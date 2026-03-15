Résultat municipale 2026 à Lieusaint (77127) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lieusaint a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lieusaint, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lieusaint [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel BISSON
Michel BISSON (32 élus) Lieusaint 2026-2032 		2 899 89,25%
  • Michel BISSON
  • Virginie THOBOR
  • Sébastien FLAHAUT
  • Valérie LENGARD
  • Olivier FAURE
  • Muriel DUCLAU
  • Abdoul Gadery NIANE
  • Naouale RHOUN
  • Hamid NIATI
  • Nadine HULIN
  • Denis GOUET YEM
  • Anissa CHEHBIB
  • Sandro BIANCHI
  • Soraya BEN BOUALAYA
  • Emmanuel CATTIAU
  • Saïda SOUFI
  • Xavier HABRANT
  • Mireille HABERT
  • Philippe LAUBERTHE
  • Fernanda BETHUNE
  • Bernard CAMPEIS
  • Céline ARPACI
  • Thierry EDOM
  • Maïmouna DIAW
  • Cheikh Tidiane NDOYE
  • Hanane LAGHA
  • Steven MPEMBA
  • Gwenn COADIC
  • Marc BOITEL
  • Dalizare VILAÇA
  • Josua Sakti HARON
  • Stéphanie EVE-CATUHE
Zina DIAB
Zina DIAB (1 élu) ENSEMBLE POUR LIEUSAINT 		349 10,75%
  • Zina DIAB
Participation au scrutin Lieusaint
Taux de participation 43,95%
Taux d'abstention 56,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 3 370

Source : ministère de l’Intérieur

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