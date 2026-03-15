Résultat municipale 2026 à Ligugé (86240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ligugé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ligugé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ligugé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume GILLES
Guillaume GILLES (19 élus) Ligugé, une ambition partagée 		1 058 64,08%
  • Guillaume GILLES
  • Isabelle FORBER
  • Christian DUBREUIL
  • Fatma DUPUIS
  • Rémi SYPOWSKI
  • Fanny ABRIAT
  • Michel LAIDET
  • Catherine PESCHER
  • Fabrice GRELLIER
  • Valérie PAGNAULT
  • Sébastien HÉBERT
  • Sandrine BROCHARD
  • Loïc VILLENEUVE
  • Laurence MONTAUFIER
  • Bernard GIRAULT
  • Anita LEJAY
  • Thierry BILLEROT
  • Lovasoa PAPUCHON
  • Laurent LANCEREAU
Xavier AUGAY
Xavier AUGAY (4 élus) Xavier Augay Ligugé 2026 		593 35,92%
  • Xavier AUGAY
  • Gwendoline RABALLAND
  • Olivier FRANCOIS
  • Fabienne DOMINGOS
Participation au scrutin Ligugé
Taux de participation 63,92%
Taux d'abstention 36,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 1 729

Source : ministère de l’Intérieur

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