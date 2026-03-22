Résultat municipale 2026 à Ligny-le-Ribault (45240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ligny-le-Ribault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ligny-le-Ribault, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ligny-le-Ribault [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier GRUGIER (12 élus) Réunis pour Ligny
|403
|55,82%
|
|Nicolas BERTRAND (3 élus) LIGNY EN HARMONIE 2026
|244
|33,80%
|
|Jean-Marie THEFFO UNIS POUR DEMAIN ! EXPERIENCE ET RENOUVEAU POUR LIGNY
|75
|10,39%
|Participation au scrutin
|Ligny-le-Ribault
|Taux de participation
|66,67%
|Taux d'abstention
|33,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|750
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Ligny-le-Ribault - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier GRUGIER (Ballotage) Réunis pour Ligny
|331
|45,53%
|Nicolas BERTRAND (Ballotage) LIGNY EN HARMONIE 2026
|264
|36,31%
|Jean-Marie THEFFO (Ballotage) UNIS POUR DEMAIN ! EXPERIENCE ET RENOUVEAU POUR LIGNY
|132
|18,16%
|Participation au scrutin
|Ligny-le-Ribault
|Taux de participation
|70,04%
|Taux d'abstention
|29,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,81%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,93%
|Nombre de votants
|788
Election municipale 2026 à Ligny-le-Ribault [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Ligny-le-Ribault sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ligny-le-Ribault.
L'actu des élections municipales 2026 à Ligny-le-Ribault
18:39 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Ligny-le-Ribault
Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Ligny-le-Ribault soutenaient en priorité Constance de Pélichy (Divers droite) avec 40,48% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Constance de Pélichy culminant à 60,30% des suffrages exprimés localement. Les élections européennes avant la dissolution à Ligny-le-Ribault avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,45%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 17,47% des suffrages. La physionomie politique de Ligny-le-Ribault a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection à Ligny-le-Ribault ?
À Ligny-le-Ribault, les résultats du scrutin municipal précédent se sont avérés particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Anne Durand-Gaborit a devancé tous ses adversaires en obtenant 74,06% des soutiens. En deuxième position, Nicolas Bertrand a capté 173 suffrages en sa faveur (25,93%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Anne Durand-Gaborit a clôturé le match d'emblée. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Ligny-le-Ribault, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Pour ébranler cette mainmise ce dimanche, le camp adverse devra déplacer des montagnes, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de la municipale de Ligny-le-Ribault
D'après les candidatures au second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Jean-Marie Theffo, Nicolas Bertrand et Olivier Grugier sont donc alignés ce dimanche pour ce nouveau passage dans les bureaux de vote. Les résidents de la commune sont en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Ligny-le-Ribault, afin de remplir leur devoir électoral.
11:59 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Ligny-le-Ribault il y a une semaine ?
Dimanche dernier à Ligny-le-Ribault, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 29,96 %. À l'issue du dépouillement, c'est Olivier Grugier qui a terminé premier avec 45,53 % des votes. Derrière, Nicolas Bertrand a obtenu la seconde place avec 36,31 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, avec 18,16 %, Jean-Marie Theffo pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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