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19:19 - Comprendre l'électorat de Ligny-en-Cambrésis : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Ligny-en-Cambrésis, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections municipales ? Dans la ville, 20,49% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 6,19% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (22,20%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 851 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (4,59%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,54%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Ligny-en-Cambrésis mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,72% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Quelle percée du RN à Ligny-en-Cambrésis aux municipales ? Le parti à la flamme n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Ligny-en-Cambrésis en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 49,64% des voix lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 68,73% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 36,98% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le RN sécurisait 55,86% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 59,18% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 60,32% pour le RN. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandre Dufosset.

16:58 - Ligny-en-Cambrésis classée parmi les villes mobilisées avant les municipales La mobilisation de l'électorat de Ligny-en-Cambrésis constituera une clé pour cette municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de l'élection municipale avait vu 56,07 % des inscrits venir aux urnes dans la commune, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale, beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les électeurs se rendent le plus aux urnes, les figures du maire et du président étant centrales. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 1 001 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 75,09 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 50,45 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 64,71 %, contre seulement 44,40 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune se positionne donc sensiblement comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Comment Ligny-en-Cambrésis a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Ligny-en-Cambrésis avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 59,18% des inscrits. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Alexandre Dufosset (Rassemblement National) en pole position avec 60,32% au premier tour, devant Nicolas Siegler (Divers droite) avec 29,73%. Les citoyens expédiaient d'ailleurs la question sans hésitation dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (52,51%). Cette analyse des scrutins de 2024 révèle donc que Ligny-en-Cambrésis restait à l'époque une terre de droite mariniste, en cohérence avec les choix de 2022.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Ligny-en-Cambrésis reste un territoire tourné vers la droite radicale Lors des législatives de 2022, les votants de Ligny-en-Cambrésis portaient leur choix sur Mélanie Disdier (RN) avec 36,98% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,86%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Ligny-en-Cambrésis tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 49,64% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 20,84%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 68,73% pour Marine Le Pen, contre 31,27% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Ligny-en-Cambrésis un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Ligny-en-Cambrésis qui influencera l'issue du scrutin À Ligny-en-Cambrésis, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 14,20 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 18 500 €. Une recette bien loin des quelque 240 600 euros engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Ligny-en-Cambrésis est passé à 33,07 % en 2024 (contre 13,78 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Ligny-en-Cambrésis s'est établi à environ 538 euros en 2024 contre 438 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Ligny-en-Cambrésis ? Les résultats des dernières élections municipales à Ligny-en-Cambrésis ont fourni un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Julien Leonard a fait la course en tête en totalisant 53,85% des bulletins. Derrière, Pascal Foulon a capté 192 suffrages en sa faveur (26,44%). Jean-Michel Vérin était troisième, s'adjugeant 143 électeurs (19,69%). Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Ligny-en-Cambrésis, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant place l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.