Résultat municipale 2026 à Ligron (72270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ligron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ligron, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ligron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Noël BRISSAULT
Noël BRISSAULT (9 élus) Fiers d'habiter Ligron 		137 60,35%
  • Noël BRISSAULT
  • Gwenaële FREARD
  • Mikaël ESNAULT
  • Annabelle LEGALL
  • Jérôme PORCHER
  • Mélanie PRETEUX
  • Gildas CROCHET
  • Céline COUBARD
  • Thierry MANIGA
Benoît GLACHANT
Benoît GLACHANT (2 élus) UNIS POUR LIGRON 		90 39,65%
  • Benoît GLACHANT
  • Tania MORON
Participation au scrutin Ligron
Taux de participation 71,43%
Taux d'abstention 28,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 5,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 240

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Ligron - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Noël BRISSAULT
Noël BRISSAULT (Ballotage) Fiers d'habiter Ligron 		108 43,37%
Benoît GLACHANT
Benoît GLACHANT (Ballotage) UNIS POUR LIGRON 		74 29,72%
Catherine CHANTEAU
Catherine CHANTEAU (Ballotage) LIGRON POUR UN AVENIR COMMUN 		67 26,91%
Participation au scrutin Ligron
Taux de participation 76,19%
Taux d'abstention 23,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Nombre de votants 256

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