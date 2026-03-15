Résultat municipale 2026 à Liévin (62800) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Liévin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Liévin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Liévin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme DARRAS
Jérôme DARRAS LIEVIN NOTRE ENERGIE COMMUNE - LISTE D'UNION ET DE PROGRES (PS-PCF-LES ECOLOGISTES) 		4 871 43,65%
Dany PAIVA
Dany PAIVA LIEVIN POUR VOUS D'ABORD ! 		4 294 38,48%
Hervé LAURENT
Hervé LAURENT UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LIEVIN 		1 732 15,52%
Régis SCHEENAERTS
Régis SCHEENAERTS Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		263 2,36%
Participation au scrutin Liévin
Taux de participation 53,44%
Taux d'abstention 46,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 11 387

Source : ministère de l’Intérieur

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