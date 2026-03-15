Résultat de l'élection municipale 2026 à Liévin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Liévin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Liévin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Liévin.
L'actu des élections municipales 2026 à Liévin
13:09 - Le match de l'élection à Liévin n'avait pas eu de second tour en 2020
À Liévin, les résultats du scrutin municipal précédent se sont révélés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral, Laurent Duporge (Union de la gauche) a décroché la tête du classement en récoltant 5 316 suffrages (73,51%). Sur la seconde marche, Louis Mompeu (Rassemblement National) a capté 1 155 votes (15,97%). Le trio de tête a été complété par Daniel Ludwikowski (Europe Ecologie-Les Verts), réunissant 6,16% des électeurs. Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Liévin, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, renverser une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche un challenge titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Liévin
À l’occasion des élections municipales de 2026, les votants de Liévin devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de la commune. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste de ceux qui souhaiteraient apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Liévin a été publiée ci-dessous. Pour voter, les habitants de la commune seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 26 bureaux de vote de Liévin. Vous pourrez consulter les résultats du premier tour à Liévin sur cette page à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Liévin
|Tête de listeListe
|
Régis Scheenaerts
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Hervé Laurent
Liste divers gauche
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LIEVIN
|
|
Dany Paiva
Liste du Rassemblement National
LIEVIN POUR VOUS D'ABORD !
|
|
Jérôme Darras
Liste d'union à gauche
LIEVIN NOTRE ENERGIE COMMUNE - LISTE D'UNION ET DE PROGRES (PS-PCF-LES ECOLOGISTES)
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Duporge (35 élus) Notre fierte commune lievin liste presentee par les forces de gauche et ecologistes (ps-mdc-pcf-lievin ecologie)
|5 316
|73,51%
|
|Louis Mompeu (3 élus) Le lievin de demain
|1 155
|15,97%
|
|Daniel Ludwikowski (1 élu) Lievin verte 2020
|446
|6,16%
|
|Guillaume Kaznowski Lievin de toutes nos forces
|197
|2,72%
|Régis Scheenaerts Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|117
|1,61%
|Participation au scrutin
|Liévin
|Taux de participation
|35,34%
|Taux d'abstention
|64,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 439
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Duporge (31 élus) Lievin, notre passion commune
|6 581
|54,74%
|
|Roger Fruchart (5 élus) Lievin bleu marine
|3 229
|26,86%
|
|Frédéric Lamand (2 élus) Ensemble, faisons de lievin une ville d'avenir
|1 130
|9,40%
|
|Daniel Ludwikowski (1 élu) Ecologie et citoyennete : lievin 2014
|623
|5,18%
|
|Régis Scheenaerts Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|458
|3,80%
|Participation au scrutin
|Liévin
|Taux de participation
|55,51%
|Taux d'abstention
|44,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Nombre de votants
|12 390
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