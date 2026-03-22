Résultat municipale 2026 à Ligny-le-Ribault (45240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ligny-le-Ribault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ligny-le-Ribault, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ligny-le-Ribault [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier GRUGIER
Olivier GRUGIER (12 élus) Réunis pour Ligny 		403 55,82%
  • Olivier GRUGIER
  • Angelique JOUIN
  • Jean-Yves LABLÉE
  • Marion DURAN
  • Mathieu GOJON
  • Justine CARLIER
  • Mickaël VIGINIER
  • Oliana GRUGIER
  • Dimitri LABLÉE
  • Magali CONTAULT
  • Jérémy FROUX
  • Estelle DOUCET
Nicolas BERTRAND
Nicolas BERTRAND (3 élus) LIGNY EN HARMONIE 2026 		244 33,80%
  • Nicolas BERTRAND
  • Sophie RAYNAUD-PÉANT
  • Nicolas LÉVÊQUE
Jean-Marie THEFFO
Jean-Marie THEFFO UNIS POUR DEMAIN ! EXPERIENCE ET RENOUVEAU POUR LIGNY 		75 10,39%
Participation au scrutin Ligny-le-Ribault
Taux de participation 66,67%
Taux d'abstention 33,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 750

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Loiret ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Loiret. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Ligny-le-Ribault - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier GRUGIER
Olivier GRUGIER (Ballotage) Réunis pour Ligny 		331 45,53%
Nicolas BERTRAND
Nicolas BERTRAND (Ballotage) LIGNY EN HARMONIE 2026 		264 36,31%
Jean-Marie THEFFO
Jean-Marie THEFFO (Ballotage) UNIS POUR DEMAIN ! EXPERIENCE ET RENOUVEAU POUR LIGNY 		132 18,16%
Participation au scrutin Ligny-le-Ribault
Taux de participation 70,04%
Taux d'abstention 29,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,93%
Nombre de votants 788

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