusaint
13:09 - La liste Parti socialiste en tête à Lieusaint lors de la dernière municipale
L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Lieusaint s'avère riche d'enseignements. Sans aucune opposition, 'Lieusaint 2020-2026' a logiquement obtenu 100,00% des soutiens dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Lieusaint, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Au lendemain de ce scrutin sans véritable compétition, l'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux. La liste des candidats donne assurément déjà une première réponse.
09:57 - À quelle heure ferment les 5 bureaux de vote à Lieusaint ?
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote de Lieusaint sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Ce dimanche 15 mars 2026, les 7 476 votants de Lieusaint sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les années à venir. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. La liste des candidats en 2026 a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lieusaint
|Tête de listeListe
|
Michel Bisson
Liste d'union à gauche
Lieusaint 2026-2032
|
|
Zina Diab
Liste d'extrême-gauche
ENSEMBLE POUR LIEUSAINT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Bisson (33 élus) Lieusaint 2020-2026
|1 467
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Lieusaint
|Taux de participation
|25,04%
|Taux d'abstention
|74,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 654
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Bisson (27 élus) Lieusaint 2014-2020
|1 876
|63,55%
|
|Jean Marie Borderies (6 élus) Ensemble changeons lieusaint
|1 076
|36,44%
|
|Participation au scrutin
|Lieusaint
|Taux de participation
|50,66%
|Taux d'abstention
|49,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,48%
|Nombre de votants
|3 123
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