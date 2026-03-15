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19:18 - Ligny-le-Ribault : municipales et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Ligny-le-Ribault, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 255 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 95 entreprises, Ligny-le-Ribault est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,04% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 36,96% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,25% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 93,01 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Ligny-le-Ribault contribue à préparer l'avenir de la France.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Ligny-le-Ribault Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Ligny-le-Ribault il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 22,85% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 37,61% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 23,10% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite sécurisait 41,10% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 32,45% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 37,72% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 39,70% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Ligny-le-Ribault En ce jour d'élections municipales à Ligny-le-Ribault, la mobilisation sera très observée. La mobilisation s'élevait à 63,66 % pour le premier tour des municipales de 2020, une affluence particulièrement forte alors que le Covid perturbait la population. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 82,05 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Si la nature de ces élections diffère des enjeux strictement locaux, les législatives de 2022 et de 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 54,85 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation s'élever très nettement à 74,41 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 59,91 % des citoyens locaux. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent former une ville civiquement engagée par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Ligny-le-Ribault : le vote des électeurs l'année de la dissolution Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Ligny-le-Ribault avaient placé en tête Constance de Pélichy (Divers droite) avec 40,48% au premier tour, devant Mathilde Paris (Rassemblement National) avec 37,72%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Constance de Pélichy culminant à 60,30% des suffrages exprimés sur place. Les Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Ligny-le-Ribault avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,45%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 17,47% des suffrages. Le panorama politique de Ligny-le-Ribault a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une zone pivot.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Ligny-le-Ribault ? Lors des législatives de 2022, les votants de Ligny-le-Ribault soutenaient en priorité Carine Barbier (Ensemble !) avec 31,21% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,90% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Ligny-le-Ribault choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 34,67% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 22,85%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en donnant 62,39% pour Emmanuel Macron, contre 37,61% pour de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Ligny-le-Ribault laisse ainsi apparaître une ville acquise au bloc central.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan fiscal pour la maire de Ligny-le-Ribault ? Du côté de la fiscalité locale de Ligny-le-Ribault, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 816 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 698 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à environ 40,81 % en 2024 (contre 22,25 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 52 230 € de recettes en 2024. Une somme loin des 246 490 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 13,25 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Ligny-le-Ribault Les résultats des dernières élections municipales à Ligny-le-Ribault ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le dimanche du premier tour, Anne Durand-Gaborit a fait la course en tête avec 74,06% des soutiens. Sur la seconde marche, Nicolas Bertrand a obtenu 25,93% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Anne Durand-Gaborit a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Ligny-le-Ribault, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour l'opposition face à cette victoire sans appel, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.