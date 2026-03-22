Résultat de l'élection municipale 2026 à Liévin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Liévin

Le deuxième tour des élections municipales à Liévin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Dany Paiva
Dany Paiva Liste du Rassemblement National
LIEVIN POUR VOUS D'ABORD !
  • Dany Paiva
  • Valérie Marcos
  • Emmanuel Fontaine
  • Christelle Kaczmarek
  • Jean-François Boulongne
  • Isabelle Przymrozek
  • Kévin Storez
  • Annie Liant
  • Didier Bayard
  • Virginie Roelandt
  • Gaetan Dumont
  • Alexia Barret
  • Xavier Brissy
  • Margot Guyard
  • Pascal Boulinguez
  • Carole Colle
  • Loïc Rembry
  • Marjorie Flanquart
  • Bastien Malbranque
  • Isabelle Carpentier
  • Marc Ramez
  • Mélanie Henry
  • Sébastien Phileas
  • Véronique Viseur
  • Teddy Guizon
  • Anita Moreau
  • Nicolas Walkowiak
  • Hélène Prin
  • Jordan Parsy
  • Aurore Dufour
  • Jean-Philippe Vallet
  • Peggy Rembry
  • Hervé Ogrodowicz
  • Betty Delaforge
  • Kevin Flament
  • Catherine Deneux
  • Julien Cuvelier
  • Coralie Marcos
  • Mickaël Gallet
  • Danaëlle Decroix
  • Sébastien Mary
Jérôme Darras
Jérôme Darras Liste d'union à gauche
LIEVIN NOTRE ENERGIE COMMUNE - LISTE D'UNION ET DE PROGRES (PS-PCF-LES ECOLOGISTES)
  • Jérôme Darras
  • Sophie Rusin
  • Marc Teilliez
  • Marjorie Delonghai
  • Eric Michalak
  • Samia Sadoune
  • Henri Jackowski
  • Martine Germa
  • Jacques Becquet
  • Annabelle Planard
  • Lionel Flament
  • Katy Clement
  • Daniel Fruchart
  • Alexandra Hove
  • Noraddine Baraka
  • Thérèse Chiarello
  • Jean-Luc Deprez
  • Martine Vancaille
  • Tayssir El Masri
  • Marie-Christine Betremieux
  • Aymerik Lemaire
  • Christelle Delaruyelle
  • Dany Tison
  • Emma Aubriet
  • Noah Derriche
  • Sarah Benezit
  • Jean-Marc Boniface
  • Chantal Pruvost
  • Hachim El Jazouli
  • Maryline Belcio
  • Laurent Rohart
  • Roselyne Nespola
  • Eric Decarcique
  • Cathy Martin
  • Julien Noisette
  • Christelle Delaporte
  • Naoufal Yahyaoui
  • Noémie Sauce
  • Fabien Froment
  • Claudia Swiergiel
  • Jean-Pierre Kucheida

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Liévin

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme DARRAS
Jérôme DARRAS (Ballotage) LIEVIN NOTRE ENERGIE COMMUNE - LISTE D'UNION ET DE PROGRES (PS-PCF-LES ECOLOGISTES) 		4 871 43,65%
Dany PAIVA
Dany PAIVA (Ballotage) LIEVIN POUR VOUS D'ABORD ! 		4 294 38,48%
Hervé LAURENT
Hervé LAURENT (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LIEVIN 		1 732 15,52%
Régis SCHEENAERTS
Régis SCHEENAERTS Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		263 2,36%
Participation au scrutin Liévin
Taux de participation 53,44%
Taux d'abstention 46,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 11 387

Source : ministère de l’Intérieur

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