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19:20 - Ligugé : municipales et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Ligugé comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 536 logements pour 3 429 habitants, la densité de la commune est de 151 habitants par km². Avec 245 entreprises, Ligugé permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (87,89%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 33,69% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 43,35% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 405,55 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Ligugé contribue à façonner l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Ligugé Le RN ne présentait pas formellement de liste à la dernière élection municipale à Ligugé il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 15,27% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 29,13% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 11,89% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Ligugé comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,19% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 22,36% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 23,43% le dimanche suivant.

16:58 - Ligugé classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour rappel, l'abstention atteignait 68,90 % à Ligugé lors de la précédente élection municipale, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux alors que l'événement se déroulait en pleine pandémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 18,46 % des personnes inscrites. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 39,55 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 23,90 %, loin des 42,27 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville globalement épargnée par l'abstention. En ce jour de municipale à Ligugé, cette contingence sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Ligugé Lors des élections européennes, le podium à Ligugé s'était figé autour de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (20,64%), en première position devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (20,19%) et Valérie Hayer (20,00%). Sacha Houlié (Majorité présidentielle) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Ligugé après la dissolution avec 36,88%. Valérie Soumaille (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 24,52%. Le second round n'a pas changé grand chose, Sacha Houlié culminant à 46,25% des suffrages exprimés dans la commune. La physionomie politique de Ligugé a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Au regard des élections passées, Ligugé reste un territoire tourné vers le centre La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Ligugé privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (35,58%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 23,36%. Le second tour entérinait ensuite ce choix en donnant 70,87% pour Emmanuel Macron, contre 29,13% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Ligugé soutenaient en priorité Sacha Houlié (Ensemble !) avec 39,40% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sacha Houlié virant de nouveau en tête avec 53,69% des voix.

12:58 - Pour les municipales, comment a évolué la fiscalité locale à Ligugé ? Pour ce qui est de la fiscalité de Ligugé, la somme moyenne versée par foyer fiscal a représenté environ 715 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 584 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 30,49 % en 2024 (contre 12,87 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 16 740 € en 2024. Un apport qui est loin des 566 540 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 10,75 %. Cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Ligugé ? Quel avait été le résultat du dernier scrutin municipal à Ligugé ? Unique liste en présence, 'Liguge naturellement' menée par Bernard Mauze a logiquement obtenu 622 bulletins (100,00%) dès le premier tour. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Ligugé, ce décor constitue un point de départ particulier. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité. Un élément de réponse assez parlant a déjà été fourni avec la publication des candidatures.