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19:21 - Liévin : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Liévin se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 30 113 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 133 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 8 278 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (71,41%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 869 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 575 € par an, la commune affiche un taux de chômage de 20,37%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Liévin, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Liévin Le RN avait récolté 15,97% des bulletins exprimés lors de l'élection municipale à Liévin il y a 6 ans. Il n'y aura pas de second tour, Laurent Duporge étant désigné immédiatement. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 45,61% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 64,64% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 36,68% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 47,86% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 54,61% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 57,74% pour le mouvement nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bruno Bilde.

16:58 - Rétrospective : la participation à Liévin avant 2026 Au soir de cette municipale, le degré de la participation agira lourdement sur les résultats de Liévin. La mobilisation s'élevait à 35,34 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, en deçà de la moyenne nationale alors que nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux du fait de l'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part fédéré 68,72 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 44,63 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 58,00 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 40,50 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une zone en retrait des urnes en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Comment a voté Liévin il y a deux ans ? Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Bruno Bilde (Rassemblement National) en tête du peloton avec 57,74% au premier tour, devant Alain Bavay (Union de la gauche) avec 28,33%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Le choc des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Liévin avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (54,61%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 9,77% des votes. La situation politique de Liévin a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Dernière présidentielle à Liévin : les résultats qu'il faut comprendre L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Liévin se positionne comme une ville politiquement partagée. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Liévin privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (45,61%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 19,70%. Le second tour validait ensuite ce choix en offrant 64,64% pour Marine Le Pen, contre 35,36% pour d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Liévin portaient leur choix sur Jérôme Darras (Nupes) avec 41,79% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,14% des suffrages.

12:58 - En amont des municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire de Liévin ? À Liévin, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 23,29 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de près de 458 500 euros environ, en net recul par rapport aux 6 134 850 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Liévin atteint désormais 66,26 % en 2024 (contre 44,00 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Liévin s'est établi à environ 984 euros en 2024 (contre 955 € en 2020).

11:59 - Le match de l'élection à Liévin n'avait pas eu de second tour en 2020 À Liévin, les résultats du scrutin municipal précédent se sont révélés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral, Laurent Duporge (Union de la gauche) a décroché la tête du classement en récoltant 5 316 suffrages (73,51%). Sur la seconde marche, Louis Mompeu (Rassemblement National) a capté 1 155 votes (15,97%). Le trio de tête a été complété par Daniel Ludwikowski (Europe Ecologie-Les Verts), réunissant 6,16% des électeurs. Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Liévin, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, renverser une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche un challenge titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.