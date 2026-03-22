Résultat de l'élection municipale 2026 à Liévin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Liévin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Liévin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Liévin.
L'actu des élections municipales 2026 à Liévin
11:50 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Liévin
Les élections municipales 2026 à Liévin ont vu Jérôme Darras (Union de la gauche) prendre la première place il y a une semaine avec 43,65 % des bulletins valides. À sa suite, Dany Paiva (Rassemblement National) a pris la position de dauphin avec 38,48 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Hervé Laurent, étiqueté Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Régis Scheenaerts, portant la nuance Extrême gauche, a terminé avec 2,36 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Liévin, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 46,56 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Liévin
Le deuxième tour des élections municipales à Liévin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Dany Paiva
Liste du Rassemblement National
LIEVIN POUR VOUS D'ABORD !
|
|
Jérôme Darras
Liste d'union à gauche
LIEVIN NOTRE ENERGIE COMMUNE - LISTE D'UNION ET DE PROGRES (PS-PCF-LES ECOLOGISTES)
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Liévin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme DARRAS (Ballotage) LIEVIN NOTRE ENERGIE COMMUNE - LISTE D'UNION ET DE PROGRES (PS-PCF-LES ECOLOGISTES)
|4 871
|43,65%
|Dany PAIVA (Ballotage) LIEVIN POUR VOUS D'ABORD !
|4 294
|38,48%
|Hervé LAURENT (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LIEVIN
|1 732
|15,52%
|Régis SCHEENAERTS Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|263
|2,36%
|Participation au scrutin
|Liévin
|Taux de participation
|53,44%
|Taux d'abstention
|46,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|11 387
Source : ministère de l’Intérieur
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