Résultat de l'élection municipale 2026 à Lieusaint : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lieusaint

Tête de listeListe
Michel Bisson
Michel Bisson Liste d'union à gauche
Lieusaint 2026-2032
  • Michel Bisson
  • Virginie Thobor
  • Sébastien Flahaut
  • Valérie Lengard
  • Olivier Faure
  • Muriel Duclau
  • Abdoul Gadery Niane
  • Naouale Rhoun
  • Hamid Niati
  • Nadine Hulin
  • Denis Gouet Yem
  • Anissa Chehbib
  • Sandro Bianchi
  • Soraya Ben Boualaya
  • Emmanuel Cattiau
  • Saïda Soufi
  • Xavier Habrant
  • Mireille Habert
  • Philippe Lauberthe
  • Fernanda Bethune
  • Bernard Campeis
  • Céline Arpaci
  • Thierry Edom
  • Maïmouna Diaw
  • Cheikh Tidiane Ndoye
  • Hanane Lagha
  • Steven Mpemba
  • Gwenn Coadic
  • Marc Boitel
  • Dalizare Vilaça
  • Josua Sakti Haron
  • Stéphanie Eve-Catuhe
  • Walid Heddadji
  • Marie-Thérèse Ferreira
  • Antonio Soares
Zina Diab
Zina Diab Liste d'extrême-gauche
ENSEMBLE POUR LIEUSAINT
  • Zina Diab
  • Amjed Hamel
  • Marianna Trymbulak
  • Amar Chettouh
  • Omaïma Horrig
  • Abdelqouddous Khaled
  • Samira Kennane
  • Sylvain Gentès
  • Hélène Wang
  • Thomas Kertesz
  • Konbosse Dieoune
  • Lyvann Francisque
  • Angèlique Levoye
  • Djallal-Eddine Serrai
  • Karima Bensalem
  • Hicham Ogbi
  • Inès Smirani
  • François Xavier Tazaro
  • Wissal Toumatik
  • Hugues Agoïnon
  • Aïcha Benzyane
  • Sofian Alla
  • Béatrice Durieux
  • Hassen Smirani
  • Catherine Millet
  • Wassim Maïdi
  • Aurélie Gueugneau
  • Rachid Hamel
  • Noémi Kertesz
  • Slim Zeggaï
  • Océane Briand
  • Yanis Khaled
  • Dieynaba Bathily

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Bisson
Michel Bisson (33 élus) Lieusaint 2020-2026 		1 467 100,00%
  • Michel Bisson
  • Virginie Thobor
  • Sébastien Flahaut
  • Valérie Lengard
  • Abdoul Gadery Niane
  • Muriel Duclau
  • Hamid Niati
  • Anaïs Litwinski
  • Sandro Bianchi
  • Naouale Rhoun
  • Philippe Lauberthe
  • Nadine Hulin
  • Denis Gouet-Yem
  • Liliane Vessah
  • Michel Vey
  • Judicaëlle Kombo Tsimba
  • Bernard Campeis
  • Mireille Habert
  • Misha Agard
  • Saïda Soufi
  • Nordine Abdellaoui
  • Marion Audet
  • Thierry Edom
  • Emma Danielle Bitty
  • Mahmoud Jlassi
  • Nadjmat Rosinel
  • Josua Haron
  • Souad Awale Guedi
  • Pedro Amiens
  • Fernanda Bethune
  • Cheikh Tidiane Ndoye
  • Tatiana Pochot
  • Franck Carrara
Participation au scrutin Lieusaint
Taux de participation 25,04%
Taux d'abstention 74,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 654

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Bisson
Michel Bisson (27 élus) Lieusaint 2014-2020 		1 876 63,55%
  • Michel Bisson
  • Virginie Thobor
  • Daniel Allioux
  • Muriel Dran-Duclau
  • Sébastien Flahaut
  • Valérie Lengard
  • Abdoul Niane
  • Nadine Hulin
  • Denis Boyer
  • Elsa Agbo
  • Sandro Bianchi
  • Liliane Vessah
  • Robert Leon
  • Anaïs Litwinski
  • Denis Gouet-Yem
  • Naouale Rhoun
  • Hamid Miati
  • Judicaelle Mbama Ngankoua
  • Pascal Moreau
  • Marine Prud'homme
  • Michel Vey
  • Diba Diallo
  • Philippe Lauberthe
  • Mylène Bazzoni
  • Fabien Laurent
  • Mireille Habert
  • Omar Del
Jean Marie Borderies
Jean Marie Borderies (6 élus) Ensemble changeons lieusaint 		1 076 36,44%
  • Jean Marie Borderies
  • Annette Bywalska
  • Pascal Lienard
  • Anne Laure Borderies
  • Sid Ali Zegai
  • Virginie Seeuws
Participation au scrutin Lieusaint
Taux de participation 50,66%
Taux d'abstention 49,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,48%
Nombre de votants 3 123

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