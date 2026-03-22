Résultat de l'élection municipale 2026 à Ligny-en-Cambrésis : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ligny-en-Cambrésis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Ligny-en-Cambrésis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ligny-en-Cambrésis.
L'actu des élections municipales 2026 à Ligny-en-Cambrésis
11:43 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à Ligny-en-Cambrésis ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Ligny-en-Cambrésis, c'est Christelle Meriaux qui est arrivée en tête en s'adjugeant 44,14 % des voix. Julien Léonard s'est classé deuxième avec 34,83 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, avec 21,03 %, Vanessa Claise s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Ligny-en-Cambrésis, l'élection a mobilisé 68,70 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Ligny-en-Cambrésis
Le deuxième tour des élections municipales à Ligny-en-Cambrésis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christelle Meriaux
Divers
AVEC VOUS, FAISONS VIVRE LIGNY
|
|
Julien Léonard
Divers
Notre priorité, c'est vous !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ligny-en-Cambrésis
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christelle MERIAUX (Ballotage) AVEC VOUS, FAISONS VIVRE LIGNY
|403
|44,14%
|Julien LÉONARD (Ballotage) Notre priorité, c'est vous !
|318
|34,83%
|Vanessa CLAISE (Ballotage) Une nouvelle pierre à l'infini
|192
|21,03%
|Participation au scrutin
|Ligny-en-Cambrésis
|Taux de participation
|68,70%
|Taux d'abstention
|31,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Nombre de votants
|948
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Ligny-en-Cambrésis
- Ligny-en-Cambrésis (59191)
- Ecole primaire à Ligny-en-Cambrésis
- Maternités à Ligny-en-Cambrésis
- Crèches et garderies à Ligny-en-Cambrésis
- Salaires à Ligny-en-Cambrésis
- Impôts à Ligny-en-Cambrésis
- Dette et budget de Ligny-en-Cambrésis
- Climat et historique météo de Ligny-en-Cambrésis
- Accidents à Ligny-en-Cambrésis
- Délinquance à Ligny-en-Cambrésis
- Inondations à Ligny-en-Cambrésis
- Nombre de médecins à Ligny-en-Cambrésis
- Pollution à Ligny-en-Cambrésis
- Entreprises à Ligny-en-Cambrésis
- Prix immobilier à Ligny-en-Cambrésis