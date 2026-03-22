Résultat de l'élection municipale 2026 à Ligny-en-Cambrésis : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Ligny-en-Cambrésis

Le deuxième tour des élections municipales à Ligny-en-Cambrésis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christelle Meriaux
Christelle Meriaux Divers
AVEC VOUS, FAISONS VIVRE LIGNY
  • Christelle Meriaux
  • Jean Pierre Lefebvre
  • Peggy Hego
  • Robin Claisse
  • Sandrine Hornez-Dhermies
  • Pasquale Calvanese
  • Pascale Dusséaux
  • Jacques Carpentier
  • Enola Morival
  • Olivier Grière
  • Perrine Maresse
  • Loïc Millet
  • Annette Blangis
  • Ghislain Delsarte
  • Mélanie Fournier
  • Narom Bun
  • Virginie Boudailler
  • Laurent Guillaume
  • Anabela Domingues Bezelga
Julien Léonard
Julien Léonard Divers
Notre priorité, c'est vous !
  • Julien Léonard
  • Véronique Lazon
  • Pascal Foulon
  • Delphine Fauqueux
  • Jean Michel Vérin
  • Nathalie Ryez Tonton
  • Jean-Pierre Thieuleux
  • Christelle Lafuente-Heartsburger
  • Pascal Roëls
  • Sophia Sadequi
  • René Lestringuez
  • Audrey Gardez
  • Timothée Marais
  • Ludivine Millot
  • Christopher Le Beillan
  • Sonia Sadequi
  • Grégory Marcaille
  • Angèle Leulieux
  • Damien Choquet
  • Louane Chardin
  • Julien Leducq

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ligny-en-Cambrésis

Tête de listeListe Voix % des voix
Christelle MERIAUX
Christelle MERIAUX (Ballotage) AVEC VOUS, FAISONS VIVRE LIGNY 		403 44,14%
Julien LÉONARD
Julien LÉONARD (Ballotage) Notre priorité, c'est vous ! 		318 34,83%
Vanessa CLAISE
Vanessa CLAISE (Ballotage) Une nouvelle pierre à l'infini 		192 21,03%
Participation au scrutin Ligny-en-Cambrésis
Taux de participation 68,70%
Taux d'abstention 31,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 948

Source : ministère de l’Intérieur

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