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19:21 - Lieusaint : démographie, élections et perspectives d'avenir En pleine campagne électorale municipale, Lieusaint est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 14 096 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 037 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 234 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (23,39%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 1 584 résidents étrangers, soit 11,24% de la population, favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,47%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 565 euros par mois. À Lieusaint, où la jeunesse représente 48% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le score du RN à Lieusaint ? Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Lieusaint il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 18,93% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,08% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 17,69% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Lieusaint comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 27,41% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Le Rassemblement national était relégué loin derrière dans l'urne.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Lieusaint ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale à Lieusaint avait été marqué par une abstention de 74,96 %, un niveau remarquable (la participation se limitant à 25,04 %) alors que l'épidémie de coronavirus commençait à toucher le pays. N'oublions pas que les élections municipales sont pourtant historiquement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français se mobilisent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été bornée par une abstention à 25,71 % dans la ville (la participation grimpant à 74,29 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 60,36 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 37,41 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 57,22 %. Prendre du recul sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine d'identifier Lieusaint comme une ville souvent détournée des bureaux de vote. Ce facteur à Lieusaint sera en conséquence un véritable pivot de cette élection municipale.

15:59 - Lieusaint classée au centre avant les municipales 2026 Lors des européennes, le résultat à Lieusaint s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,41%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (25,75%) et Raphaël Glucksmann (13,69%). Olivier Faure (Union de la gauche) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Lieusaint après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 55,25%. Vincent Paul-Petit (Divers droite) se trouvait à la deuxième place avec 27,90%. Les votants tranchaient d'ailleurs l'affaire sans trembler dans la circonscription, qui sera privée de second tour La situation politique de Lieusaint a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un territoire très porté vers la gauche, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Lieusaint reste un territoire tourné vers la gauche L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Lieusaint s'affirme comme un bastion historique de la gauche radicale. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Lieusaint plaçait en effet Jean-Luc Mélenchon en tête avec 36,63% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,28%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 63,92%, contre 36,08% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Lieusaint soutenaient en priorité Olivier Faure (Nupes) avec 50,47% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,82%.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité à Lieusaint pour les municipales ? Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Lieusaint, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 20,31 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 69 960 € la même année. Un montant loin des quelque 2,0805 millions d'euros (2 080 500 € très exactement) engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Lieusaint atteint désormais 52,62 % en 2024 (contre 30,72 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Lieusaint s'est établi à 3 047 euros en 2024 contre 2 109 euros en début de mandat.

11:59 - La liste Parti socialiste en tête à Lieusaint lors de la dernière municipale L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Lieusaint s'avère riche d'enseignements. Sans aucune opposition, 'Lieusaint 2020-2026' a logiquement obtenu 100,00% des soutiens dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Lieusaint, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Au lendemain de ce scrutin sans véritable compétition, l'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux. La liste des candidats donne assurément déjà une première réponse.