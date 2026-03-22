Résultat municipale 2026 à Ligron (72270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ligron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ligron, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ligron [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Noël BRISSAULT (9 élus) Fiers d'habiter Ligron
|137
|60,35%
|
|Benoît GLACHANT (2 élus) UNIS POUR LIGRON
|90
|39,65%
|
|Participation au scrutin
|Ligron
|Taux de participation
|71,43%
|Taux d'abstention
|28,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|5,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,42%
|Nombre de votants
|240
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Ligron - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Noël BRISSAULT (Ballotage) Fiers d'habiter Ligron
|108
|43,37%
|Benoît GLACHANT (Ballotage) UNIS POUR LIGRON
|74
|29,72%
|Catherine CHANTEAU (Ballotage) LIGRON POUR UN AVENIR COMMUN
|67
|26,91%
|Participation au scrutin
|Ligron
|Taux de participation
|76,19%
|Taux d'abstention
|23,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Nombre de votants
|256
Election municipale 2026 à Ligron [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Ligron sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ligron.
L'actu des élections municipales 2026 à Ligron
18:34 - Des résultats tranchés au centre pour Ligron il y a deux ans
Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 confirme que Ligron restait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national, dans la droite ligne de la présidentielle 2022. Le scrutin des Européennes de 2024 à Ligron avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (41,82%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 15,15% des voix. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Ligron portaient leur choix sur Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) avec 56,70% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marie-Caroline Le Pen culminant à 66,51% des suffrages exprimés dans la commune.
15:57 - Les résultats de la dernière municipale à Ligron
À Ligron, lors des municipales il y a six ans, les résultats ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Signalons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu avec des candidatures individuelles et non de listes. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Baptiste Molliere a remporté une victoire avec 146 soutiens (95,42%). En deuxième position, Maxence Janvrin a capté 145 votes (94,77%). Enfin, on retrouvait David Bourgeois, avec 142 suffrages (92,81%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin 2026 à Ligron, les citoyens sont une nouvelle fois invités à désigner leurs représentants dans cette configuration très spéciale. Le dispositif électoral particulier sans liste appartient toutefois au passé.
13:58 - Le 2e tour des élections à Ligron doit départager 2 listes
D'après les candidatures officielles au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc la mission de départager la liste menée par Noël Brissault (DIV) et Benoît Glachant sous l'étiquette DIV pour le match retour ce dimanche. La tête de liste Catherine Chanteau a de son côté décidé de ne pas déposer de candidature, malgré un score suffisant dans les urnes au tour précédent. Ouvert jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la ville de Ligron permet aux votants de faire leur choix.
11:59 - Noël Brissault largement en tête des municipales dimanche dernier
Noël Brissault a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Ligron la semaine dernière, avec 43,37 % des votes. À sa suite, Benoît Glachant s'est classé deuxième avec 29,72 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Catherine Chanteau a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Ligron, le vote a enregistré une participation de 76,19 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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