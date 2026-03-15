Résultat de l'élection municipale 2026 à Liévin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Liévin

Tête de listeListe
Régis Scheenaerts
Régis Scheenaerts Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Régis Scheenaerts
  • Nathalie Hubert
  • Michel Tomczak
  • Marie Lesieur
  • Philippe Savreux
  • Jamila Akadar
  • Charles Dewilde
  • Laurence Sense
  • Saïd Aïnzem
  • Sandrine Loriot
  • Jalal Kaïmou
  • Léna Jaulin
  • David Chavaudra
  • Laure Fardel
  • Sébastien Godart
  • Nadia Boureghdad
  • Sofian Souici
  • Johanna Beauger
  • André Dubois
  • Emeline Beck
  • Guy Soen
  • Magali Mouche
  • Alain Marlot
  • Éléanore Chavaudra
  • Mathis Scheenaerts
  • Barbara Bentkowski
  • Dylan Delaby
  • Cathy Larue
  • Patrick Limousin
  • Najet Djedoui
  • Michel Duchateau
  • Monia Dufour
  • Philippe Copin
  • Louise Marguet
  • Donat Havret
  • Cindy Degalet
  • Nicolas Gilbert
  • Yveline Guffroy
  • Rudy Urbaniak
Hervé Laurent
Hervé Laurent Liste divers gauche
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LIEVIN
  • Hervé Laurent
  • Inès Da Silva
  • Fabrice Delaby
  • Nadine Dobrowski
  • Freddy Laurent
  • Marie-Georges Marlard
  • Jean Guilleman
  • Patricia Gallet
  • Frédéric Gaultier
  • Isabelle Deleury
  • Rémy Brand
  • Fanny Noisette-Pinato
  • Jean-Luc Franchi
  • Magalie Cheret
  • Joël Hiecque
  • Rahma Benkrim-Rais
  • Romain Letombe
  • Sabrina Picchiarini
  • Danny Cattel
  • Martine Lefebvre-Benezit
  • Sylvain Leclerc
  • Stéphanie Boccard
  • Hugo Cattel
  • Mélanie Zupanc-Leclere
  • Didier Dupuis
  • Marie-Christine Hatte
  • Abdel Malik Louh
  • Sabine Caron
  • Emmanuel Blaret
  • Emma Deleury
  • Jacky Farsy
  • Margot Pailliet
  • Jean-Marc Dumery
  • Françoise Lejeune
  • Steven Lambert
  • Isabelle Brasseur
  • Stéphane Zalisz
  • Colette Strozyk-Linster
  • André Halipret
  • Florence Senechal
  • Pierre Hatte
Dany Paiva
Dany Paiva Liste du Rassemblement National
LIEVIN POUR VOUS D'ABORD !
  • Dany Paiva
  • Valérie Marcos
  • Emmanuel Fontaine
  • Christelle Kaczmarek
  • Jean-François Boulongne
  • Isabelle Przymrozek
  • Kévin Storez
  • Annie Liant
  • Didier Bayard
  • Virginie Roelandt
  • Gaetan Dumont
  • Alexia Barret
  • Xavier Brissy
  • Margot Guyard
  • Pascal Boulinguez
  • Carole Colle
  • Loïc Rembry
  • Marjorie Flanquart
  • Bastien Malbranque
  • Isabelle Carpentier
  • Marc Ramez
  • Mélanie Henry
  • Sébastien Phileas
  • Véronique Viseur
  • Teddy Guizon
  • Anita Moreau
  • Nicolas Walkowiak
  • Hélène Prin
  • Jordan Parsy
  • Aurore Dufour
  • Jean-Philippe Vallet
  • Peggy Rembry
  • Hervé Ogrodowicz
  • Betty Delaforge
  • Kevin Flament
  • Catherine Deneux
  • Julien Cuvelier
  • Coralie Marcos
  • Mickaël Gallet
  • Danaëlle Decroix
  • Sébastien Mary
Jérôme Darras
Jérôme Darras Liste d'union à gauche
LIEVIN NOTRE ENERGIE COMMUNE - LISTE D'UNION ET DE PROGRES (PS-PCF-LES ECOLOGISTES)
  • Jérôme Darras
  • Sophie Rusin
  • Marc Teilliez
  • Marjorie Delonghai
  • Eric Michalak
  • Samia Sadoune
  • Henri Jackowski
  • Martine Germa
  • Jacques Becquet
  • Annabelle Planard
  • Lionel Flament
  • Katy Clement
  • Daniel Fruchart
  • Alexandra Hove
  • Noraddine Baraka
  • Thérèse Chiarello
  • Jean-Luc Deprez
  • Martine Vancaille
  • Tayssir El Masri
  • Marie-Christine Betremieux
  • Aymerik Lemaire
  • Christelle Delaruyelle
  • Dany Tison
  • Emma Aubriet
  • Noah Derriche
  • Sarah Benezit
  • Jean-Marc Boniface
  • Chantal Pruvost
  • Hachim El Jazouli
  • Maryline Belcio
  • Laurent Rohart
  • Roselyne Nespola
  • Eric Decarcique
  • Cathy Martin
  • Julien Noisette
  • Christelle Delaporte
  • Naoufal Yahyaoui
  • Noémie Sauce
  • Fabien Froment
  • Claudia Swiergiel
  • Jean-Pierre Kucheida

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Duporge
Laurent Duporge (35 élus) Notre fierte commune lievin liste presentee par les forces de gauche et ecologistes (ps-mdc-pcf-lievin ecologie) 		5 316 73,51%
  • Laurent Duporge
  • Martine Germa
  • Daniel Dernoncourt
  • Samia Sadoune
  • Yvon Lejeune
  • Katy Clement
  • Jérôme Darras
  • Sophie Rusin
  • Henri Jackowski
  • Thérèse Chiarello
  • Edmond Goguillon
  • Françoise Benezit
  • Jacques Becquet
  • Alexandra Hove
  • Eric Michalak
  • Inès Da Silva
  • Lionel Flament
  • Martine Vancaille
  • Dany Tison
  • Chantal Pruvost
  • Marc Teilliez
  • Marie-Christine Betremieux
  • Julien Noisette
  • Annabelle Planard
  • Sahaman Belkadi
  • Véronique Bellouni
  • Marc Witczak
  • Maryline Belcio
  • Bernard Mikolajczyk
  • Cathy Martin
  • Vincent Richard
  • Roselyne Nespola
  • Jean-Luc Deprez
  • Christelle Delaruyelle
  • Alain Gorriez
Louis Mompeu
Louis Mompeu (3 élus) Le lievin de demain 		1 155 15,97%
  • Louis Mompeu
  • Ludivine Funk
  • Frédéric Lamotte
Daniel Ludwikowski
Daniel Ludwikowski (1 élu) Lievin verte 2020 		446 6,16%
  • Daniel Ludwikowski
Guillaume Kaznowski
Guillaume Kaznowski Lievin de toutes nos forces 		197 2,72%
Régis Scheenaerts
Régis Scheenaerts Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		117 1,61%
Participation au scrutin Liévin
Taux de participation 35,34%
Taux d'abstention 64,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 439

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Duporge
Laurent Duporge (31 élus) Lievin, notre passion commune 		6 581 54,74%
  • Laurent Duporge
  • Martine Germa
  • Daniel Dernoncourt
  • Mina Oubalaaid
  • Yvon Lejeune
  • Dominique Massin
  • Michel Lardez
  • Françoise Benezit
  • Jérôme Darras
  • Samia Gaci
  • François Grabarz
  • Jacqueline Pentier
  • Edmond Goguillon
  • Françoise Hautecoeur
  • Mouloud Amouz
  • Stéphanie Duthoit
  • Jean-Bernard Macquart
  • Pascale Belva
  • Eric Michalak
  • Marie-Claire Haar
  • Jean-Luc Van Beveren
  • Elodie Duval
  • Jacques Lelong
  • Caroline Hiest
  • Marc Witczak
  • Nicole Blanchart
  • Jean-Marie Petitpre
  • Martine Vancaille
  • Miguel Gasse
  • Véronique Bellouni
  • Henri Jackowski
Roger Fruchart
Roger Fruchart (5 élus) Lievin bleu marine 		3 229 26,86%
  • Roger Fruchart
  • Marie-Thérèse Hubert-Leclercq
  • Guillaume Kaznowski
  • Cécile Bottin
  • Serge Kaznowski
Frédéric Lamand
Frédéric Lamand (2 élus) Ensemble, faisons de lievin une ville d'avenir 		1 130 9,40%
  • Frédéric Lamand
  • Charlotte Van Waelscappel
Daniel Ludwikowski
Daniel Ludwikowski (1 élu) Ecologie et citoyennete : lievin 2014 		623 5,18%
  • Daniel Ludwikowski
Régis Scheenaerts
Régis Scheenaerts Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		458 3,80%
Participation au scrutin Liévin
Taux de participation 55,51%
Taux d'abstention 44,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Nombre de votants 12 390

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