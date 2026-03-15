Résultat municipale 2026 à Ligny-en-Cambrésis (59191) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ligny-en-Cambrésis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ligny-en-Cambrésis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ligny-en-Cambrésis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christelle MERIAUX
Christelle MERIAUX AVEC VOUS, FAISONS VIVRE LIGNY 		403 44,14%
Julien LÉONARD
Julien LÉONARD Notre priorité, c'est vous ! 		318 34,83%
Vanessa CLAISE
Vanessa CLAISE Une nouvelle pierre à l'infini 		192 21,03%
Participation au scrutin Ligny-en-Cambrésis
Taux de participation 68,70%
Taux d'abstention 31,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 948

Source : ministère de l’Intérieur

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