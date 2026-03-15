Résultat municipale 2026 à Ligny-le-Ribault (45240) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ligny-le-Ribault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ligny-le-Ribault, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ligny-le-Ribault [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier GRUGIER
Olivier GRUGIER Réunis pour Ligny 		331 45,53%
Nicolas BERTRAND
Nicolas BERTRAND LIGNY EN HARMONIE 2026 		264 36,31%
Jean-Marie THEFFO
Jean-Marie THEFFO UNIS POUR DEMAIN ! EXPERIENCE ET RENOUVEAU POUR LIGNY 		132 18,16%
Participation au scrutin Ligny-le-Ribault
Taux de participation 70,04%
Taux d'abstention 29,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,93%
Nombre de votants 788

Source : ministère de l’Intérieur

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